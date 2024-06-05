Обсуждение романа «Муравьиный бог» с Сашей Николаенко
Саша Николаенко написала романы «Муравьиный бог» и «Убить Бобрыкина», за которые получила премии «Ясная Поляна» и «Русский Букер». В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорит с писательницей Сашей Николаенко о ее творчестве, литературных премиях, силе литературы, музыкальности текстов и присутствии Бога в писательстве и в книгах. Они также обсудят, как воспринимает женщин-авторов мужская часть книжной индустрии, стереотипы суждений о человеке по внешности и почему у нас нет сказок про успех.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».