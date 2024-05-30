Предательство родины или «подработка»: почему челнинские пацаны не признают обвинений в диверсии

На прениях в Верховном суде Татарстана прокурор цитировала книгу начинающего террориста и просила 36 лет свободы на троих

Фото: Ирина Плотникова

6 июня суд Татарстана предоставит последнее слово юным поджигателям релейного шкафа на железной дороге и их 20-летнему товарищу. Сегодня прокуратура предложила отправить двух из них в воспитательную колонию, а одного — в тюрьму. А еще выдвинула идею взыскать с подсудимых 460 долларов в рублевом эквиваленте, которыми неустановленный заказчик диверсий оплатил два преступления в Тукаевском районе. Родственники пацанов умоляли дать им шанс, малолетки и их адвокаты доказывали — цели подрывать обороноспособность страны не было, а вот давление со стороны силовиков имело место. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Как школьники-«партизаны» засветились в Сети



Свою речь в прениях гособвинитель начала со слов, что после начала специальной военной операции Россию захлестнула волна диверсий с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны.

— Неустановленные лица пытаются вовлечь граждан РФ в совершение диверсий. В группе риска преимущественно находятся дети, не имеющие моральных устоев, готовые ради дополнительного заработка совершить любые действия, — заметила Алсу Хабибуллина.

По ее мнению, причина измены родине в данном случае — стремление к получению больших и легких денег. И под ударом — представители поколения, «которые не понимают настоящей ценности родины, государства, патриотизма», «их обиходная психология заключается в том, что «мой дом — место где, лежат мои вещи».

Далее представитель прокуратуры Татарстана в течение часа анализировала доказательства по делу, начиная с рапорта оперативного сотрудника и заканчивая запрещенной в РФ электронной книгой бойца террористической организации. Ранее в суде младший из участников поджога и один из приятелей Ибрагимова свидетельствовали — данную книгу Ибрагимов получил при общении с заказчиком диверсий в мессенджере и частично ознакомил с ее содержанием малолетних поджигателей. Пособие содержит весьма подробные инструкции — как террорист может работать в одиночку, как проводить очную и заочную вербовку, соблюдать конспирацию, переделывать и изготавливать оружие, взрывчатку.

За свой поджог двое подсудимых подростков получили по 1 тысяче рублей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также в суде исследовалась 30-секундная видеозапись поджога щитка на железной дороге в Тукаевском районе, опубликованная на странице запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России» в марте 2023 года. В кадр попала рука с пальцами, поднятыми для обозначения знака «V», — на фоне горящего релейного шкафа. Как позже объясняли обвиняемые, такой знак и съемка процесса были обязательным условием получения средств. Публикация сопровождалась словами об атаке неизвестных «партизан» под Челнами и антироссийскими угрозами.

Напомним, в этом деле два преступных эпизода. По версии силовиков, в ночь на 21 марта 2023 года в Тукаевском районе Татарстана трое школьников путем поджога вывели из строя релейный шкаф светофора на железнодорожном перегоне «Автозаводская — Сидоровка». Этот участок пути принадлежит ООО «Промжелдортранс-сервис» (ПЖДТ), дочерней компании ПАО «КАМАЗ», но используется для отправки грузов с целого ряда предприятий, включая те, что поставляют технику на СВО.

В своих показаниях юнцы рассказывали — старший товарищ Булат Ибрагимов обещал заплатить каждому из них 6 тысяч рублей, а в итоге выдал 3 тысячи на троих. При этом, по версии СК и прокуратуры, на неустановленный криптокошелек Ибрагимова анонимный заказчик перечислил 135 долларов США (эквивалентных 10,4 тыс. рублей на день преступления), а после обналичивания старший из подсудимых получил на руки 9 тысяч. То есть руками подростков «заработал» 6 тысяч.

После ЧП скорость движения составов была снижена до 20 км/ч и приняты дополнительные меры, чтобы в случае отказа светофоров не произошло схода поездов с рельсов либо столкновения движущихся навстречу друг другу составов, сообщал на старте процесса советник гендиректора по безопасности потерпевшего ООО Валерий Капитов. Позднее главный энергетик ПЖДТ признался суду — все последствия поджога не устранены до сих пор. Зато фигурантами дела полностью возмещен ущерб в 40 тысяч рублей.

По данным потерпевшего из «ПЖДТ-Сервиса», ущерб уже погашен. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сегодня Капитов попросил приобщить справку о выплатах. Согласно ей, 20-летний подсудимый Ибрагимов выплатил 7 тысяч рублей, 16-летний Саша (все имена несовершеннолетних изменены, — прим. ред.) — 13, от 17-летнего Айрата поступило 10 тысяч, и такую же сумму погасил освобожденный от уголовной ответственности 15-летний Миша. На момент преступления он еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Хотя, в отличие от Саши с Айратом, засветился и во втором эпизоде.

