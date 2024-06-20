Эдик Дияров: «В Татарстане 40 процентов МУП от общего количества убыточны»

До сентября в республике ликвидируют четверть всех унитарных предприятий, еще полсотни — реорганизуют

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МЗИО РТ

Масштабная реформа деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий в России выходит на финишную прямую. По требованию федерального закона все ГУП и МУП в стране должны быть ликвидированы или реорганизованы. За три с лишним года в Татарстане эту процедуру прошли более полусотни предприятий, теперь за 3 месяца предстоит решить судьбу еще 72. Как пытаются спасти некоторые МУПы, что ждет наиболее социально значимые предприятия и какие организации потопили долги в интервью «Реальному времени» рассказал заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Эдик Дияров. Беседа прошла на фоне нового назначения его шефа: Фаниль Аглиуллин стал и. о. премьер-министра РТ, чтобы отправиться курировать восстановление подшефных городов Лисичанска и Рубежного, а его пост занял бывший первый замглавы Минспорта РТ Азат Кадыров.



Ликвидации подлежит 25 предприятий

— Эдик Махмутович, в ноябре министр сообщал о ликвидации и преобразовании в Татарстане трех государственных и 46 муниципальных унитарных предприятий. Как продвигается эта работа?

— В республике продолжается процесс ликвидации и приватизации государственных и муниципальных предприятий. За последние полгода ликвидировали и преобразовали еще 11 унитарных предприятий. В текущем году ГУП «Татарстанский ЦНТИ» преобразовано в учреждение, реформированы 10 МУП в Азнакаевском, Актанышском, Буинском, Верхнеуслонском, Нурлатском, Зеленодольском муниципальных районах и в Набережных Челнах.

На сегодня в республике осталось 105 унитарных предприятий (9 ГУП и 96 МУП). Из них 29 унитарных предприятия планируется сохранить.

По плану до сентября текущего года 72 унитарных предприятия, осуществляющих деятельность на конкурентных рынках, должны быть ликвидированы либо реорганизованы в форме преобразования в хозяйственные общества или учреждения, в том числе подлежат:

ликвидации — 25 (1 ГУП и 24 МУП);

реорганизации в хозяйственные общества — 40 (3 ГУП и 37 МУП);

реорганизации в учреждения — 7 МУП.

Еще четыре муниципальных унитарных предприятия прекратят свою деятельность вследствие банкротства. В настоящее время министерством проводятся мероприятия по акционированию трех ГУП: «Таткнигоиздат», «Центр информационных технологий» и «Национальная торговая марка».

В настоящее время министерством проводятся мероприятия по акционированию трех ГУП: «Таткнигоиздат» (на фото), «Центр информационных технологий» и «Национальная торговая марка». Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Татарстане 40% МУП убыточны

— Сколько на сегодня в республике убыточных унитарных предприятий, каковы их перспективы?

— По итогам 2023 года финансово-хозяйственная деятельность всех ГУП является прибыльной. При этом в муниципальных районах по итогам анализа прошлого года установлено 33 убыточных МУП, что составляет 40% от общего количества МУП, ведущих финансово-хозяйственную деятельность. В основном это предприятия, оказывающие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Среди них также имеются пять транспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров.

Так, 10 предприятий, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, сохранятся в форме унитарного предприятия, в связи с тем, что в силу закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» отчуждение в частную собственность объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не допускается.



Аналогично сохранению подлежат три унитарных предприятия по электротранспортному хозяйству. Это МУП «Метроэлектротранс» города Казани, МУП «Горэлектротранспорт» города Нижнекамска и МУП «Альметьевское транспортное управление».



Три предприятия, осуществляющих деятельность по благоустройству, будут преобразованы в муниципальные учреждения, семь предприятий — в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью. Восемь убыточных предприятий, осуществляющих деятельность на конкурентных рынках, запланированы к преобразованию в хозяйственные общества либо к ликвидации.

Сохранению подлежат три унитарных предприятия по электротранспортному хозяйству, в их числе МУП «Метроэлектротранс» города Казани. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Завершение ликвидации не отразится на обслуживании населения»

— Какие МУП проходят банкротство? Как финансовый крах этих предприятий отразится на обслуживании населения?

— В настоящее время в процедуре банкротства находятся три МУП: «Служба единого заказчика по капитальному строительству и ремонту» Рыбно-Слободского муниципального района, «УК «Комфорт» и «Управление капитального строительства» Альметьевского района. Указанные муниципальные унитарные предприятия на протяжении нескольких лет уже не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, поэтому завершение ликвидации негативно не отразится на обслуживании населения.

Одной из форм ликвидации таких предприятий, предусмотренных федеральным законодательством, является процедура банкротства. Это процедура признания финансовой несостоятельности предприятия, которая направлена на удовлетворение требований кредиторов в строго урегулированном процессуальном порядке.

Также давно не ведет деятельность МУП «Перспектива» Дрожжановского района, в отношении которого будет применена аналогичная процедура ликвидации унитарного предприятия — через банкротство, при принятии соответствующего управленческого решения муниципальным образованием.

В целях повышения эффективности контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий министерством ежеквартально проводятся совещания с муниципальными образованиями в режиме видеоконференцсвязи и на постоянной основе отслеживается принятие Арбитражным судом РТ заявлений о признании муниципального унитарного предприятия несостоятельным (банкротом).

Министерство отслеживает принятие Арбитражным судом РТ заявлений о признании муниципального унитарного предприятия несостоятельным (банкротом). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстан попросит правительство России продлить сроки реорганизации двух МУП

— Недавно стало известно о продлении деятельности до 2026 года в форме унитарного предприятия МУП г. Казани «ПАТП №2» и МУП г. Набережные Челны «Горкоммунхоз», которые осуществляют городские пассажирские перевозки. В связи с чем было принято это решение?

— С вопросом о сохранении транспортных унитарных предприятий обратились исполнительные комитеты городов Казани и Набережные Челны, поскольку при решении социальных задач в области транспорта процедура реорганизации в хозяйственное общество является длительной.

Для решения данного вопроса подготовлено обращение в адрес Правительства Российской Федерации о возможности продления сроков реорганизации МУП «ПАТП №2» и МУП «Горкоммунхоз».

При положительном решении их деятельность продлится до 2026 года. Однако следует сказать, что это временное решение, поскольку все унитарные предприятия, осуществляющие деятельность на конкурентных рынках, должны быть преобразованы либо ликвидированы.

— Какие еще предприятия могут сохранить свой статус?

— В Татарстане получено положительное заключение Татарстанского УФАС России о сохранении ГУП «Таттехмедфарм», как осуществляющего лицензируемый вид деятельности в медицинской сфере. Данное решение позволило сохранить налаженную систему обеспечения населения и медицинских организаций лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в республике.

Также сохраняется ГУП РТ «Электрические сети» как осуществляющее деятельность в сферах естественных монополий. Кроме того, сохраняются 24 МУП, оказывающих услуги в сфере ЖКХ и электрического транспорта.