«В этом году событие будет гораздо интереснее и зрелищнее»: как пройдет «Элбэдэн» и во сколько он обойдется

Фото: Максим Платонов

22—23 июня в деревне Альвидино Пестречинского района Татарстана в шестой раз пройдет фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн-2024». В этот раз зрителей ожидают три исторических реконструкции, в том числе операции «Багратион», которую покажут впервые, сразу несколько концертов и тематических выставок. Как добраться до площадки и что посмотреть — в материале «Реального времени».



Фестиваль посвящен Дню Памяти и Скорби, а также подвигу Петра Гаврилова

История фестиваля исторической реконструкции началась в 2018 году — тогда проект стал победителем второго конкурса Фонда Президентских грантов. Впервые его организовали 22 июня 2019 года — в День Памяти и Скорби. Тогда он собрал 5 тысяч человек.

Всего за пять лет фестиваль собрал более 50 тысяч человек из Татарстана и других регионов России. Как это было, например, в 2019 году, можно посмотреть в фоторепортаже «Реального времени».

1 / 51 Участник IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участник IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

УчастникиIV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участницы IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участник IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участник IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участник IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участник IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Максим Платонов

Участник IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участник IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участник IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участник IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участник IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участник IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Зрители IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участник IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники IV Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

В целом фестиваль посвящен не только дню начала Великой Отечественной войны, но и подвигу Героя Советского Союза Петра Гаврилова — легендарному защитнику Брестской крепости и уроженцу деревни Альвидино. Ему удалось сплотить вокруг себя военные части и неделю удерживать оборону. После его взяли в плен, а после освобождения долгое время считали предателем, пока московский журналист-фронтовик Сергей Смирнов не нашел Петра Гаврилова и других живых защитников крепости и сделал их подвиг достоянием общественности. Это был первый случай, когда удалось доказать подвиг бессмертного гарнизона и вызвать широкий общественный резонанс.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 января 1957 года за образцовое выполнение воинского долга при обороне Брестской крепости и проявленные при этом отвагу и героизм Петру Гаврилову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Подробнее о его подвиге и дальнейшей жизни «Реальное время» писало в цикле исторических материалов «Великие воины Татарии».

Три исторические реконструкции, концерты и выставки оружия

В 2024-м время проведения фестиваля совпадает с двумя историческими датами: 22 июня — начало Великой Отечественной войны (1941 год), 23 июня — старт крупнейшей в истории наступательной операции «Багратион» (Белорусская операция, 1944 год), в ходе которой советские войска, разгромив группу армий «Центр», нанесли крупнейшее поражение немецкой армии и освободили Беларусь.

В этом году будут задействованы 350 реконструкторов военно-исторических клубов из регионов России. Для фестиваля воссоздали декорации, идентичные брестским: окопы, блиндажи, пограничная застава, Восточный форт. В боях примут участие большое количество раритетной исторической техники и авиации, в том числе танки и бронемашины. Некоторые экземпляры даже принимали участие в боях Великой Отечественной войны.

— В этом году событие будет гораздо интереснее и зрелищнее, масштабнее по технике и пиротехнике. Будет более интересным и по наполнению площадок, — прокомментировала «Реальному времени» организатор фестиваля Наиля Тазиева.

22 июня в 4.15 утра на берегу реки Меша покажут реконструкцию первых часов начала войны, форсирование войсками Вермахта реки Западный Буг, после полудня — реконструкцию нападения на спящий гарнизон Брестской крепости. В тот же день пройдут мастер-класс «Вальс Победы», концерт-фестиваль «Голос Победы» и так далее, а завершится все кинопоказом под открытым небом.

Главным событием следующего дня станет реконструкция операции «Багратион», которую покажут впервые, марш казанских курсантов, концерты клуба военно-исторической песни «Катюша», театра «Лориэн», и духового оркестра Казанского танкового училища под руководством дирижера, народного артиста Татарстана, подполковника Яна Орехова.

Также будут работать интерактивные площадки, выставки, в том числе раритетного оружия от Казанского танкового училища, фотозоны, лавки с сувенирами, квесты, показательные выступления конных наездников и так далее. Полную программу можно посмотреть ниже.

В этом году организация обойдется дешевле, чем в прошлом



Второй год подряд деньги на проведение «Элбэдэна» выделяет Минмолодежи Татарстана. В этом году сумма на полмиллиона ниже — 4,1 миллиона в 2023-м против 3,6 миллиона в 2024-м.

Горячее питание на 480 человек, состоящее из витаминного салата и гречневой каши с тушенкой, обойдется в 268,8 тыс., вода без газа объемом 0,5 л. — в 11,5 тыс. 470 тысяч выделили на светошумовую имитацию. Дороже всего обойдутся доставка бронемашины SDKFZ-231 и бронетранспортера Hanomag — суммарно в 819 тыс.

1 / 30 Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участник фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Зрители фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники и зрители фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участник фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участник фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участник фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

Участники и зрители фестиваля военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн» Максим Платонов

409 тысяч выделят на мерч — значки с портретом Петра Гаврилова, футболки для волонтеров, кепки для судей, брендированные пакеты, кружки, футболки-поло для почетных гостей, оргкомитета и победителей чемпионата, сувенирные магниты и жетоны. В 80 тысяч обойдутся услуги по ведению фестиваля, в 112 — предоставление туалетов с уборкой, почти 200 тысяч — услуги ЧОП и т.д.

«Фактически мы оплачивали пустой автобус»

В этом году до фестиваля можно добраться только двумя способами: первый — на личном автомобиле, второй — на автобусе Казань — Пестрецы, который отходит с автовокзала «Восточный» (расписание можно посмотреть здесь), а оттуда на такси до Альвидино.

Несколько лет до места проведения мероприятия курсировали специальные автобусы для всех посетителей, однако в этом году от них решили отказаться. Причина — невостребованность.

— У нас был такой печальный опыт. Мы арендовали автобусы, собирали списки желающих, люди писали, оставляли телефоны — а в итоге они находили, с кем уехать, и даже нам не сообщали об этом. Фактически мы оплачивали пустой автобус, ехало всего два-три человека, поэтому смысла нет, — сообщила Наиля Тазиева.

Согласно тому же тендеру, автобусы все же будут ходить — но только для непосредственных участников фестиваля. За это планируют заплатить 180 тыс. рублей.

Дарья Пинегина