По версии обвинения, вечером 22 марта 2023 года Миша с помощью горючего и зажигалки вывел из строя стратегически важный объект связи в дачном поселке Заречье Тукаевского района, также известном как коттеджный поселок «Простоквашино». Речь об оборудовании базовой станции сотовой связи оператора «Теле 2» (ООО «Т2 Мобайл»). В результате пользователи сети в радиусе двух километров лишились мобильной связи почти на 15 часов. Впрочем, сети других операторов продолжали работать. Со слов самого поджигателя, Ибрагимов уверял, что заплатит 10 тысяч рублей, но не дал ни копейки, еще и обвинил в нарушении конспирации.

Гособвинитель настаивала — именно этот старший выдал Михаилу деньги на покупку бензина и такси до поселка и он же после поджога на объекте связи получил от заказчика еще 325 долларов, или 25,6 тысячи рублей.

Заметим, сам Ибрагимов ничего не поджигал. Однако на суде выяснилось, что этот недоучившийся учитель физкультуры, ранее судимый за кражу, увлекался азартными играми в Сети и накопил долгов на 600 тысяч. Прозвучали и свидетельские показания, что Ибрагимов, принимая виртуальные заказы на диверсионные акты, после удачных поджогов подумывал совершить подрыв торгового центра в Челнах.

«Мягкая» квалификация и 36 лет с конфискацией

Одной из главных сенсаций сегодняшнего заседания стало предложение прокурора Хабибуллиной о более мягкой квалификации действий трех подсудимых. Так, если раньше наряду с вовлечением несовершеннолетних в преступление Ибрагимова обвиняли в руководстве диверсантами и финансировании их действий — по части 4 статьи 281.1 УК РФ (такое содействие диверсионной деятельности чревато сроком от 15 до 20 лет лишения свободы), то сегодня гособвинитель предложила оценивать эпизод с поджогом вышки связи по части 1 той же статьи (склонение, вербовка или подготовка лица в целях совершения преступлений, а равно — финансирование диверсии, предусматривающие наказание от 8 до 15 лет несвободы). Она сослалась на свежее постановление пленума Верховного суда РФ, согласно которому, если преступление совершено лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности, то действия организатора данного преступления должны оценивать как действия исполнителя.

При этом действия двух поджигателей сторона обвинения предложила переквалифицировать с части 2 на часть 1 статьи 281 УК РФ (диверсия, то есть совершение поджога транспортной инфраструктуры с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ). В данном случае Хабибуллина объяснила, что ранее вмененный признак о значительном ущербе не нашел подтверждения в суде — для предприятия с миллионными оборотами 40 тысяч проблемой не стали.

Для главного фигуранта дела прокурор Алсу Хабибуллина запросила 20 лет и 2 месяца лишения свободы — сначала пять лет в тюрьме, затем — в колонии строгого режима. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Частичное признание вины и возмещение ущерба по первому эпизоду Алсу Хабибуллина просила считать смягчающим обстоятельством в отношении Булата Ибрагимова. Отягчающих оказалось больше: тут и рецидив преступления, ведь на момент поджогов судимость по краже была не погашена, и особо активная роль, и вовлечение лиц, которые еще не достигли возраста наступления уголовной ответственности.

Отягчающими обстоятельствами у подсудимых подростков прокурор назвала совершение преступления в составе группы. При этом просила суд учесть — добровольное возмещение ущерба, а также состояние здоровья Саши и матери Айрата. Последняя перенесла две операции на ноге, готовится к третьей.

По мнению прокуратуры, условных сроков ни один из обвиняемых не заслуживает. По эпизоду железнодорожной диверсии гособвинитель предложила отправить двух подростков в воспитательную колонию — каждого на 8 лет. А вот для Булата Ибрагимова по двум эпизодам диверсионного содействия и двум эпизодам вовлечения несовершеннолетних в преступление она запросила 20 лет лишения свободы, указав, что первую пятилетку тот должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. А затем еще два года на воле, но в условиях ограничения свободы. При этом с учетом неотбытого наказания по приговору Зеленодольского суда о краже окончательное наказание для Ибрагимова от прокуратуры выросло до 20 лет и 2 месяцев лишения свободы.



