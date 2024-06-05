Александр Введенский: «Мы хотим сделать фильм о Пушкине максимально нехрестоматийным»

В Татарстане снимут докудраму о визите Александра Пушкина в Казань

Фото: Предоставлено Александром Введенским

В столице Татарстана снимут документальный фильм о визите поэта Александра Пушкина в Казань в сентябре 1833 года во время его работы над повестью «Капитанская дочка» о пугачевском бунте. Авторы картины выиграли грант в сумме 1 млн рублей от Министерства культуры республики по результатам питчинга. Проект докудрамы планируют презентовать раису Татарстана Рустаму Минниханову во время встречи с городской интеллигенцией, посвященной празднованию 225-летнего юбилея «солнца русской поэзии». Подробности — в материале «Реального времени».

«Кот Баюн будет харизматичным и эпатажным»

Фильм под рабочим названием «Пушкин в Казани» снимут в рамках празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Это документальный полнометражный фильм, над которым будет трудиться команда молодых кинематографистов — творческая группа, создавшая образовательный проект «Школа киноискусств». О проекте «Реальному времени» рассказал директор школы и продюсер документального фильма Александр Введенский. Сопродюсером выступает Тимур Нуртдинов, режиссером — Андрей Живаго, все они — выпускники Казанского государственного института культуры.

Слева направо: Тимур Нуртдинов, Андрей Живаго, Александр Введенский. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

— Наша идея довольно проста, но одновременно свежа. Основной замысел — сделать картину максимально нехрестоматийной. Изначально хотели отойти от формата говорящих голов, как это часто бывает в фильмах документального жанра, но в то же время мы понимаем, что от экспертов в кадре нам никуда не деться. Мы введем небезызвестного пушкинского героя — это кот Баюн. Народный персонаж, интерпретированный поэтом, станет центральной фигурой повествования. Это наш формат ведущего — харизматичного, отходящего от каноничного прочтения, местами эпатажного, — объяснил продюсер фильма.



Как рассказал один из авторов проекта, кот Баюн будет не нарисованным или компьютерным персонажем — это будет актер в специальном костюме.

«Актеры в фильме будут самыми разными, их имена мы пока не хотели бы озвучивать», говорят авторы ленты. Предоставлено Александром Введенским

«Мы снимем докудраму»



Творческая группа называет свой будущий фильм докудрамой (гибридный жанр игрового кино, созданного в форме документального, — прим. ред.). Авторы не будут ограничиваться просто повествованием, а используют большое количество постановочных сцен. В кадре появятся и действующие лица — это сам Александр Пушкин, Карл Фукс, его супруга Александра Фукс, представители некоторых сословий тех времен, а также современные эксперты.

— Актеры в фильме будут самыми разными, их имена мы пока не хотели бы озвучивать. Планируют сниматься и республиканские актеры, и приглашенные из других регионов. Сейчас мы работаем над этим. Кастинг проходит до сих пор, но он закрытый. Кандидаты на роли отбираются точечно. Команда сама решает, кого лучше выбрать на ту или иную роль, согласно нашему сценарию и видению нашего режиссера, — отметил Введенский.

Что касается локаций, здесь создатели фильма выбрали классический подход. В докудраме появятся все места, связанные в той или иной степени с пребыванием поэта в нашем городе. «В плане локаций нам как раз хочется сохранить аутентичность за исключением некоторых постановочных моментов. Это решение связано с тем, что часть зданий, в которых бывал Пушкин, уже не сохранилась. В целом, если говорить об исторической составляющей, поэт в Казани пробыл немногим менее двух суток. Исторически точно подтвержден лишь факт того, что он посещал дом Карла Фукса. Все остальное разнится. Если брать письма Александры Фукс и воспоминания самого Пушкина, есть некоторые расхождения. Но в общеизвестном ключе, подтвержденным ориентиром для нас является дом-музей Карла Фукса. Кроме того, библиотека КФУ имени Лобачевского и центр города», — поделился продюсер фильма.

Авторы планируют использовать в кино реконструкцию исторических событий. Команда воссоздаст тот самый Горлов кабак, в котором великий русский поэт провел некоторое время. В то время он находился на окраине города, в Суконной слободе, в конце улицы, называвшейся «Маленькое поле». Когда-то на этом месте был Дом офицеров, а сейчас Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева.



— Вопрос дополнительных локаций мы еще планируем обсуждать с экспертами-пушкинистами. Многие выразили готовность в содействии. Нас активно поддерживает Русское национально-культурное объединение Татарстана и культурный центр имени А.С. Пушкина. Ресурсной площадкой станет «Татаркино», на их базе пройдут встречи с экспертами. Сценарий готов, но мы надеемся уточнить моменты, которые не до конца раскрыты, поскольку наша задача сделать фильм не только интересным, но и, главное, правдивым. Мы хотим, чтобы жанр документалистики превалировал, — подчеркнул Александр Введенский.

Докудрама о визите Пушкина в Казань в первую очередь рассчитана на молодую аудиторию, но авторы готовы сделать все возможное, чтобы он понравился зрителям всех возрастов. Картину ждет прокат, хотя пока неизвестно в каком формате. Съемки стартуют со второй половины июля. Сейчас идут консультации с экспертным сообществом. «Мы планируем организовать несколько круглых столов. Это очень важная составляющая. Потому что эти бесценные источники дают нам огромные возможности. Научные деятели, пушкинисты, литературоведы, архитекторы представляют очень большую ценность для проекта. Министерством культуры определены сроки до конца текущего года. К этому времени фильм должен быть полностью завершен и сдан», говорят в команде.

Режиссер документального фильма «Пушкин в Казани» Андрей Живаго. Предоставлено Александром Введенским

«Минимум — 25 млн рублей»



Грантовая сумма, предоставленная Минкультом РТ, составляет 1 млн рублей. По мнению творческой группы, этих денег недостаточно для создания задуманной картины, поэтому параллельно идет процесс поиска дополнительного финансирования.

— Сейчас мы ищем спонсоров, все в стадии переговоров. По нашим подсчетам, минимальный порог по финансам — это 25 млн рублей. Для полнометражного документального фильма — довольно скромная сумма, но от нее можно хотя бы оттолкнуться, чтобы как минимум воплотить основной спектр задач и возможностей. Фильм очень важен и с точки зрения уникальных культурных ценностей, и с точки зрения культурного наследия Татарстана, и для имиджа республики, потому что Пушкин в Казани — это, действительно, важное событие, — уверен Введенский.



Сегодня, 5 июня, в музее Боратынского, который будет выступать в качестве одной из локаций фильма, запланирована встреча казанской интеллигенции с раисом республики. Приглашена и творческая группа создателей документальной картины, чтобы презентовать свой проект.