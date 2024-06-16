День в истории 16 июня: первая женщина в космосе, основан «Артек», отмечается Курбан-байрам
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 16 июня 2024 года
Сегодня мусульмане отмечают Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, посвященный окончанию хаджа — паломничества в Мекку. 61 год назад в космос полетела первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, 99 лет назад в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек», 121 год назад американский инженер Генри Форд основал автомобильную компанию Ford Motor. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Отмечается один из главных праздников в исламе — Курбан-байрам.
- PARI чемпионат России по регби: казанская «Стрела» сыграет против «Красного Яра».
- На Кремлевской набережной возле Нацбиблиотеки Татарстана состоится традиционный семейный фестиваль «Курбан-фест». Он будет идти с 17.00 до 21.00. Развлекательная программа включает мастер-классы для детей и взрослых, а также различные соревнования. Также семейные праздники пройдут в мечетях «Гаиля» и «Ахмадзаки».
- На Играх БРИКС в Казани состоятся финалы соревнований по бадминтону, гребному виду спорта, легкой атлетике, настольному теннису, прыжкам в воду и ушу.
Кто родился: Салават Юлаев и певец Хайдар Бигичев
- 1752 — национальный герой башкирского народа, сподвижник Пугачева Салават Юлаев (скончался 8 октября 1800 года). Он происходил из знатного рода, в каждом поколении которого были батыры, возглавлявшие башкирские восстания с начала XVIII века. В 1773 году Салават Юлаев был мобилизован на борьбу с Емельяном Пугачевым, но вместе с отрядом перешел на сторону восставших. Юлаев руководил многими ключевыми событиями этой войны, он принимал участие в более чем двадцати сражениях. В ноябре 1774 года из-за предательства Салават Юлаев был арестован. На допросах он не выдал никого из своих товарищей. В итоге вместе с отцом Юлаем Азналиным был отправлен на вечную каторгу в балтийскую крепость Рогервик, где и скончался.
- 1949 — солист Татарского театра оперы и балета им. Джалиля, исполнитель татарских народных песен Хайдар Бигичев (скончался 13 ноября 1998 года). Ректор Казанской консерватории Назиб Жиганов после прослушивания сразу взял начинающего певца на подготовительное отделение. Бигичев выпустился в 1977 году и вскоре стал исполнителем главных партий практически во всех постановках, в том числе спел Джалиля в одноименной опере Жиганова, Германа в «Пиковой даме» Чайковского, Самозванца в «Борисе Годунове» Мусоргского, Отелло в одноименной опере Верди. В честь артиста названа одна из казанских улиц, а на доме по ул. Татарстан, где он жил, установлена мемориальная доска.
- 1955 — советский и российский политик Анатолий Чубайс. С 1991 года занимал ключевые посты в российском государстве и государственных компаниях.
Кто скончался: Степан Разин и писатель Лазарь Лагин
- 1671 — предводитель крестьянской войны 1670—1671 годов Степан Разин (дата рождения неизвестна). Князь Юрий Долгоруков после конфликта с донскими казаками велел казнить старшего брата Степана — Ивана. Это событие повлекло за собой все дальнейшие шаги свободолюбивого Разина. Он не только решил отомстить Долгорукову и царской администрации, но и стремился организовать вольную и благополучную жизнь для казаков, находившихся под его началом, а потом распространить казацкий военно-демократический строй на все Российское государство. В мае 1670 года Разин пошел в открытую крестьянскую войну, но в октябре был разгромлен под Симбирском. Раненым ушел на Дон, где в 1671 году был захвачен в плен и сдан властям. Привезенный в Москву, Степан Разин был четвертован.
- 1858 — британский врач, один из первых приверженцев массового внедрения анестезии и медицинской гигиены Джон Сноу (родился 15 марта 1813 года). Он считается одним из основателей современной эпидемиологии и более всего известен изучением вспышки холеры в лондонском квартале Сохо в 1854 году.
- 1878 — американский врач и фармацевт Кроуфорд Лонг (родился 1 ноября 1815 года). Признан первым врачом, который применил эфирный наркоз для хирургического вмешательства.
- 1977 — германский, а с 1955 года — американский конструктор ракетно-космической техники Вернер фон Браун (родился 23 марта 1912 года). Один из основоположников современного ракетостроения, создатель первых баллистических ракет. В 1943—1945 годах носил звание штурмбаннфюрера СС. В США считается отцом американской космической программы.
- 1979 — советский писатель Лазарь Лагин (родился в ноябре или декабре 1903 года). Ведущий представитель советской сатирической, фантастической и детской литературы, автор повести-сказки «Старик Хоттабыч».
