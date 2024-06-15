Налоговые нарушения и преступления: в чем разница и что за них грозит

Как обезопасить бизнес от административного или уголовного преследования в вопросах налогообложения

Фото: Максим Платонов

Реформа налоговой системы для российского бизнеса стала одной из самых волнующих тем. Предприниматели переживают о том, как изменится налоговая нагрузка со следующего года. В серии авторских колонок для «Реального времени» руководитель налоговой практики Bishenov&Partners Оксана Соболева разъясняет, что нужно знать о налоговом праве в России и как обезопасить себя от административного или уголовного преследования. В очередной статье эксперт рассказывает о разнице между налоговыми правонарушениями и преступлениями и о том, за что грозит административный штраф, а за что — уголовное преследование.

Штрафы не поглощаются, а складываются



Налоговое правонарушение влечет за собой налоговые санкции — попросту говоря, штрафы. Размер их зависит от разных факторов: от тяжести нарушения или невыплаченной суммы, от того, впервые ли совершается уклонение. Если есть обстоятельства, смягчающие вину, сумма санкций уменьшается минимум вдвое. При отягчающих обстоятельствах размер штрафа увеличивается — тоже вдвое, на 100%.

Важно отметить: если одно и то же лицо совершило несколько налоговых правонарушений, заплатить штраф придется за каждое. В этом случае менее строгая санкция не поглощается более строгой.

У государства есть разные способы взыскать налог, взнос, сбор, пени или штраф. Если нарушитель не спешит платить, то к нему применяются меры принудительного характера. К способам обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов относятся залог имущества, приостановление операций по банковским счетам, арест имущества и другие.

Отдельно хотелось бы поговорить об ответственности за грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения — она определяется статьей 120 Налогового кодекса РФ. Но для начала надо понять, что именно относится к таким нарушениям:



отсутствие первичных документов, счетов-фактур или регистров бухгалтерского или налогового учета;

систематическое несвоевременное или неверное отражение в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений.

Если такое нарушение совершено только в течение одного налогового периода, то штраф составит 10 000 рублей. Если это происходило в течение нескольких периодов — заплатить придется 30 000 рублей. Если же нарушение повлекло к занижению налоговой базы — заплатить придется 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 рублей.

Налоговые санкции для организации и руководителей

Думаю, не лишним будет перечислить самые распространенные налоговые нарушения, которые выявляются при налоговых проверках, и размеры штрафов, которые придется заплатить организациям и их руководителям (или же главным бухгалтерам).

Неуплата или неполная уплата налогов. На организацию будет наложен штраф в 20% от неуплаченной суммы. Если доказано, что нарушение умышленное — 40%. Руководитель или главбух будет привлечен к административной ответственности — получат штраф от 5 до 10 тысяч рублей, но если нарушение повторное, то штрафы вырастут. Однако если уклонение совершено в крупном и особо крупном размере — наступает уголовная ответственность (о ней поговорим в отдельной главе).

Неудержание и неперечисление в срок налога налоговым агентом (например, НДФЛ). Организация выплатит штраф в 20% от не удержанной и/или не перечисленной в срок суммы. Руководитель или главный бухгалтер понесет точно такую же ответственность, как в случае неуплаты налогов.

Опоздание с декларацией или расчетом по страховым взносам. На организацию налагается штраф в размере 5% от не выплаченной по этой декларации суммы каждый месяц, но не меньше 1 000 рублей. Таким образом, чем дольше длится просрочка, тем больше штраф. Важная ремарка: даже если, по декларации, выплачивать ничего не надо, минимальный штраф в 1 000 рублей за ее опоздание заплатить все равно придется. А руководитель или главбух получит предупреждение или административный штраф от 300 до 500 рублей за каждую запоздавшую отчетность.

Непредставление в срок документов, которые затребовали проверяющие. Каждый не представленный вовремя документ обойдется организации в 200 рублей. При этом нужно понимать: во время проверки в крупной организации инспекторы могут запросить сотни или даже тысячи документов. Так что не стоит тянуть с их представлением: даже один день просрочки может стоить компании серьезных денег. А вот штраф для руководителя или главного бухгалтера от количества непредставленных документов не зависит и составляет от 300 до 500 рублей.

Представление документов с недостоверными сведениями компании обойдется в 500 рублей за каждую бумагу, а ее руководителю или главному бухгалтеру — от 300 до 500 рублей за всё (вне зависимости от того, в какое количество документов вкрались ошибки).

Представление документов с недостоверными сведениями компании обойдется в 500 рублей за каждую бумагу, а ее руководителю или главному бухгалтеру — от 300 до 500 рублей за всё. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Когда наступает уголовная ответственность

Руководитель организации или индивидуальный предприниматель привлекается к уголовной ответственности, если уклонение от уплаты налогов происходит в крупном или особо крупном размере. Сокрытие имущества или вывод денег в «черный нал» (если это доказано) тоже повод для уголовного преследования.

Уголовное дело могут возбудить после того, как налоговики направят материалы в Следственный комитет РФ. Для этого нужны основания:

вступившее в силу решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;

собственно само это привлечение к ответственности;

направление налогоплательщику требования об уплате налога;

неуплата этого налога (плюс штрафа, плюс пеней) в полном объеме по истечении двухмесячного срока.

Впрочем, есть случаи, когда налоговый орган может направить материалы в Следком и на основании предпроверочного анализа. В любом случае, для того чтобы было возбуждено уголовное дело, нужно, чтобы наличествовала доказательная база и в действиях налогоплательщика присутствовали достаточные данные, указывающие на совершение налогового преступления.

Что, собственно, считается крупным и особо крупным размером и что за это грозит?

Есть случаи, когда налоговый орган может направить материалы в Следком и на основании предпроверочного анализа. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Неуплата налогов в крупном размере начинается от 15 миллионов рублей в случае организаций и от 2,7 млн рублей — для ИП. Руководитель организации за это может отделаться штрафом в 100—300 тысяч рублей, а может и лишиться свободы на 2 года. Штраф для ИП такой же, лишение свободы происходит на срок до года.

Неуплата налогов в особо крупном размере — от 45 млн рублей для организаций и от 13,5 млн — для ИП. За это руководитель заплатит штраф от 200 тысяч до полумиллиона рублей или же отправится за решетку максимум на 6 лет. Ответственность для ИП — от штрафа в 200—500 тысяч до лишения свободы на 3 года. Важное замечание: точно такие же наказания грозят за неуплату в крупном размере, если она произошла группой лиц по предварительному сговору.

Неуплата налога налоговым агентом в крупном размере — от 15 млн рублей — карается штрафом в 100—300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 2 лет. За аналогичное деяние в особо крупном размере (от 45 миллионов) штраф возрастает до 200—500 тысяч, а срок заключения — до 6 лет.

Сокрытие денег или имущества от взыскания в крупном размере (от 2,25 млн рублей) повлечет за собой штраф в 200—500 тысяч рублей или же лишение свободы до 3 лет. Если сокрытие совершено в особо крупном размере (от 9 млн рублей) — штраф возрастает до 2 млн, а возможный срок заключения — до 7 лет.

В следующей колонке подробно расскажу о том, какие налоговые схемы правоохранительные органы считают преступными и какие четыре шага проводят следователи при изучении деятельности налогоплательщика.