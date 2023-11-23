Фаниль Аглиуллин: «Реформа уменьшит расходы бюджета на содержание убыточных предприятий»
В Татарстане за три года ликвидировали и преобразовали три государственных и 46 муниципальных унитарных предприятий. Таков промежуточный итог работы в рамках реформирования ГУПов и МУПов согласно требованиям ФЗ-485, установившего запрет на их создание и участие в конкурентных рынках. Предстоит решить судьбу еще более сотни унитарных предприятий республики, причем наиболее социально значимые из них все же удастся сохранить. Для каких ГУПов и МУПов в Татарстане сделали исключения из закона, кто канет в Лету, а кто продолжит работу в новой форме, но со старыми долгами — в интервью «Реальному времени» рассказал министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.
В Татарстане осталось девять ГУПов и 105 МУПов
— Фаниль Анварович, сегодня главная тема нашего разговора — ликвидация или реорганизация ГУП и МУП до 1 января 2025 года. Давайте напомним, почему было принято такое решение?
— Реформа унитарных предприятий организована в первую очередь для защиты конкуренции и укрепления контрактной системы. Значительная часть унитарных предприятий работает в сферах с развитой конкуренцией, таких как теплоснабжение, водоснабжение, управление жилым фондом, торговля, строительство и предоставление услуг, но имеет преимущества по сравнению с частниками, например, получая субсидии из бюджета. И такое положение вещей ограничивает конкуренцию на рынке.
Часто муниципальные унитарные предприятия неэффективно используют муниципальное имущество, имеют в хозяйственном ведении значительное количество разнородных, несвязанных объектов. Эти объекты сдаются в аренду, при этом не осуществляют какой-либо профильной деятельности.
По замыслу инициаторов, эта реформа поможет уменьшить расходы местных бюджетов на содержание убыточных предприятий.
Вместо унитарных предприятий могут возникнуть частные, что будет способствовать росту конкуренции.
— Сколько ГУПов и МУПов остается на сегодня в Татарстане и как проходит работа по их реорганизации или ликвидации?
— На сегодня в республике постановлением Кабинета министров РТ №966 от 27 октября 2020 года принят план мероприятий на период до 1 января 2025 года по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий. Начиная с 2020 года уже ликвидировано и преобразовано три ГУПа и 46 МУПов.
В настоящее время на территории Татарстана осуществляют деятельность девять ГУПов и 105 МУПов. Из этих муниципальных унитарных предприятий:
- действующие — 84;
- в стадии ликвидации — 13;
- в процессе банкротства — 4;
- не функционируют — 4.
Всего в 2023 году преобразовано, ликвидировано и исключено из Единого государственного реестра юридических лиц восемь МУПов (Зеленодольский район, Лаишевский район, Нурлатский район, Сармановский, Пестречинский район, Тукаевский район, два МУПа из Набережных Челнов). 10 муниципальных унитарных предприятий, запланированных к реформированию в 2023 году, планируют завершить процедуру в начале 2024 года.
Ежеквартально проводятся совещания по финансово-хозяйственной деятельности МУПов и выполнению муниципальными районами плана по их реформированию. На совещаниях Министерство земельных и имущественных отношений РТ уделяет этому вопросу особое внимание, указывает на необходимость исполнения плана и своевременность принятия управленческих решений в отношении процедур реорганизации и ликвидации унитарных предприятий.
В республике в ноябре принят прогнозный план приватизации государственного имущества на 2024 год, в который включена приватизация пяти ГУПов путем преобразования в хозяйственные общества.
Судебные тяжбы препятствуют реформированию МУПов
— Можете описать процедуру ликвидации и преобразования предприятий в другие формы, в чем главная сложность?
— В целом процедура ликвидации унитарных предприятий аналогична процедуре ликвидации любого хозяйственного общества, так как основные ее этапы регламентированы Гражданским кодексом РФ. А вот процедура реорганизации унитарного предприятия имеет свои особенности.
Преобразовывать государственные и муниципальные унитарные предприятия можно в соответствии с законодательством о приватизации. В статье 13 ФЗ-178 от 21 декабря 2001 года указаны способы приватизации государственного и муниципального имущества. Одним из способов является преобразование унитарного предприятия в акционерное общество (АО) или общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Организационную форму, в которую будет преобразовано унитарное предприятие, собственник имущества определяет самостоятельно. И приватизация унитарного предприятия путем преобразования включает в себя следующие основные этапы:
- унитарное предприятие включается в прогнозный план приватизации на соответствующий календарный год;
- определяется балансовая стоимость подлежащих приватизации активов унитарного предприятия (для определения стоимости проводятся соответствующие инвентаризация и аудит);
- принимается решение о приватизации;
- утверждается устав создаваемого в процессе преобразования хозяйственного общества;
- документы направляются в регистрационный орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.
Затрудняет процедуру ликвидации и реорганизации унитарных предприятий и препятствует ей проведение различных судебных разбирательств.
«Таттехмедфарм» останется, а «Теплоэнергосети» ликвидируют
— Как в республике будут работать такие известные ГУПы, как «Таттехмедфарм», «Татинвестгражданпроект», Агентство по госзаказу, «Татлизинг», «Таткнигоиздат», и другие?
— Основная часть республиканских государственных унитарных предприятий осуществляет деятельность на конкурентных рынках. Они подлежат реорганизации или ликвидации до 1 января 2025 года.
