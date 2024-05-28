Карты, деньги, овердрафт: россияне набрали кредитных карт на 3,6 триллиона рублей

Обзор рынка потребительского кредитования: почти по 7 миллионам кредиток — просроченные платежи сроком более трех месяцев

Фото: Реальное время

Население России прочно сидит на кредитной игле — в стране выдано почти 93 млн кредиток, и банки продолжают поставлять заемщикам все новые и новые «дозы» — более 6 млн штук только за первый квартал 2024 года. Почему кредитка сегодня самый распространенный банковский кредитный продукт и как меняется рынок необеспеченного потребкредитования в новых экономических условиях — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Ставки растут, но население продолжает брать кредитки

Несмотря на высокие ставки, потребительское кредитование пока растет выше прогнозов. В значительной степени этот рост обеспечен кредитными картами, ставки по которым всегда были достаточно высокими и поэтому оказались менее чувствительными к изменению рыночных ставок, отмечают в Банке России.

Согласно данным ЦБ РФ, кредитная карта сегодня есть у каждого третьего россиянина из числа экономически активного населения, или у 27,6 млн человек. Для сравнения, число ипотечных заемщиков в России на 1 января достигло 10,6 млн человек, а россиян с автокредитами — 1,8 млн человек.

Как следует из данных БКИ «Скорринг Бюро» (есть в распоряжении «Реального времени»), выдача кредитных карт в I квартале 2024 года показывала ежемесячную положительную динамику: в марте россиянам было выдано более 2 млн 198 тысяч кредитных карт на общую сумму 215,3 млрд рублей, в феврале — 2 млн 117 тысяч карт на 204,4 млрд рублей, в январе — 1 млн 996 тысяч кредитных карт на 186 млрд рублей.

Несмотря на высокие ставки, потребительское кредитование пока растет выше прогнозов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Всего за первый квартал 2024 года было выдано более 6,3 млн кредиток на более чем 605 млрд рублей. Средний чек по кредитной карте вырос до 97 902 рублей (в марте 2023-го был 90 682 рубля).

Количество выданных карт увеличилось на 6% к первому кварталу прошлого года, а объем выданных средств — на 15%. За 3 месяца прошлого года, для сравнения, было выдано более 5,9 млн кредитных карт на более чем 526 млрд рублей.

Общий портфель кредитных карт достиг 3,6 трлн рублей, а портфель кредиток, просроченных более чем на 90 дней, — 425 млрд рублей. На руках у россиян почти 93 млн карт, и по 6,7 млн сегодня допущена просрочка, превышающая 90 дней, следует из данных БКИ.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года выдача кредитных карт в России замедлилась на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, но объем лимитов, тем не менее, вырос до 239,7 млрд рублей.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ, по данным НБКИ, в апреле 2024 года было выдано в Москве (154,9 тысячи), Московской области (120,8 тысячи), Краснодарском крае (87,0 тысячи), Санкт-Петербурге (81,1 тысячи) и Ростовской области (78,1 тысячи). Татарстан сегодня на 8-м месте в России: в апреле в республике было выдано 63,8 тысячи карт — это на 4,1% меньше, чем в марте.

«По сравнению с предыдущим месяцем, в апреле число новых выданных карт немного снизилось, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».

— Бума на рынке кредитных карт нет и не предвидится. Более того, мы наблюдаем, наоборот, охлаждение этого сегмента, — прокомментировал Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ. — За 2023 год количество кредитных карт выросло на 15%, тогда как за 2022 год — на 17,3%. Но были периоды и бурного роста — например, за 2012 год количество кредитных карт выросло на 49,6%.

Нет бума и на рынке дебетовых карт, отмечает Осадчий. За 2023 год количество дебетовых карт выросло на 13%, тогда как за 2022 год — на 18,7%. «Замедление наблюдается и в этом сегменте», — констатирует аналитик.

«С картой банк может чуть-чуть больше схитрить»

Финансовый эксперт, член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук Ян Арт полагает, что на популярность кредитных карт влияют два принципиальных момента — кредитование через карты несет для банка меньше издержек, чем любые другие формы, потому что любой разовый кредит подразумевает процедуру андеррайтинга (даже если вы старый и известный заемщик) и оформление кредитного решения, а овердрафт проходит автоматически. «Один раз заемщик прошел андеррайтинг, и не нужны больше никакие решения. Для банка такая форма кредитования удобнее, особенно сейчас, когда идет процесс сокращения физического присутствия и филиалов», — объясняет эксперт.

Второй момент, влияющий на широкое распространение карт, связан с тем, что с ними банк может чуть-чуть больше схитрить. «Для нас куда очевиднее проценты, которые мы платим по классическому кредиту, взятому наличными или на счет, нежели по картам. Мы не вникаем во всякие мелкие детали. Поэтому по большому счету реальный платеж по картам у любого потребителя больше, чем он подсознательно представляет, — отмечает Ян Арт. — И у меня тоже, кстати, такая история была всегда, пока я пользовался».

Кроме того, сегодня ЦБ сейчас максимально «подмораживает» кредитование, не поощряет закредитованность населения, а по картам у банков больше лазеек. «Причем я имею в виду не незаконные какие-то схемы, а просто законные лазейки», — подчеркнул эксперт.

— Со стороны россиян тоже все понятно: привычный уровень потребления у многих расходится с реальными доходами. Когда говорят о росте доходов, это не вранье, потому что у части населения, в зависимости от специфики экономической деятельности, действительно доходы выросли, но это очень конъюнктурно, — отмечает Арт. — Например, в нашей компании дела пошли так, что очень сильно выросли зарплаты, а в какой-то соседней — вообще не выросли. В среднем получается, что доходы выросли у всех. И те, кто попадают в этот зазор и видят статистику, возможно, ругаются, что официальная статистика опять все врет, и, скрипя зубами, вынуждены закрывать за счет кредитов некую привычку к потреблению.

Закредитованность населения растет

«В последние годы рост располагаемых доходов людей не поспевает за инфляцией — не официальной, а, так сказать, «реальной», то есть той, которую граждане ощущают, видя изменение цен на услуги и товары в магазинах, — соглашается Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам». — При этом быстрое распространение кредиток, на мой взгляд, во многом связано с большим удобством данного вида необеспеченного потребительского кредитования для людей. Так, в случае кредитки не обязательно сразу выбирать все средства — можно использовать только ту сумму, которая нужна в данный момент, и только по ней платить проценты. Кроме того, кредитные карты предлагают различные кешбэки в рамках программ лояльности, чего лишены обычные потребительские кредиты. Ну и не менее важным фактором является наличие льготного периода, в течение которого заемными средствами можно пользоваться бесплатно. Причем за последнее время льготные периоды существенно удлинились и могут достигать полугода».



— Проблема же здесь в том, что все это ведет к дальнейшему росту закредитованности населения, что не может не беспокоить, учитывая по-прежнему непростую экономическую ситуацию в стране, а также возможность новых существенных экономических, геополитических, санкционных и других шоков, — резюмировал эксперт.

Сегодня регулятор проводит политику по повышению макропруденциальных лимитов, что вынуждает банки ограничивать выдачу кредитных карт клиентам с высоким показателем долговой нагрузки. В перспективе это приведет к замедлению объема выдач кредитных карт.



