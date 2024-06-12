Алексей Франдетти: «Это наша интерпретация знаменитой истории»

В Казани в рамках Игр БРИКС представили мюзикл Санкт-Петербургского ТЮЗа «Обыкновенное чудо»

Фото: предоставлено пресс-службой театра Камала

В Казани прошли гастроли Санкт-Петербургского государственного театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. На сцене театра имени Г. Камала был представлен мюзикл «Обыкновенное чудо» по знаменитой пьесе Евгения Шварца в постановке московского режиссера Алексея Франдетти. Показ прошел в рамках Международного мультиспортивного мероприятия «Спортивные игры стран БРИКС» и приурочен ко Дню России. Как казанский зритель принял спектакль, в материале «Реального времени».

«Для нас очень важный и ответственный шаг — стать частью программы Игр стран БРИКС»

Мюзикл «Обыкновенное чудо» в Казани прошел с аншлагом. Многие пришли посмотреть на звездных актеров. В главных ролях на сцену вышли знаменитая актриса Нонна Гришаева, ведущие артисты жанра «мюзикл» в России — Иван Ожогин и Юлия Дякина, а также Анна Слынько, Иван Коряковский, Алексей Титков и многие другие.

В главных ролях на сцену вышли знаменитая актриса Нонна Гришаева, ведущие артисты жанра «мюзикл» в России — Иван Ожогин и Юлия Дякина. предоставлено пресс-службой театра Камала

Директор ТЮЗа им. А.А. Брянцева Светлана Лаврецова поблагодарила принимающую сторону, театр Камала, не только за предоставление зала, но и за содействие в постановке. Дело в том, что в спектакле используется только живой звук, все партии артисты исполняют под аккомпанемент оркестра. В его составе во время казанской премьеры были наполовину музыканты питерского ТЮЗа, наполовину музыканты театра Камала. Дирижером сборного оркестра стала музыкальный руководитель Чехов-центра Александра Чопик.



— Для нас очень важный и ответственный шаг — стать частью программы такого громкого международного события, как Игры стран БРИКС. Я уверена, что казанская публика вслед за Москвой, Петербургом и Сибирью полюбит наш спектакль, полный музыки, танцев и превосходной актерской игры, тем более что сюжет Шварца отлично известен всем с самого детства, — выразила уверенность Светлана Лаврецова.

«Пьеса Евгения Шварца — абсолютно гениальный материал»

Спектакль по знаменитой пьесе Евгения Шварца поставил российский режиссер театра и кино, художник, педагог, лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. Постановка обращена к молодежной аудитории и зрителям старшего поколения, которые помнят и любят знаменитый одноименный советский фильм режиссера Марка Захарова, легендарные песни на стихи Юлия Кима и музыку Геннадия Гладкова.

Спектакль по знаменитой пьесе Евгения Шварца поставил российский режиссер театра и кино, художник, педагог, лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. предоставлено пресс-службой театра Камала

— Этот спектакль для нас очень дорог, он сложносочиненный и не имеет никакого отношения к известному фильму. К сожалению, очень многие молодые зрители этот фильм и не видели. Но есть очень известная история, есть прекрасная музыка, написанная для этого фильма. Лет 10 назад Алексей Иващенко решил, что надо сделать из этой музыки полноценный спектакль, так родился мюзикл «Обыкновенное чудо» и действительно начал свое победоносное шествие по стране. Он идет во многих театрах в разных интерпретациях. А это наш взгляд на эту историю. Мы очень рады что привезли его к вам. Ваш город невероятно красивый, — признался звездный режиссер, отметив, что в Казань он приехал впервые и в День России будет с ней знакомиться.

— Пьеса Евгения Шварца — абсолютно гениальный материал. В нашем случае мне показалось интересным акцентировать внимание на взаимоотношениях Волшебника и Хозяйки, которые находятся много лет в браке. Сохранение брака в сегодняшнем мире — это и есть то самое обыкновенное чудо, которое возможно между людьми. С другой стороны, мне конечно бы хотелось, чтобы наши зрители увидели яркую, добрую сказку с невероятно красивой историей любви Принцессы и Медведя. Если у нас получится усидеть на двух стульях, то это и будет нашей победой, — подчеркнул Франдетти.

Сценографию спектакля создал Вячеслав Окунев — народный художник России, главный художник Михайловского театра, художник-постановщик Мариинского театра, лауреат государственных премий Республик Молдова, Беларусь и Казахстан; лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

Художник по костюмам — обладательница «Золотой маски», заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств России Виктория Севрюкова, известная своими выдающимися работами в ведущих театрах страны.

«Мне бы хотелось, чтобы наши зрители увидели яркую, добрую сказку с невероятно красивой историей любви Принцессы и Медведя». предоставлено пресс-службой театра Камала

Спектакль — многократный номинант и лауреат российской премии «Музыкальное сердце театра». Его премьера состоялась 30 октября 2022 года.