Праздники: День африканского ребенка и День медработника
- Международный день африканского ребенка. Дата была выбрана в связи с трагическими событиями, произошедшими 16 июня 1976 года в ЮАР. В тот день тысячи чернокожих школьников вышли на улицы поселения на юго-западной окраине Йоханнесбурга — Соуэто с требованиями повысить качество школьного образования и отстаивая право обучения на родном языке. Сотни юных африканцев были расстреляны силами правительственной охраны. В течение двух следующих недель более ста человек были убиты и более тысячи получили ранения.
- Международный день семейных денежных переводов. Он призван напомнить, что переводы серьезно влияют на жизнь людей, которые связаны родственными узами, но живут в разных странах. Их развитие помогает поддерживать жизнь в неурбанизированных регионах стран по всему миру. В этот день ООН призывает правительства и финансовые организации добиваться снижения стоимости денежных переводов и расширения доступа к финансовым услугам.
- День медицинского работника. Воздавать почести медицинским работникам было решено в 1980 году — именно в этом году, 1 октября, увидел свет соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР. Торжественные мероприятия начали проводиться в 1981-м.
События в истории: основание Ford Motor, открытие «Артека», первый матч ЧМ-2018 в Казани
- 1874 — заработала Кавендишская физическая лаборатория при Кембриджском университете — один из мировых центров экспериментальной физики, биологии и других фундаментальных исследований. Основана в 1871 году. Здесь были открыты электрон, искусственное расщепление атомного ядра и нейтрон, построена модель структуры ДНК.
- 1894 — по инициативе Пьера де Кубертена собрался конгресс по вопросу о возобновлении проведения Олимпийских игр. В последний день конгресса, 23 июня, было принято решение, что первые Олимпийские игры современности должны пройти в 1896 году в Афинах, Греции. Так, летние Олимпийские игры проводили с 1896 года каждые четыре года, за исключением тех лет, на которые выпали мировые войны. В 1924 году учредили и зимние Олимпийские игры, которые сначала проводились в тот же год, что и летние, но с 1994 года сроки проведения сдвинули на два года после проведения летних игр.
- 1903 — американский инженер Генри Форд основал автомобильную компанию Ford Motor. Главной целью изобретателя стало превращение автомобиля из предмета роскоши в предмет первой необходимости. Сегодня компания является четвертым в мире производителем автомобилей по объему выпуска за весь период существования и вторым на рынке в Европе после Volkswagen.
- 1903 — зарегистрирована торговая марка «Пепси-Кола». В 1893 году молодой фармацевт Калеб Брэдхэм из Нью-Берна создал фармацевтическую смесь из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Вскоре она стала продаваться в аптеках в качестве веселящего, укрепляющего и способствующего пищеварению напитка. Спустя пять лет после изобретения Брэдхэм придумал для нее название.
- 1925 — в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». В первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. Сегодня «Артек» находится в ведении Министерства просвещения России. Это самый большой международный детский центр в мире. Его территория — 218 га, из которых 102 га занимают парки.
- 1959 — в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР. Журнал «Крестьянка» назвал тогда ВДНХ «народным университетом»: в павильонах и на смотровых площадках были представлены новинки науки и техники: искусственные спутники Земли, станки с программным управлением, сельскохозяйственные и строительные машины, новая электронная техника. Сейчас ВДНХ — это территория в 235 гектаров, которую ежегодно посещают 20 млн человек.
- 1963 — состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Она стала шестым по счету советским космонавтом. В день первого полета в космос Терешкова сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. Она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и пробыла почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет.
- 2004 — в Казани стартовала первая международная конференция городов Всемирного наследия Евразии, положившая начало объединению городов Евразии. Конференция собрала более 500 участников из 22 стран Евразии, длилась до 21 июня. Последующие форумы ОГВН принимали Сафранболу (Турция, 2005), Лицзянь (Китай, 2006), Суракарта (Индонезия, 2008), Стамбул (Турция, 2011), Актау (Казахстан, 2014). В Казани еще раз встречали гостей конференции ОГВН в 2007 и в 2012 годах. В 2007 году в ней приняло участие рекордное число участников: 1 330 участников из 196 городов 70 стран мира.
- 2018 — на «Казань Арене» состоялся первый в столице Татарстана матч чемпионата мира по футболу — между сборными Австралии и Франции. Со счетом 1:2 победителями стали французы. В этом матче впервые в истории была использована система видеопомощи арбитрам — VAR. Появилась возможность пересматривать определенные моменты игры и принимать решения на основе видеоповторов.
- 2017 — Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала получил премию правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства.
- 2020 — депутаты Казгордумы включили шесть земельных участков Лаишевского района в границы Казани. Этот вопрос поднимался с декабря 2019 года.
- 2022 — Федеральная служба по аккредитации выбрала Татарстан в качестве пилотного региона по подготовке предложений в части совершенствования регулирования в сфере развития индустрии «Халяль». Республика и Росаккредитация заключили соглашение о сотрудничестве.
- 2023 — на ПМЭФ-2023 состоялась церемония подписания соглашения по «Играм будущего», которые прошли в Казани в 2024 году.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.