За решеткой пока находится лишь Булат Ибрагимов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Кроме того, Хабибуллина просила суд конфисковать в доход государства мобильные телефоны трех подсудимых и двух свидетелей, включая 15-летнего Михаила, получившего «амнистию» в силу возраста. Кроме того, прокурор настаивает на конфискации тех 460 долларов (35,4 тысячи рублей), что стали платой за предательство родины. 10,4 тысячи она просит взыскать с трех подсудимых, остальное — только с Ибрагимова.

В своей речи прокурор озвучила и часть переписки фигурантов дела в чате под названием «Точка». Самый младший, Миша, писал под ником Бандюган Воришкин, самый старший именовал себя Негрила Волосатый. Заметим, что чат был создан ныне обвиняемым Сашей и он же давал совет — регулярно чистить все диалоги. А вот третий подсудимый — Айрат в чате «Точка» даже не состоял. К делу приобщена его индивидуальная переписка с фигурантами.

— Всецело согласен с государственным обвинителем, — заявил представитель ООО «ПЖДТ-Сервис» Валерий Капитов, добавив, что главное — избежать повторения таких преступлений. «Наказание, которое предлагает сторона обвинения, считаю справедливым», — согласился представитель сотовой компании «Т2 Мобайл» Илья Ритман.

Подтверждения словам о давлении на фигурантов в СК и прокуратуре не нашли. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в прениях выяснилось — в декабре 2023 года сотрудники первого отдела Следкома по РТ вынесли два отказа в возбуждении уголовных дел, связанных с этой историей. Первый касался показаний и переписки с упоминанием челнинского ТЦ как возможной цели теракта. Второй — проверки в отношении следователей СК и МВД по заявлению Ибрагимова о якобы оказанном на него давлении. Гособвинитель Алсу Хабибуллина просила отнестись к этим показаниям подсудимого критически, уверяя — они не подтвердились.

Подсудимый: «Прошу не лишать меня свободы»

Сами обвиняемые сегодня на процессе были немногословны. 16-летний Саша сказал, что к словам адвоката добавить ему нечего. 20-летний Булат Ибрагимов также поддержал своего защитника, попутно указав гособвинителю, что срок его содержания следует исчислять не с 25 марта 2023 года (день ареста), а с 23-го (день задержания в казанском хостеле).

А вот 17-летний Айрат пытался доказать, что ничего преступного не совершал.

— Моя вина в том, что по стечению обстоятельств все собрались у меня дома, хотя я никого не звал, не приглашал, — заявил он, добавив, что потом с парнями просто поехал «на происшествие». — Но там я, по сути, ничего не делал. Просто присутствовал. О существовании группы «Точка» узнал только на судебном заседании.

Обвиняемый подчеркнул — о диверсии и не думал: «Что это каким-то образом связано с СВО я даже не мог предположить. Политикой не интересуюсь, в школе ничего об этом не говорили. И хотя следователь в суде говорил — давления не было, мне показалось иначе...»

Дедушка 16-летнего Саши просил суд не губить пацанов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Далее Айрат заявил, что был очень удивлен, услышав показания Булата на судебном допросе:

— Он фактически был организатором допроса. А на суде обвинил нас, сказал, что мы сами по себе... Очень раскаиваюсь, что попал в эту ситуацию... Прошу суд дать мне шанс, не лишать меня свободы. И хотелось бы напомнить, у меня мама-инвалид. Скоро ей предстоит тяжелая операция, и хотелось бы остаться рядом и помогать.

Отец Айрата также просил суд о снисхождении, признавая за собой часть вины — ушел из семьи, когда сыну было 3 года: «Наверное, где-то упустил момент воспитания, недоглядел... Они до сих пор дети еще. СВО и политикой не интересуются, сидят в телефоне и играют».

Дедушка Саши в прениях поблагодарил следователей и оперов, что пресекли преступление, но заметил: его внук сейчас получает очень нужные профессии оператора станков с программным управлением и слесаря и на КАМАЗе его уже ждут.

— Про пацанов скажу — они шли поджигать ящик и не могли знать, что ящик около железной дороги. Шли и не ведали, что творят... Когда поняли — очень раскаялись. Внук у меня постоянно просил: «Деда, прости». И сейчас им такое грозит, — сообщил законный представитель 16-летнего фигуранта. — Не губите пацанов, дайте им шанс. А мы — родители, дедушки, бабушки — поможем им в этом.

Версия защиты: поджигатели, а не диверсанты

Финальные речи адвокатов были куда объемнее. Защитник по назначению Алла Масленникова начала с воспоминаний о личных переживаниях, с которыми столкнулась, едва приступая к делу:

— Я — патриот страны. Думала, как же я смогу [защищать], он же предатель. Думала — придется столкнуться с деяниями вражеских спецслужб... И испытала серьезное разочарование. В эпизоде моего подзащитного (Саши, — прим. ред.) есть сгоревший старый ящик и испуганные дети. Одни — на скамье подсудимых, другие — свидетели.

