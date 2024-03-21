«Нас использовали»: 15-летний «наемник» из Челнов рассказал — зачем поджег объекты жд и связи

Судебный допрос в годовщину диверсии показал: последствия не устранены, что тормозит перевозку грузов для СВО

Фото: Олег Тихонов

Фуд-корт челнинского «Сити молла» стал местом планирования антироссийских диверсионных акций, казанский хостел — временным убежищем их предполагаемого организатора. Такая информация прозвучала на допросах в Верховном суде Татарстана по делу о поджогах объектов железнодорожной сети и сотовой связи в Тукаевском районе. Старший из обвиняемых, Булат Ибрагимов, в свои 19 лет успел задолжать 600 тысяч рублей и, если верить его другу, стал принимать проукраинские заказы, выполнять их руками малолеток и якобы был готов ради денег «взорвать торговый центр». Новые детали резонансного дела — в материале «Реального времени».

Свидетель: скорость движения составов ограничена до сих пор



Судебный процесс по делу юных диверсантов набирает обороты. Недопрошенным остался лишь один свидетель по делу — отец главного фигуранта Булата Ибрагимова. Также предстоит исследовать большой пакет письменных доказательств, включая протоколы осмотров, экспертизы, результаты оперативных мероприятий.

Сегодня ночью исполнился ровно год с того дня, как на железнодорожном перегоне «Автозаводская — Сидоровка» в Тукаевском районе Татарстана пострадал от поджога релейный шкаф. По версии обвинения, с 20 на 21 марта 2023 года трое учеников одной челнинской школы, действуя по указке Ибрагимова и выполняя инструкции, полученные тем от анонимного «заказчика», вывели из строя это оборудование, принадлежащее дочерней компании ПАО «КАМАЗ» — ООО «Промжелдортранс-сервис» (далее — «ПЖДТ-Сервис»).

В среду на допросе в Верховном суде РТ главный энергетик данного ООО Антон Бахтин шокировал тройку судей и других участников процесса сенсационной информацией: погоревший шкаф и все его функции не восстановлены до сих пор, а потому на этом 6-километровом участке путей машинисты сбавляют скорость до 20 км/ч, то есть в два-три раза. Потому что оборудование на этом участке дороги в данный момент работает в полуавтоматическом режиме, когда диспетчер в режиме ручного управления подает команды машинистам.

Поджог повлиял на бесперебойную доставку грузов, говорят представители потерпевшей компании. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

При поджоге вышла из строя система, которая отслеживала передвижение состава на всех его участках и, если перегон свободен, включала зеленый сигнал для движения нового состава. Если нет — держала красный, чтобы не было столкновения составов на перегоне. Со слов свидетеля, поджигатели повредили и силовой кабель, вследствие чего без питания временно остались еще шесть релейных шкафов.



Бахтин признался: после получения ночного сигнала бригаду ремонтников собрали к утру, выехали на станцию, но быстро найти источник проблемы с неработающей системой не смогли — на это понадобилось два-три дня. При этом ремонтники смогли устранить лишь часть последствий — восстановили так называемую рельсовую цепь, по которой автоматика отслеживает движение состава. Связать эту цепь со светофорной и вернуть систему в автоматический режим камазовские железнодорожники не смогли до сих пор.

— Повлиял ли поджог на бесперебойную доставку грузов? — уточнила гособвинитель Алсу Хабибуллина.

— Да. В полуавтоматическом режиме движения скорость снижена.

— Могло произойти столкновение поездов?

— Могло, — не стал отрицать свидетель.

Пассажирских поездов на этом участке не бывает, подчеркнул Бахтин. «ПЖДТ-сервис» по своим путям осуществляет круглосуточную перевозку грузов четырьмя тепловозами — по заказу промышленных предприятий. «В основном для стратегически важных объектов — ТЭЦ , КАМАЗа, завода «Ремдизель». От них через нас идут поставки военной техники на СВО — перечень большой. Гособоронзаказ сейчас — основное направление перевозок», — сообщил главный энергетик организации.

