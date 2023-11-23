Фаниль Аглиуллин: «Реформа уменьшит расходы бюджета на содержание убыточных предприятий»

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

В Татарстане за три года ликвидировали и преобразовали три государственных и 46 муниципальных унитарных предприятий. Таков промежуточный итог работы в рамках реформирования ГУПов и МУПов согласно требованиям ФЗ-485, установившего запрет на их создание и участие в конкурентных рынках. Предстоит решить судьбу еще более сотни унитарных предприятий республики, причем наиболее социально значимые из них все же удастся сохранить. Для каких ГУПов и МУПов в Татарстане сделали исключения из закона, кто канет в Лету, а кто продолжит работу в новой форме, но со старыми долгами — в интервью «Реальному времени» рассказал министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

В Татарстане осталось девять ГУПов и 105 МУПов



— Фаниль Анварович, сегодня главная тема нашего разговора — ликвидация или реорганизация ГУП и МУП до 1 января 2025 года. Давайте напомним, почему было принято такое решение?

— Реформа унитарных предприятий организована в первую очередь для защиты конкуренции и укрепления контрактной системы. Значительная часть унитарных предприятий работает в сферах с развитой конкуренцией, таких как теплоснабжение, водоснабжение, управление жилым фондом, торговля, строительство и предоставление услуг, но имеет преимущества по сравнению с частниками, например, получая субсидии из бюджета. И такое положение вещей ограничивает конкуренцию на рынке.

Часто муниципальные унитарные предприятия неэффективно используют муниципальное имущество, имеют в хозяйственном ведении значительное количество разнородных, несвязанных объектов. Эти объекты сдаются в аренду, при этом не осуществляют какой-либо профильной деятельности.

По замыслу инициаторов, эта реформа поможет уменьшить расходы местных бюджетов на содержание убыточных предприятий.

Вместо унитарных предприятий могут возникнуть частные, что будет способствовать росту конкуренции.





Вместо унитарных предприятий могут возникнуть частные, что будет способствовать росту конкуренции. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

— Сколько ГУПов и МУПов остается на сегодня в Татарстане и как проходит работа по их реорганизации или ликвидации?

— На сегодня в республике постановлением Кабинета министров РТ №966 от 27 октября 2020 года принят план мероприятий на период до 1 января 2025 года по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий. Начиная с 2020 года уже ликвидировано и преобразовано три ГУПа и 46 МУПов.

В настоящее время на территории Татарстана осуществляют деятельность девять ГУПов и 105 МУПов. Из этих муниципальных унитарных предприятий:

действующие — 84;

в стадии ликвидации — 13;

в процессе банкротства — 4;

не функционируют — 4.

Всего в 2023 году преобразовано, ликвидировано и исключено из Единого государственного реестра юридических лиц восемь МУПов (Зеленодольский район, Лаишевский район, Нурлатский район, Сармановский, Пестречинский район, Тукаевский район, два МУПа из Набережных Челнов). 10 муниципальных унитарных предприятий, запланированных к реформированию в 2023 году, планируют завершить процедуру в начале 2024 года.

Ежеквартально проводятся совещания по финансово-хозяйственной деятельности МУПов и выполнению муниципальными районами плана по их реформированию. На совещаниях Министерство земельных и имущественных отношений РТ уделяет этому вопросу особое внимание, указывает на необходимость исполнения плана и своевременность принятия управленческих решений в отношении процедур реорганизации и ликвидации унитарных предприятий.

На совещаниях Минземимущество РТ уделяет вопросу особое внимание, указывает на необходимость исполнения плана. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В республике в ноябре принят прогнозный план приватизации государственного имущества на 2024 год, в который включена приватизация пяти ГУПов путем преобразования в хозяйственные общества.

Судебные тяжбы препятствуют реформированию МУПов

— Можете описать процедуру ликвидации и преобразования предприятий в другие формы, в чем главная сложность?

— В целом процедура ликвидации унитарных предприятий аналогична процедуре ликвидации любого хозяйственного общества, так как основные ее этапы регламентированы Гражданским кодексом РФ. А вот процедура реорганизации унитарного предприятия имеет свои особенности.

Преобразовывать государственные и муниципальные унитарные предприятия можно в соответствии с законодательством о приватизации. В статье 13 ФЗ-178 от 21 декабря 2001 года указаны способы приватизации государственного и муниципального имущества. Одним из способов является преобразование унитарного предприятия в акционерное общество (АО) или общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Организационную форму, в которую будет преобразовано унитарное предприятие, собственник имущества определяет самостоятельно. И приватизация унитарного предприятия путем преобразования включает в себя следующие основные этапы:

унитарное предприятие включается в прогнозный план приватизации на соответствующий календарный год; определяется балансовая стоимость подлежащих приватизации активов унитарного предприятия (для определения стоимости проводятся соответствующие инвентаризация и аудит); принимается решение о приватизации; утверждается устав создаваемого в процессе преобразования хозяйственного общества; документы направляются в регистрационный орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ.

Затрудняет процедуру ликвидации и реорганизации унитарных предприятий и препятствует ей проведение различных судебных разбирательств.





Организационную форму, в которую будет преобразовано унитарное предприятие, учредитель определяет самостоятельно. realnoevremya.ru/ Владимир Васильев

«Таттехмедфарм» останется, а «Теплоэнергосети» ликвидируют

— Как в республике будут работать такие известные ГУПы, как «Таттехмедфарм», «Татинвестгражданпроект», Агентство по госзаказу, «Татлизинг», «Таткнигоиздат», и другие?

— Основная часть республиканских государственных унитарных предприятий осуществляет деятельность на конкурентных рынках. Они подлежат реорганизации или ликвидации до 1 января 2025 года.