Далее адвокат вспомнила свое педагогическое прошлое и опыт работы в комиссии по делам несовершеннолетних, а еще ранее существовавшую практику, когда в каждом суде был свой, как правило, весьма опытный судья, который и рассматривал уголовные дела в отношении малолеток. С внедрением системы электронного распределения дел такого разделения труда не стало, предполагается, что каждый служитель Фемиды должен быть универсалом, но это не всегда так, — продолжила Масленникова.

Интересы подсудимых представляли адвокаты Алла Масленникова, Наталия Дякина и Марина Любушкина (слева направо). Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Потом адвокат постаралась донести до тройки судей, что показания подростков нельзя трактовать однозначно, в силу того, что они не до конца осознают собственные поступки и слова, особенно в условиях, когда им намекают на возможность заключения под стражу... Да, в ходе психолого-психиатрической экспертизы мальчишек, включая главных свидетелей, признали способными осознавать характер и общественную опасность своих действий, но с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. «Почему-то на эту фразу никто не обращает внимания», — подчеркнула адвокат. Впрочем, далее она напомнила — после изучения пересланной Булатом инструкции ее подзащитный Саша отказался участвовать в поджоге. Впрочем, на следующий день передумал.

— Он парень честный и порядочный, не склонный к хитрости и лжи. Как все было, так и рассказал на следствии. Но то, что он пошел совершать диверсионные действия, не говорил, и это ничем не подтверждается, — не согласилась с квалификацией защитник и попросила учесть — Саша болен и сейчас борется с серьезным заболеванием головного мозга.

Челнинский адвокат Наталия Дякина в защиту Айрата заявила — умысел на подрыв обороноспособности и экономической безопасности в суде не доказан. Так что действия подсудимых нужно квалифицировать как умышленное повреждение чужого имущества по статье 167 УК РФ (максимальная санкция — 5 лет лишения свободы, — прим. ред.).

Далее она предложила назначить наказание ниже низшего предела и без реального лишения свободы, полагая, что целью процесса является справедливость, а не «причинение парню и его семье нравственных страданий».

В свою очередь адвокат Марина Любушкина в защиту Булата Ибрагимова предложила оправдать его по двум эпизодам вовлечения несовершеннолетних. А еще два эпизода предполагаемого содействия диверсиям переквалифицировать на пособничество умышленному повреждению чужого имущества. Она заметила — ни в переписке, ни в показаниях фигурантов не звучат слова, что речь пойдет именно о диверсии.

Адвокат Булата Ибрагимова поставила под сомнение подлинность видео поджога, размещенного под постом запрещенной организации в соцсетях. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Любушкина утверждает — анонимные заказчики изначально предлагали произвести работы по «демонтажу некоего ящика», не упоминая ни поджог, ни железную дорогу. Адвокат напомнила слова своего подзащитного — мол, в переписку с этими анонимами Булат вступил по просьбе Михаила, который попросил подыскать ему заработок, а дальше Миша сам подыскивал себе подельников, сам покупал горючее и искал деньги на бензин и такси.



Защитник поставила под сомнение и одно из важных доказательств — пост в мессенджере о челнинских «партизанах» и поджоге, с которого началось расследование. По ее мнению, снятое в темноте видео не позволяет идентифицировать местонахождение релейного шкафа, а видимое на картинке пламя, которым охвачен весь шкаф, не соотносится с данными осмотра места происшествия. Согласно им, следов копоти в верхней части пострадавшего ящика нет. Адвокат считает — админ сайта мог прикрепить и видео с места другого поджога.

Что касается самого шкафа, то участники поджога уверяли — не знали о его назначении и важности для железнодорожного движения, поскольку тот выглядел старым, заброшенным и находился в овраге. Табличек о его принадлежности какой-либо организации не было.

Тот факт, что шкаф за год так и не восстановили, по мнению защиты, свидетельствует о том, что стратегическим объектом он не был.

Гособвинитель воспользовалась правом на реплики и прошлась по доводам защиты. В частности, отметила ошибочность утверждений о переписке Ибрагимова с некими анонимами. «Эта переписка показывает — слова «демонтаж» в общении между Ибрагимовым и пользователями с никами Тони и Монтана нет совсем, а вот сообщения о «поджогах» имеются.

Ожидается, что последнее перед приговором заседание суда по этому делу состоится 6 июня.