По видеоконференцсвязи с Набережночелнинским судом на процессе допросили 15-летнего ученика девятого класса. Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Адвокаты подсудимых насели на этого свидетеля с вопросом, почему за год не устранили все последствия ЧП. Тот сослался на сложность работ и нехватку персонала. Позднее тот же вопрос судьи адресовали Валерию Капитову, главному советнику гендиректора «ПЖДТ-Сервис» по безопасности и официальному представителю потерпевшей компании. «Насколько я знаю, сложно все связать», — сообщил тот и признался, что один из контрагентов даже пожелал отсудить некую сумму за несвоевременность перевозок с мая по июль 2023-го...

«Почему Ибрагимов с вами не поехал?»

Ранее по видеоконференцсвязи с Набережночелнинским судом на процессе допросили 15-летнего ученика девятого класса. Назовем его Миша. Давать показания он пришел с мамой, педагогом и адвокатом. Первоначально задерживался в качестве подозреваемого — за участие аж в двух поджогах. Был бы чуть старше на момент преступлений, сидел бы сейчас на скамье подсудимых, а не свидетельствовал за трибуной.

На протяжении 40 минут Михаил отвечал на вопросы участников процесса и тройки судей Верховного суда республики. Назвал друзьями трех обвиняемых в зале — арестованного 19-летнего Булата Ибрагимова, а также 15-летнего Лешу и 17-летнего Айрата (имена несовершеннолетних изменены, — прим. ред.). На вопросы прокурора отвечал осторожно и коротко:

— Я совершил поджог вышки [сотовой связи] 21 марта 2023 года. До этого участвовал в поджоге железнодорожного шкафа. Сделать это предложил Булат Ибрагимов. Взяли с собой бензин, я купил его на заправке в 38 комплексе.

На место преступления поджигатели отправились на такси, но, следуя инструкции, отпустили автомобиль за пару километров до точки. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

По словам юного поджигателя, ради покупки горючего Ибрагимов продал одному из соучастников беспроводные наушники за 300 рублей, а деньги перечислил ему. В качестве тары мальчишка купил 5-литровый баллон воды и вылил ее. Но на заправке заливать бензин в такую тару отказались, тогда ушлый парнишка уговорил одного из водителей продать 92-й: мол, у друга заглохла машина. Тот поделился тремя литрами топлива за 150 рублей.

По дороге с заправки встретил двух знакомых и предложил им тоже поучаствовать в поджоге. «Они отказались, и я попросил, чтобы не говорили никому. Пообещал деньги [за молчание]... Вернулся в квартиру, и Булат мне сказал, что Леша и Айрат поедут со мной», — продолжил свой рассказ Михаил.



— Почему сам Ибрагимов с вами не поехал? — последовал вопрос прокурора.

— Этого я не уточнял... На данный момент понимаю — он боялся сам...

Со слов Михаила, старший из обвиняемых напомнил инструкции — отключить телефоны, скрыть лица, но при этом обеспечить съемку на камеру самой «зажигательной акции» с обязательной демонстрацией на камеру знака «V» с помощью указательного и среднего пальцев.

«Поехали на такси. Потом шли пешком несколько километров. Рюкзак с горючим несли по очереди. Координаты Ибрагимов давал. И фотографию присылал, как выглядит релейный шкаф. Но там на путях было три таких. Первый мы прошли — он был завален деревьями, и мы боялись его поджечь. Этот был второй, на вид — старый, заброшенный, — вспоминал свидетель и далее перечислил, кто и что делал на месте: — У шкафа были 10 секунд. Потом побежали вперед по железнодорожным путям. Шкаф потух уже. Остатки бензина вылили в снег, канистру чуть дальше сожгли».