Вместе с тем законом «О защите конкуренции» предусмотрен ряд случаев, при которых унитарные предприятия подлежат сохранению:

осуществление деятельности в сфере естественных монополий;

в случаях, предусмотренных федеральными законами, актами президента РФ или правительства РФ;

при необходимости недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности населения по мотивируемому представлению высшего должностного лица субъекта РФ.

— Есть ли среди татарстанских унитарных предприятий такие исключения? Какие из них будут сохранены, а какие ликвидированы или реорганизованы?

— Два из девяти существующих на сегодня в республике ГУПов планируется сохранить — это «Таттехмедфарм» и «Электрические сети». Они запланированы к сохранению, поскольку являются социально значимыми для населения.

Два ГУПа планируется сохранить — «Таттехмедфарм» (на фото) и «Электрические сети». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУП «Таттехмедфарм»/farm.tatarstan.ru

Преобразованию в акционерное общество подлежат пять ГУПов: «Таткнигоиздат», «Татинвестгражданпроект», «Татлизинг», «Национальная торговая марка» и «Центр информационных технологий». Еще два ГУПа подлежат ликвидации — «Транссервис» и «Теплоэнергосети».

По состоянию на 13 ноября 2023 года ГУП РТ «Татарстанский центр научной и технической информации (ЦНТИ)» находится в процессе реорганизации в автономное учреждение.



— Какова судьба казанских МУПов? На сегодня известно, что часть из них будет преобразована в АО: «Горводзеленхоз», «Ритуал» и другие. Но «Водоканал» и «Метроэлектротранс» не вошли в этот список. Что с ними будет?

— Это как раз та ситуация, когда закон о защите конкуренции предусматривает ряд случаев, при которых унитарные предприятия подлежат сохранению. Речь о предприятиях, которые являются социально значимыми для населения и которые осуществляют деятельность в сферах наземного и подземного электрического транспорта, внутренних дел, области гражданской обороны и так далее. МУП «Метроэлектротранс» на сегодня осуществляет перевозки пассажиров и подлежит сохранению на основании актов федерального законодательства, а МУП «Водоканал» осуществляет деятельность в сфере естественных монополий.



— Проявляет ли бизнес интерес к тому, чтобы войти в капитал этих предприятий после преобразования в АО?

— 100% акций АО, созданных путем преобразования ГУПов, будут находиться в собственности республики. Вопрос об участии коммерческих организаций в дальнейшей деятельности хозяйственных обществ на сегодня не поднимался.

МУП «Метроэлектротранс» на сегодня осуществляет перевозки пассажиров и подлежит сохранению на основании актов федерального законодательства. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Более половины МУПов убыточны и закредитованы

— Часть МУПов и ГУПов убыточны и закредитованы. Как будет решаться вопрос с их долгами?

— Хозяйственное общество, созданное путем преобразования унитарного предприятия, является правопреемником, и к нему на основании передаточного акта переходят все права и обязанности реорганизованного предприятия, в том числе и долги.

В случае если при проведении ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий установлена их неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, председатель ликвидационной комиссии предприятия должен обратиться в Арбитражный суд РТ с заявлением о признании унитарного предприятия банкротом, ну и в соответствии с ФЗ-127 будут проведены все необходимые процедуры.

Из 84 действующих МУПов по итогам III квартала 2023 года:

убыточные — 31 МУП (36,9%);

закредитованные — 17 МУПов (20,2%).

Относительно финансово-хозяйственной деятельности ГУП: по итогам III квартала 2023 года два являются убыточными — ГУП «Электрические сети» и ГУП «Теплоэнергосети».

— Какие еще нарушения в деятельности этих предприятий на товарных рынках были выявлены?

— Татарстанское УФАС России на постоянной основе осуществляет контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. За последний период о нарушениях министерству неизвестно. Если бы они были, мы бы знали.

— Сейчас рассматривают законопроект о продлении предельного срока ликвидации МУПов и ГУПов до 2030 года. Насколько это необходимо?

— Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 25 мая 2023 года, предельный срок унитарных предприятий предлагается перенести на пять лет: с 1 января 2025-го на 1 января 2030 года.

Как говорят авторы в пояснительной записке, перенос срока на более позднюю дату связан с тем, что в настоящее время указанные предприятия в регионах функционируют в том числе в социально значимых сферах — транспортные и коммунальные услуги, уборка улиц, дорог, вывоз ТБО, аптечное дело. При этом в этих сферах зачастую отсутствует конкуренция ввиду низкой предпринимательской ликвидности, и уход с рынка указанных предприятий без альтернативной замены их функционала другими организациями приведет к снижению качества жизни граждан.



Уход с рынка предприятий без альтернативной замены их функционала другими организациями приведет к снижению качества жизни граждан. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

— Могут ли в Татарстане возникнуть негативные последствия ухода унитарных предприятий с рынка?

— Все-таки в республике ликвидируются не все унитарные предприятия, часть будет преобразована в муниципальные учреждения, которые будут продолжать деятельность в социально значимых отраслях. Поэтому каждый муниципальный район будет самостоятельно принимать решение по выбору организационной формы преобразуемых предприятий с учетом потребностей районов.

Как я уже сказал, значимые унитарные предприятия будут работать. На уровне республики это ГУП «Таттехмедфарм» и ГУП «Электрические сети», а в районах — к примеру, в Верхнеуслонском сохранится МУП «Волжанка», в Альметьевске — еще ряд унитарных предприятий.

Никаких сложностей в вопросах преобразования унитарных предприятий на сегодняшний день не возникает. В первую очередь, конечно, это работа на местах, муниципалитетов. Составлены планы, и УФАС по РТ ежемесячно мониторит исполнение этих графиков. Мы тоже на это обращаем внимание и подсказываем нашим коллегам из районов.