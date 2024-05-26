Россия и Узбекистан рассматривают возможность строительства АЭС российского дизайна

В рамках визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан обсуждается возможность строительства атомной электростанции российского дизайна на территории республики. Соответствующие документы были представлены перед встречей глав государств, передает ТАСС. В настоящий момент стороны согласовывают параметры генерального контракта по АЭС.

— Важный совместный проект — сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами, — говорится в материале визита Путина в Узбекистан.



Напомним, что ранее появилась информация о готовности России построить вторую АЭС в Беларуси.