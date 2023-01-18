Мобильная эколаборатория КОСа провела анализ воздуха в жилых кварталах

Фото: Пресс-служба КОСа

Мобильная эколаборатория «Казаньоргсинтеза» 13 и 14 января провела анализ качества атмосферного воздуха в микрорайоне «Салават купере». Отбор проб воздуха прошел при участие жителей жилого комплекса.

Казанское предприятие СИБУРа приобрело мобильную лабораторию в конце прошлого года. Ключевая цель ее работы — получение результатов производственно-экологического контроля в течение 15—20 минут в автоматическом режиме. Использование мобильной лаборатории позволяет расширить инструментарий контроля состояния воздуха, как следствие, увеличить экологическую безопасность городской среды.

Мобильная лаборатория полностью укомплектована российским оборудованием: автоматическими анализаторами, хроматографами, специализированными генераторами азота, кислорода, компрессорами и другим оборудованием.

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— Оперативность получения данных и простота использования позволяет расширить количество точек мониторинга, — объясняет начальник санитарно-промышленной лаборатории центральной лаборатории КОСа Лилия Сиразиева.

Результат отбора проб в микрорайоне «Салават купере» — все показатели ниже нормы.

Лаборатория предприятия предполагает и в будущем осуществлять такие выезды в город для анализа состояния воздуха.

— В координации с профильными ведомствами будем реагировать на запросы жителей из близлежащих и удаленных районов. Это позволит оперативно определять источники запахов и реагировать на них, — рассказала главный эксперт по экологии Наталья Гордюшова.