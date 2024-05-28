Россия продолжит удерживать высокие показатели экспорта зерна

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Россия продолжит удерживать высокие показатели экспорта зерна. За 11 месяцев 2023 сельхозгода (с 1 июля 2023 года по 31 мая 2024 года) экспортируют 62,8 млн тонн зерновых, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Такой прогноз сделали в Российском зерновом союзе.

При этом экспортный потенциал на весь текущий сельхозгод оценивается в 67 млн тонн. Таким образом, объем отгрузок зерновых в июне может составить 4,2 млн тонн, в том числе порядка 3,9 млн тонн пшеницы. Ее экспортный потенциал на сельхозгод оценивается в 55 млн тонн.

В то же время тенденция сокращения объемов отгрузок зерновых, начавшаяся в начале мая, сохраняется. К 27 мая на экспорт отгружено 4,65 млн тонн зерна, что на 20,4% меньше, чем с 1 по 27 мая прошлого года.

По прогнозам Союза, по итогам мая будет отгружено порядка 4 млн тонн пшеницы, что на 900 тыс. тонн меньше, чем в мае прошлого года. Реальное время / realnoevremya.ru

Основными покупателями являются страны Ближнего Востока и Африки. Так, согласно данным Российского зернового союза, отгрузки в Египет снизились на 46% и составили 515 тыс. тонн против 959 тыс. тонн год назад. В Турцию отправлено в 2,8 раза меньше — 357 тыс. тонн против 995 тыс. тонн. При этом отгрузки в Кению выросли в 17 раз и составили 250 тыс. тонн, а в Бангладеш — на 13%, до 248 тыс. тонн.

Основными регионами экспорта кукурузы стали Иран, Турция и Ливия. Однако объемы поставок в эти страны ниже прошлогодних.

Цены на пшеницу продолжают быстро расти. По оценкам экспертов, это связано с активным спросом со стороны экспортеров. За неделю цены на пшеницу выросли на 6,5%, а с начала мая — на 20%.

Рената Валеева