Отвечая на вопросы, мальчишка признался: знал, что по этой дороге ездят составы «с какими-то запчастями» Камского автогиганта, а на заводе производят военную технику, поставляя ее на СВО. Но не думал, что поджог «старого ящика с оборванными проводами» станет помехой этим поставкам.

По данным СК, от анонимного заказчика поджогов 20-летний челнинец получил $460 долларов. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

При этом Миша подтвердил, что за эту акцию Булат обещал каждому из тройки по 2 тысячи рублей. Но при встрече на следующий день выдал на всех 3 тысячи. «Впоследствии я узнал, что его обманули. Он сказал, себе 700 рублей взял, остальное отдал нам», — поделился поджигатель. С его слов, расчет проводился не в каком-то тайном месте, а в торговом центре «Сити Молл» в Набережных Челнах, при этом на встрече присутствовали девушка Михаила — теперь уже бывшая, и подруга одного из его подельников, а также друг Ибрагимова Басанов (фамилия несовершеннолетнего изменена).

По данным СК, именно Басанов по просьбе Ибрагимова получал от него и обналичивал те самые деньги анонимного заказчика поджогов — всего $460 долларов.

— Потом Булат отвел меня в сторонку и сказал: «Если еще заработать хочешь — приходи на следующий день сюда же». 22 марта я пришел, Ибрагимов был там с Басановым и объяснил все по той же схеме, только поджечь нужно было ящик на вышке сотовой связи. Какую сумму обещал — сейчас не помню, — продолжил на допросе малолетний поджигатель.

На выданные Ибрагимовым 800 рублей вновь купил у незнакомого водителя бензин на заправке «для сломанной машины», вызвал такси и отправился в заданную точку, вспоминал он. Напомним, на сей раз объектом диверсии стал так называемый климатический шкаф базовой станции сотовой связи оператора «Теле 2» (ООО «Т2 Мобайл») в дачном поселке Заречье, также известном как коттеджный поселок «Простоквашино», Тукаевского района.

Вышел из такси примерно за 2 километра до нужного объекта. Дальше шел пешком. «Горело пару секунд, я снял видео с пальцами, положил телефон и затоптал траву, чтобы возгорание дальше не пошло. Потом убежал оттуда и где-то через два километра вызвал такси до «Сити Молла». А Булату сказал — не буду ничего больше поджигать», — свидетельствовал девятиклассник, добавляя, что ввязался в это, потому что «хотел заработать». За второй поджог денег не получил.

Юный поджигатель о победе над Украиной и оперативности полиции

Защитников подсудимых интересовало, обсуждалась ли тема СВО до поджога. Из ответов Миши стало понятно, что никакой идеологической обработки парней никто не проводил, против СВО и действий российских войск не настраивал. Хватило предложения денег. На вопрос адвоката свидетелю: «Знаете, в чем заключаются цели и задачи специальной военной операции?», тот ответил: «Частично — победа над Украиной...»

20-летний подсудимый Булат Ибрагимов поприветствовал 15-летнего свидетеля и спросил, была ли с его стороны просьба найти кого-то, чтобы взять с собой на поджог? «Не помню», — отвечал тот. Тот же ответ Миша дал на вопрос, звал ли он самого Булата на место преступления и слышал ли от него, почему тот не хочет ехать.

На вопрос: «Я говорил тебе, что ты можешь быть задержан правоохранительными органами?» — ответа с экрана по связи с судом не прозвучало.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора Алсу Хабибуллиной об оглашении протоколов с показаниями юного поджигателя, несмотря на категорический протест адвокатов. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

Адвокаты подсудимых обратили внимание на краткие ответы мальчишки в суде и его обширные показания под протокол в СК. «Следователь помогал вам формулировать ваши мысли?» — по просьбе гособвинителя этот вопрос к свидетелю суд снял, указав на его «недопустимый характер».

