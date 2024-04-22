«Меня поразила экологичность»: Александр Пушной посетил химическое производство в Казани

Фото: Антон Милевский

В рамках четвертого фестиваля популяризации науки Milmax Science Kazan 2024 (16+) производство «Казаньоргсинтеза» посетил известный телеведущий, музыкант и шоумен Александр Пушной.

— Я каждый раз поражаюсь огромным производствам. Люди в своей бытовой жизни не замечают, как они должны быть благодарны вот таким замечательным заводам, потому что все то, что когда-то нам описал Дмитрий Иванович Менделеев, как раз реализуется здесь, — поделился впечатлениями шоумен.

По словам Пушного, больше всего его удивила экологичность производства.

— Я предполагал, раз завод связан с химией, мы придем, будем ходить в масках, у нас будут слезиться глаза, невозможно будет нормально дышать. А на деле оказалось совсем иначе. Меня поразила экологичность. На территории завода прекрасно дышится. Производство идет непрерывным ходом, при этом птички поют, солнце светит, трава зеленеет. Очень красиво и хорошо. Молодцы, — подчеркнул гость.

