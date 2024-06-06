«Экология в каждом из нас»

Сразу в двух городах Татарстана открылись экологические фотовыставки под открытым небом «От первого лица»

Фото: Руслан Ишмухаметов

В казанском ЦПКиО им. Горького и нижнекамском городском парке «СемьЯ», открылась экологическая фотовыставка «От первого лица». Ведущие фотографы представили свои истории о том, как и насколько красота индустриальная и природная дополняют друг друга. Подробности — в материале «Реального времени».

Природа в гармонии с высокими технологиями

«Я каждый раз поражаюсь огромным производствам. Люди в своей обыденной жизни не замечают: как они должны быть благодарны таким замечательным заводам потому, что все, что нам описал когда-то Менделеев, как раз и реализуется здесь. Меня поразила экологичность на территории завода. Прекрасно дышится! Производство идет непрерывным ходом. И при этом птички поют, солнце светит, трава зеленеет. Очень красиво и хорошо», — эти слова телеведущий, шоумен и музыкант Александр Пушной произнес минувшей весной, побывав с экскурсией на одном из гигантов отечественной и мировой нефтехимии — «Казаньоргсинтезе». А сейчас фото авторства Антона Милевского украшает один из стендов экспозиции, развернувшейся на главной аллее казанского парка Горького.

Одним из фотогероев выставки стал Александр Пушной, недавно побывавший на КОСе. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Свой голос в фотовыставке обретают не только люди, но и представители флоры и фауны республики, и даже производственные объекты:

«Служба моя — что-то вроде начальника системы безопасности. Мы — заводские факелы, на всех нефтегазохимических производствах выполняем роль предохранительного клапана — как положено, сжигаем излишки углеводородного сырья, чтобы давление в заводских системах не скакало. На выходе получается углекислый газ и вода. Иногда при нагрузках можем подымить немного, но недолго и качество воздуха остается в норме. За этим строго следят лаборатории», — такими словами мог бы рассказать о важности возложенной на него миссии заводской факел, утопающий в зелени окружающей его рощи.

В экспозиции свои голоса обрели не только люди, растения, птицы и животные, но и объекты нефтехимического производства. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Или вот, что могла бы сказать о своем труде та самая передвижная лаборатория, что следит за качеством атмосферного воздуха: «Я немного похожа на скорую помощь. Только для природы и без сирены. За год тысячи экологических анализов провожу, по 19 показателям каждый. И готовы они через 15 минут. Три раза в день объезжаю границы санитарно-защитной зоны. Это — только по графику, не считая просьб жителей. Все необходимое для анализа атмосферного воздуха у меня с собой…»

Передвижная эколаборатория в год производит тысячи исследований атмосферного воздуха. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

И здесь же краткие истории от имени представителей дикой природы, которые обитают и прекрасно себя чувствуют по соседству с нефтехимическим гигантом. В том числе — краснокнижные и чувствительные к качеству того самого воздуха, состоянию почвы и воды: прострел раскрытый — первоцвет из семейства лютиковых, лисы, росянки, болотные кулики, или хохлатые синицы гренадерки — живые экодатчики, которые на всей территории республики выбрали единственным местом обитания окрестности санитарной зоны КОСа.

Посетители ЦПКиО им. Горького активно интересовались фотовыставкой. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Символично, что в Казани для развертывания фотовыставки был выбран один из самых зеленых, и популярных у горожан и гостей столицы республики уголок — ЦПКиО им. Горького. Экспозиция, где соседствуют огромное производство и живая природа: растения, животные, птицы, кому-то может показаться утопией или несбыточной мечтой, но… Это — реальность: страницы жизни, которые решили показать каждому желающему Московский музей дизайна, и компания СИБУР в рамках «Формулы хороших дел».

Александра Санькова: «Мы представили, что могли бы рассказать нам звери и птицы, какие истории поведали бы нам заводские объекты». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Город, природа, завод, экология, бережное отношение к планете… Нам хотелось рассказать об этих важных понятиях ярким, образным языком. Поэтому мы наделили героев фотографий голосами и назвали выставку «От первого лица». Представили, что могли бы рассказать нам звери и птицы, если бы у них была возможность говорить, и какие истории поведали бы нам заводские объекты, — на церемонии открытия рассказала о идее куратор выставки, директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

Старт работы экспозиции оказался приурочен сразу к нескольким ярким событиям: Дню эколога, Международному Дню окружающей среды, Дню выставки и неделе экологии Казаньоргсинтеза. Эконеделя — это череда тематических событий, первым из которых стала высадка деревьев и кустарников на территории детского сада №395 1 июня. А 6 июня в честь Дня эколога на предприятии пройдет тематический вечер с открытой дискуссией, вечерней экскурсией по производству и презентацией уникальной библиотеки городских запахов.