Вместе с тем законом «О защите конкуренции» предусмотрен ряд случаев, при которых унитарные предприятия подлежат сохранению:
- осуществление деятельности в сфере естественных монополий;
- в случаях, предусмотренных федеральными законами, актами президента РФ или правительства РФ;
- при необходимости недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности населения по мотивируемому представлению высшего должностного лица субъекта РФ.
— Есть ли среди татарстанских унитарных предприятий такие исключения? Какие из них будут сохранены, а какие ликвидированы или реорганизованы?
— Два из девяти существующих на сегодня в республике ГУПов планируется сохранить — это «Таттехмедфарм» и «Электрические сети». Они запланированы к сохранению, поскольку являются социально значимыми для населения.
Преобразованию в акционерное общество подлежат пять ГУПов: «Таткнигоиздат», «Татинвестгражданпроект», «Татлизинг», «Национальная торговая марка» и «Центр информационных технологий». Еще два ГУПа подлежат ликвидации — «Транссервис» и «Теплоэнергосети».
По состоянию на 13 ноября 2023 года ГУП РТ «Татарстанский центр научной и технической информации (ЦНТИ)» находится в процессе реорганизации в автономное учреждение.
— Какова судьба казанских МУПов? На сегодня известно, что часть из них будет преобразована в АО: «Горводзеленхоз», «Ритуал» и другие. Но «Водоканал» и «Метроэлектротранс» не вошли в этот список. Что с ними будет?
— Это как раз та ситуация, когда закон о защите конкуренции предусматривает ряд случаев, при которых унитарные предприятия подлежат сохранению. Речь о предприятиях, которые являются социально значимыми для населения и которые осуществляют деятельность в сферах наземного и подземного электрического транспорта, внутренних дел, области гражданской обороны и так далее. МУП «Метроэлектротранс» на сегодня осуществляет перевозки пассажиров и подлежит сохранению на основании актов федерального законодательства, а МУП «Водоканал» осуществляет деятельность в сфере естественных монополий.
— Проявляет ли бизнес интерес к тому, чтобы войти в капитал этих предприятий после преобразования в АО?
— 100% акций АО, созданных путем преобразования ГУПов, будут находиться в собственности республики. Вопрос об участии коммерческих организаций в дальнейшей деятельности хозяйственных обществ на сегодня не поднимался.
Более половины МУПов убыточны и закредитованы
— Часть МУПов и ГУПов убыточны и закредитованы. Как будет решаться вопрос с их долгами?
— Хозяйственное общество, созданное путем преобразования унитарного предприятия, является правопреемником, и к нему на основании передаточного акта переходят все права и обязанности реорганизованного предприятия, в том числе и долги.
В случае если при проведении ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий установлена их неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, председатель ликвидационной комиссии предприятия должен обратиться в Арбитражный суд РТ с заявлением о признании унитарного предприятия банкротом, ну и в соответствии с ФЗ-127 будут проведены все необходимые процедуры.
Из 84 действующих МУПов по итогам III квартала 2023 года:
- убыточные — 31 МУП (36,9%);
- закредитованные — 17 МУПов (20,2%).
Относительно финансово-хозяйственной деятельности ГУП: по итогам III квартала 2023 года два являются убыточными — ГУП «Электрические сети» и ГУП «Теплоэнергосети».
— Какие еще нарушения в деятельности этих предприятий на товарных рынках были выявлены?
— Татарстанское УФАС России на постоянной основе осуществляет контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. За последний период о нарушениях министерству неизвестно. Если бы они были, мы бы знали.
— Сейчас рассматривают законопроект о продлении предельного срока ликвидации МУПов и ГУПов до 2030 года. Насколько это необходимо?
— Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 25 мая 2023 года, предельный срок унитарных предприятий предлагается перенести на пять лет: с 1 января 2025-го на 1 января 2030 года.
Как говорят авторы в пояснительной записке, перенос срока на более позднюю дату связан с тем, что в настоящее время указанные предприятия в регионах функционируют в том числе в социально значимых сферах — транспортные и коммунальные услуги, уборка улиц, дорог, вывоз ТБО, аптечное дело. При этом в этих сферах зачастую отсутствует конкуренция ввиду низкой предпринимательской ликвидности, и уход с рынка указанных предприятий без альтернативной замены их функционала другими организациями приведет к снижению качества жизни граждан.
— Могут ли в Татарстане возникнуть негативные последствия ухода унитарных предприятий с рынка?
— Все-таки в республике ликвидируются не все унитарные предприятия, часть будет преобразована в муниципальные учреждения, которые будут продолжать деятельность в социально значимых отраслях. Поэтому каждый муниципальный район будет самостоятельно принимать решение по выбору организационной формы преобразуемых предприятий с учетом потребностей районов.
Как я уже сказал, значимые унитарные предприятия будут работать. На уровне республики это ГУП «Таттехмедфарм» и ГУП «Электрические сети», а в районах — к примеру, в Верхнеуслонском сохранится МУП «Волжанка», в Альметьевске — еще ряд унитарных предприятий.
Никаких сложностей в вопросах преобразования унитарных предприятий на сегодняшний день не возникает. В первую очередь, конечно, это работа на местах, муниципалитетов. Составлены планы, и УФАС по РТ ежемесячно мониторит исполнение этих графиков. Мы тоже на это обращаем внимание и подсказываем нашим коллегам из районов.
комментарии
Автобусы и так начали ездить очень редко, а что будет потом?