Поскольку новых вопросов не прозвучало, суд отпустил поджигателя. И уже после этого удовлетворил ходатайство прокурора об оглашении его развернутых показаний из протоколов, несмотря на категорический протест адвокатов.

Из оглашенного выяснилось, что родители Миши развелись, когда ему было 10, сейчас мальчик живет с матерью и отчимом, оба работают в руководстве одной коммерческой фирмы. Есть сестренка-шестиклассница.

О своей учебе мальчик говорит так — поначалу получал «4» и «5», с седьмого класса скатился на «тройки»: «Были и «двойки», стал прогуливать, мать начала контролировать. С третьего класса начал курить, сейчас бросаю». С 14 начал получать деньги на банковские карты от матери — на карманные расходы. «Она переводила по 100—300 рублей по мере необходимости, в общей сложности — примерно 3 тысячи в месяц. Иногда давала 500 рублей наличными. Данных денег на жизнь мне не хватало. Так как я проводил время в ТЦ «Сити Молл», где цены на продукты питания гораздо выше, чем в магазине...»

Со слов свидетеля, с Булатом Ибрагимовым он знаком с декабря 2022-го:

«Он работал продавцом в магазине. Очень умный человек. Например, рассказывал мне про адронный коллайдер. Когда отмечали день рождения общего знакомого, сам арендовал базу отдыха, так как нам не было 18 и мы этого сделать не могли. Он прекрасно знал, что мы учимся в школе... В марте 2023-го предложил нам легким способом заработать деньги — поджечь шкаф на железной дороге. Сказал — место безопасное, люди не ходят, камер там нет и нас никто не увидит. Но предупредил: если все же поймают, то могут увезти в полицию».

Свободное время ныне подсудимые и свидетели проводили в торговом центре Челнов, там же обсуждали поджоги. скрин realnoevremya.ru с Яндекс.Карты

Также Миша рассказывал: поначалу все трое согласились, но уже утром Алексей прислал сообщение, что боится. Впрочем, в день Х на поджог отправился и он.



На следующем допросе мальчишка раскрыл обстоятельства второго преступления. 22 марта 2023-го, он прогулял школу, так как чувствовал себя плохо, температурил. Тем не менее пошел на встречу с Булатом все в тот же торгово-развлекательный центр, а перед этим заглянул в дом к школьной знакомой, где «расковырял глазок видеодомофона». Мотивы этих вандальных действий следователь СК выяснять не стал, но слова в протоколе зафиксировал. Забегая вперед — именно этот поврежденный домофон первоначально стал поводом для полиции заняться розыском Миши.

Со слов парня, на встречу в ТЦ с Булатом пришел его друг Басанов. Причем первый показал на своем телефоне координаты объекта — сотовой вышки и металлического шкафа.

«Я согласился, так как думал, что получу хорошие деньги за не очень тяжелую работу... Дамир заказал мне обед примерно за 400 рублей, и пока я ел, Булат меня инструктировал: одеться неприметно, отключить связь, на месте поджога ничего своего не оставлять», — делился свидетель, вспоминая, как после этого обеда отправился на такси к месту будущего преступления. Там справился быстро.

«Когда я отошел от вышки примерно на 500—700 метров, позвонил Булату, чтобы сказать, что иду обратно. Он был недоволен, что я звоню... По пути из такси отправил ему снятое видео поджога. И в такси же мне позвонили из полиции, спрашивали: мол, я расковырял камеру домофона? Вернувшись в торговый центр, я сказал об этом звонке Булату. Он начал волноваться. Советовал: если мне дадут госадвоката, чтобы я ничего не рассказывал», — процитировала показания Миши гособвинитель Алсу Хабибуллина.

Следующая цитата была оценочной: «В настоящее время я понимаю, что нас использовали и дали денег, чтобы помешать поставке продукции КАМАЗа для нашей армии. Ибрагимов это понимал изначально. Но на вопросы — зачем — всегда уходил от ответа. Он очень умный человек, располагает к себе, вызывал у нас уважение...»

