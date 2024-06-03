Алексей Лихачев: «Недружественные действия вносят поправки, но нас не остановят»

Гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев принял участие в открытии ЦОД «Иннополис» по видеосвязи, не сумев лично прилететь в Казань из-за запрета на полеты

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Если предприятиям закупать «железо» и самим где-то ставить, то обойдется дорого. Один сервер сейчас стоит около 1 млн рублей. Проще арендовать в ЦОД, чем «загружаться» в кредит на миллионы», — объясняли журналистам выгоду от открытия ЦОД «Иннополис» в одноименной татарстанской ОЭЗ. ГК «Росатом» запустила сегодня ближе к вечеру первую очередь центра обработки данных (ЦОД) «Иннополис» на 1 000 стоек — крупнейшего дата-центра в Поволжье. Правда, открывать его пришлось Минниханову без Алексея Лихачева — тот вышел в эфир по видеосвязи из Москвы. Впереди грандиозный проект по строительству водородной станции для «Аммония». Подробнее — в материале «Реального времени».

С пятого дубля

Открытие первой очереди ЦОД «Иннополис», построенного дочерней компанией — «Русэнергоатомом» в ОЭЗ «Иннополис», неожиданно растянулось почти на 4—5 часов — до самого вечера. Телевизионные бригады несколько раз заходили в машинный зал, который освободили от стоек для проведения церемонии открытия, но затем возвращались обратно. Как потом шутили журналисты между собой: заснять исторические кадры удалось с пятого дубля (то есть четыре раза церемония открытия откладывалась). Но и на них главный гость торжества — глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев запечатлен не вживую, а с телеэкрана.

В этом и заключалась причина «пятого дубля». Гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев так и не смог прилететь в Иннополис, поскольку с самого утра были наложены ограничения на выполнение полетов в казанском аэропорту. И хотя их сняли в 13.00 мск, затем, по всей видимости, были попытки организовать его прилет в Иннополис, но так и не получилось. На месте оказался лишь директор департамента поддержки новых бизнесов «Росатома» Дмитрий Байдаров, поэтому церемонию сначала собирались провести с его участием. А вынужденную паузу в несколько часов заполнили рабочей поездкой Минниханова по предприятиям резидентов «Иннопарка».

«Кто и как бы ни пытался, мы все равно вместе»

Впрочем, в назначенное время ведущий церемонии неожиданно объявил имя Алексея Лихачева, а потом Рустама Минниханова. Тут же стали искать глазами гендиректора «Росатома» в зале, но увидели на большом экране. Оказалось, что в последний момент организаторы установили телемост из Москвы с Иннополисом, пригласив в эфир главу «Росатома».

— Недружественные действия в отношении России вносят определенные поправки в наши действия, — объяснил вынужденную «неявку» Алексей Лихачев. — Но нас никогда не остановят. Все свои цели и задачи выполним, — заверил он.

— К сожалению, все это должно было пройти в очном формате, но исходя из обстоятельств, кто и как бы ни пытался, мы все равно вместе, — поддержал его Рустам Минниханов. — Сегодня большое событие для Иннополиса и нашей республики и страны. ЦОД — это огромный проект, который реализован ГК «Росатом». Это крупнейший объект в федеральном округе, и важно, что технологические решения для нового центра разработаны с учетом стратегии импортозамещения и соответствуют современным стандартам безопасности, — гордился он тем, что «Росатом» выбрал площадку Иннополиса.

В итоге Рустам Минниханов, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и директор по информационной инфраструктуре госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов дали старт работы по видеосвязи.

«Эффект Мэрилин Монро» в машинном зале

Новый дата-центр будет предоставлять услуги хранения и обработки данных для различных отраслей экономики, включая государственный сектор, бизнес и науку. В первую очередь ЦОД вошло 1 000 серверных стоек, которые разделены на четыре машинных зала. Мощность — 8 Мвт. Особенность ЦОД заключается в необходимости поддержания температуры в диапазоне 22 градусов Цельсия, поэтому здесь в зале циркулирует «вечный» поток охлаждения. Под фальш-полом установлены чиллеры (кондиционеры), которые поднимают холодный воздух вверх, а потом опускают. Узнав, что на месте под ними создается «эффект Мэрилин Монро», журналистки фотографировались.

В настоящее время загружено ¼ машинных залов, и во многом за счет переноса критической инфраструктуры «Росатома». Но в компании уверены, что ЦОД заполнится к концу года.

— Если предприятиям закупать «железо» и самим где-то ставить, то обойдется дорого. Один сервер сейчас стоит около 1 млн рублей. Проще арендовать в ЦОД, чем «загружаться» в кредит на миллионы, — объясняли журналистам выгоду от открытия ЦОД «Иннополис» во время экскурсии. — Есть контракты с крупными федеральными компаниями. Закупать свое железо и размещать где-то, обеспечивать особый режим — дорого и сложно. Поэтому компании со всей страны арендуют стойки из Москвы, Санкт-Петербурга. Связь обеспечивается по оптико-волоконной линии. К примеру, «Аэрофлот» разрастается, а свободных ЦОД нет. Они обратились к нам.

Аренда одной стойки мощностью от 5 до 22 кВт обойдется от 65 до 170 тысяч рублей в месяц. В «Росатоме» рассчитывают, что стойки будут арендованы до конца года.

Окно «Росатома» на Восток

Уже началось строительство второй очереди ЦОД на 1 тысячу стоек. Окончательная стоимость ЦОД не называлась, но в ноябре 2022 года в прессе фигурировала цифра в 5,4 млрд рублей. Учитывая, что строительство началось в 2022 году в момент начала СВО, то подрядчикам пришлось закупать отечественное оборудование.

— Президентом и правительством РФ поручен «Росатому» целый ряд направлений. Первое и важное — создание суверенитета в критически важной информационной инфраструктуре, — заявил Алексей Лихачев.

По его словам, корпорация работает над созданием аппаратных комплексов и их тиражированием, обеспечивает обслуживание с кибербезопасностью этих объектов. Глава «Росатома» подчеркнул, что ЦОД «Иннополис» занимает особое место — огромные объемы информации и их вычисления требуют большой мощности компьютеров и абсолютной защищенности: «С одной стороны, ЦОД «Иннополис» присоединяется к большой системе, а с другой стороны, открывается новое окно на Восток».

Говоря о полезности для бизнеса, он отметил, что ЦОД укрепляет технологическую мощь «Росатома», а с другой стороны, дает возможность укрепить информационную систему предприятий.

После церемонии открытия Алексей Лихачев и Рустам Минниханов подписали соглашение по вопросу развития промышленного потенциала для обеспечения атомной отрасли необходимым отечественным оборудованием. Договоренности предполагают совместное создание высокотехнологичного и импортозамещающего оборудования, к которому относятся системы критической информационной инфраструктуры, специализированная медицинская техника, промышленная автоматизация, а также материально-технические ресурсы для обслуживания и ремонта технологического оборудования. Также документом закреплена возможность открытия новых производств на территории Татарстана и увеличение доли отечественной высокотехнологичной и импортозамещающей продукции, используемой в атомной отрасли.

Но впереди у республики, похоже, новый грандиозный водородный проект с «Росатомом». О ней упомянули в своей речи и Алексей Лихачев, и Рустам Минниханов.

— Есть тема водорода, связанная с научными разработками, с ядерным комплексом, — заметил Лихачев.

— Интересная тема — водородная, — уклончиво сказал Минниханов.

Подробностей не было, но, возможно, стороны вернулись к идее строительства водородной станции для «Аммония».