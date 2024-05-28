Сотрудники КОСа записали рэп ко Дню химика — видео

«Я нефтехимик, я горжусь собой. Создаю продукты для страны большой!» — команда молодых сотрудников «Казаньоргсинтеза» оригинально поздравила коллег-нефтехимиков с профессиональным праздником — Днем химика.

Безопасность без компромиссов — одна из ключевых ценностей СИБУРа. Поэтому съемки проводились в специально созданных для участников условиях и не являются иллюстрацией рабочего режима на производственных объектах.

Напомним, День химика в Казани отметили специальным экоматчем «Рубин» — «Сочи», где совместно с «Казаньоргсинтезом» был установлен новый рекорд — на стадионе создали футбольный мяч, оформленный самым большим числом пластиковых крышек. Его зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Всего удалось собрать 28 934 крышки. Результат был достигнут не без помощи болельщиков, которые активно несли необходимый «материал».

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