«Всегда пользовался моей картой, когда выводил деньги со ставок или казино»

Мать свидетеля-девятиклассника по видеоконференцсвязи призналась суду, что о знакомстве сына с Ибрагимовым не знала, в первый раз увидела его на очной ставке. «Раньше у него были другие друзья, но они уехали в другие города», — поделилась женщина. Также сказала — ее неоднократно вызывали в школу из-за проблем с учебой: «Просто не хотел учиться, прилагать какие-то усилия и находить общий язык с учителями».

На вопрос, нуждался ли Миша в деньгах, ответила: «Не знаю. Подработать не пытался. Что у него было в голове — я не знала. После случившегося он все мне рассказал — то же самое, что говорил на допросах. Уже понял, что они натворили».

Далее в процессе огласили показания еще одного несовершеннолетнего свидетеля — Басанова (фамилия изменена). Он учится в одной школе с тремя участниками поджога, причем дружит только с Мишей. С более старшим по возрасту Булатом [Ибрагимовым] знаком с 2020 года, в последнее время виделся с ним довольно часто.

Булата Ибрагимова с приятелем задержали 24 марта прошлого года в казанском хостеле (архив). Олег Тихонов / realnoevremya.ru

«В марте 2023-го, когда мы с Булатом гуляли в «Сити Молл», он рассказал мне, что в «Телеграме» есть группа теневых услуг, где он нашел предложение — поджигать щиты на железнодорожных путях. Сказал, за один поджог платят хорошие деньги. Мне поджигать что-то не предлагал... Через несколько дней предложил это сделать Айрату, Мише и Алексею, они согласились... Сам я в день поджога смотрел в кино «Аватар-2», — прозвучали в суде показания важного свидетеля.

Также Басанов рассказал, что в тот день Ибрагимов получил на свой электронный кошелек около 100 долларов и попросил их вывести:

«Я согласился сделать это через свою карту. Общая сумма составила около 10 тысяч рублей. Я снял их в банкомате ТЦ, после чего Ибрагимов забрал себе 7 тысяч, а 3 тысячи попросил передать Мише, Леше и Айрату — они сидели в кафе на третьем этаже ТЦ. Через некоторое время Айрат написал мне, чтобы я передал Ибрагимову — он больше работать не будет, так как обещали каждому по 2 тысячи, а в итоге обманули».

Далее на допросе у следователя парень поведал, что по просьбе Ибрагимова вызвал Мишу на встречу на следующий день, и там Булат рассказал о новой заявке в теневом ТГ-канале. Причем, со слов свидетеля выходило, что был рядом с Булатом и в момент инструктажа, и когда парнишка звонил с места поджога вышки, и когда вернулся в торговый центр:

«Ибрагимов стал его упрекать за то, что звонил и не соблюдал инструкцию. На следующий день, когда Ибрагимову пришли 300 долларов США, он перевел их на мою карту и я обналичил в банкомате. Общая сумма составила 25 тысяч рублей. Передать часть Мише за поджог вышки Булат не успел, так как узнал, что к нему с обыском приехали сотрудники полиции и задержали. Ибрагимов сказал, что необходимо срочно уехать из города».

В Казани Ибрагимов провел одну ночь на свободе, и вот уже год находится в СИЗО. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Басанов отпросился у матери, и в тот же день 23 марта они с Ибрагимовым отправились на автобусе в Казань. «По пути Булат забронировал хостел, ближе к центру, переночевали там. На следующий день остановились в другом хостеле Казани, но уже вечером нас задержали сотрудники полиции», — вспоминал свидетель.



