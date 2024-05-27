Над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный объект

Средства ПВО уничтожили над территорией Московской области малоразмерный объект, сообщили в Министерстве обороны России.



Обломки БПЛА упали на частный дом в Балашихе, пострадавших нет, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Временные ограничения на использование воздушного пространства вводились в аэропорту «Жуковский» до 21:20 мск, на расписание они не повлияли, сообщили РИА Новости в аэропорту.

В «Домодедово» заявили, что аэропорт работает в штатном режиме, без отклонений от расписания.

