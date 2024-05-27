Новый чемпион мира по хоккею, досрочная пенсия для педагогов среднего профобразования, доступность газа
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 27 мая:
- Казахстан, Россия и Белоруссия стали лидерами среди стран Европы по доступности природного газа для населения. Согласно данным «РИА Новости», самый дорогой газ в Швеции, а самый дешевый — в Казахстане.
- Минобороны России заявило, что готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения в Армении. При запросе местных властей силы и средства российских Вооруженных сил немедленно направят в районы наводнения.
- В Орловской области БПЛА упал на территорию топливно-заправочной станции. В результате погиб водитель пожарной части, еще три человека пострадали, заявил губернатор Андрей Клычков. Также беспилотники сбиты над Севским и Брасовским районами Брянской области и под Орском Оренбургской области.
- По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО по одному БПЛА уничтожено над территорией Брянской и Белгородской областей, четыре сбили над Краснодарским краем, шесть — над территорией Орловской области.
- Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии со счетом 2:0 и впервые с 2010 года стала чемпионом мира по хоккею. Бронзу взяла команда Швеции, обыграв Канаду со счетом 4:2.
- Действующий президент Литвы Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов. По предварительным данным, за него проголосовали больше 75% избирателей.
- Депутаты ЛДПР предложили предоставить досрочную пенсию педагогам среднего профессионального образования. Соответствующий законопроект внесут сегодня. В случае принятия законопроекта на пенсию можно будет уйти после 25 лет педстажа вне зависимости от возраста студентов.
Дарья Пинегина