При оглашении следующего протокола выяснилось, что и этот мальчишка проживает с матерью, отчимом и братишкой и не радует учителей. «Второй раз обучаюсь в девятом классе. Причиной считаю свою лень и отсутствие желания учиться», — самокритично признался он на допросе. Своего старшего друга характеризовал скорее отрицательно:

«Умный и хитрый, всегда ищет свою выгоду, нигде не работает и не учится. В основном круге общения 15—17-летние парни и девушки. Многих он обманул: просил деньги в долг, например, заложить мобильник в ломбард, и потом не возвращал. Хорошо манипулирует людьми и быстро входит в доверие... Всегда пользовался моей банковской картой, когда выводил деньги со ставок или казино. Хотя у него была своя...

Ибрагимов прекрасно понимал, что заказчик поджогов действует против России... Ему было все равно, что он обманул парней, потому что он заработал деньги и при этом сам ничего тяжелого не делал. Сам на поджоги не ездил, только организовывал... Сообщал о своих планах продолжать поджоги и зарабатывать на них. Даже был готов взорвать торговый центр...»

После оглашения таких свидетельских показаний адвокаты заявили ходатайства о повторном вызове на допрос поджигателя Михаила и второгодника Басанова. Чтобы уточнить, подтверждают ли они свои слова, сказанные на предварительном следствии. Прокурор возражала, ссылаясь на то, что законодательством предусмотрено — показания несовершеннолетних оглашаются в их отсутствие. Судебная тройка мотивировала отказ в ходатайстве ссылкой на эту же норму.

По этому делу Верховный суд допросил оперативника центра по противодействию экстремизму МВД Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Повторно ходатайство о передопросе защитники заявили и вчера. И оно вновь было отклонено. Заметим, на старте этого заседания адвокат одного из юных челнинцев сообщила, что ее подзащитный плохо себя чувствует, два дня назад ему оформили больничный. Мальчишка подтвердил сказанное, однако на вопрос суда, может ли он посидеть и послушать выступления свидетелей, дал положительный ответ.

А гособвинитель представила суду ответ из той челнинской поликлиники, куда обращался подсудимый. Главврач подтвердил больничный в связи с острой инфекцией дыхательных путей, но сообщил, что участвовать в судебном заседании этот пациент может. В итоге рассмотрение дела продолжили, предупредив обвиняемого — в случае ухудшения самочувствия сообщить об этом.

Вчера же суд допросил сотрудника Центра по противодействию экстремизму МВД Татарстана Олега Зорина, который отметил, что информация о поджогах под Челнами была выявлена оперативниками при мониторинге аккаунтов украинского террористического военизированного объединения «Легион «Свобода России», деятельность которого в России запрещена. Со слов свидетеля, после получения сообщения о поджоге климатического шкафа на вышке связи 22 марта 2023 года было установлено, что это сделал несовершеннолетний челнинец, но организатором был парень постарше. «24 марта Ибрагимов был задержан в Казани и доставлен в отдел внутренних дел по Тукаевскому району, где я его опросил. Пояснения Ибрагимов давал добровольно, жалобы не высказывал», — делился оперативник.

Попытку прокурора уточнить, о чем Зорину говорил задержанный, заблокировал суд. Поскольку тот разговор с Ибрагимовым велся в отсутствие защитника. По данным источников «Реального времени», в неформальной беседе с силовиками парень все признавал. Но при встрече со следователем занял иную позицию. В суде вину в подстрекательстве малолетних и организации диверсий он также не признает.

Заметим, в работе приставов находятся 14 исполнительных производств в отношении 20-летнего Ибрагимова — всего на сумму 600 тысяч рублей. Тут и неисполненные кредитные обязательства от 15 до 163 тысяч, и взыскания в пользу граждан, и удовлетворенный Зеленодольским горсудом иск по уголовному делу о краже у потерпевшей 70 тысяч рублей. Согласно приговору, у бабушки выманили эти деньги якобы на спасение попавшей в больницу внучки, и забрал их у потерпевшей именно Ибрагимов. За что получил 8 месяцев исправительных работ, но приступить к их выполнению не успел — оказался в СИЗО по более тяжкому обвинению.