Александр Жалюк: «Мы очень хотим показать это. И то, насколько активно нами и с нашей поддержкой, развиваются направления экологии и экотуризма». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Сегодняшняя выставка — еще один шаг в направлении открытости, прозрачности предприятия. На выставке вы увидите уникальные фотографии нашего завода. За каждой из них стоит программа, проект или экологическая инициатива предприятия, работников завода или местных жителей. Это шаги к тому, чтобы сохранить или защитить окружающую среду, обратить внимание на зверей и птиц, обитающих в нашем регионе и даже на нашем предприятии, — подчеркнул руководитель по экологии Казаньоргсинтеза Александр Жалюк.

Еще до официального открытия, успела ознакомиться с экспозицией специальная гостья события — заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

Ольга Манидичева: «Как это удачно, когда рука об руку идет государство, бизнес, общество и наука». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Экология — в каждом из нас, — подчеркнула Ольга Манидичева. И добавила: — Здесь получился микс промышленности и живой природы. Понятно, что отобразить получилось не все, и здесь лишь самые яркие моменты взаимодействия крупного производства с окружающей средой. Но это очень интересно. Вот здесь, в этой фотозоне, есть плакат, посвященный проекту, стартовавшему в прошлом году при поддержке гранта СИБУРа. Мы, вместе с волонтерами, с нашим научным сообществом, Казанским Государственным Университетом занялись возрождением Волжско-Камской популяции сокола-балобана. Краснокнижной птицы. Проект — достаточно успешный. Это оценили эксперты: мы получили приз «Надежный партнер экологии», а буквально на прошлой неделе проект был номинирован и стал финалистом конкурса «Хрустальный компас» от РГО. Как это удачно, когда рука об руку идет государство, бизнес, общество и наука. Так получаются успешные проекты по защите, охране окружающей среды и экологической безопасности в целом, — отметила она.

«Надеемся, что проект получит продолжение»

Сразу после церемонии открытия, ее участники прошлись с экскурсией по экспозиции. Интересный момент: время от времени гости брали на себя роль экскурсоводов, рассказывая о событиях, запечатленных в кадре и участниками которых они становились сами.

Во время экскурсии, гости то и дело примеряли на себя роль гидов. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Тем временем в парке развернулась активность: дети получили возможность принять участие в мастер-классе по фотографии от известного казанского фотографа Евгения Еремеева.

Для детей СИБУР приготовил мастер-класс по фото, встречу с известным блогером, квиз и подарки . Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

А те, кто тянется к новым знаниям окружили известного экоблогера Романа Саблина, увлеченно рассказывавшего о эко-лайфхаках: экологичности многоразовой посуды и ресайклинге вещей. Позже участникам беседы предстоял еще и квиз. А для самых активных СИБУР приготовил подарки.

Дамир Натфуллин: «Думаю, что многие гости и участники Игр БРИКС посетят фотовыставку». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В скором будущем выставку ожидает наплыв посетителей. В этом уверен еще один специальный гость события — заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин:

— Буквально через несколько дней Казань станет местом проведения крупного международного события — это Игры БРИКС. Ее участниками станут представители 97 стран. И я думаю, что многие участники и гости, а их будет около 60 тыс. человек, посетят эту выставку и познакомятся с нашей культурой, вкладом наших предприятий в сохранение окружающей среды, — отметил он.

А еще добавил:

— Хочется надеяться, что проект не ограничится только этой выставкой и будет иметь свое продолжение. Министерство культуры готово в этом содействовать и предоставить площадки.

Организаторы уверены: выставка привлечет внимание гостей и участников Игр БРИКС. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Выставка в Казани будет работать с 5 июня по 9 августа, в Нижнекамске — до 30 сентября. Возрастных ограничений — нет. Вход — свободный.