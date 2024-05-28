Завод «умных» полимеров, биоразлагаемые изделия, энергоустановка на углероде: новые проекты для Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня на заседании Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» под председательством Рустама Минниханова были представлены инновационные проекты для промышленности. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы раиса Татарстана.

Так, компания «ОКАПОЛ» предложила создать завод «умных» полимеров. На заводе «Заря» в Дзержинске идет создание одного из первых в России экопромпарков «Кулибин», с которым предлагается сотрудничество в переработке вторичных материалов и медицинских полимеров.

В России будут выпускать биоразлагаемые и биосовместимые крепежные изделия для остеосинтеза. Остеосинтез — это хирургический метод сращивания костей при тяжелых оскольчатых переломах.

Выпуском займется компания «Специализированная медицинская техника» АО «Русатом РДС». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также на совещании обсудили инициативу компании «Эко Сила НЧ» по организации сбора электронно-бытовой техники и вторсырья в Татарстане. Компания занимается сбором и утилизацией изделий из полимеров, бытовой техники, электроники и других промышленных отходов.

Еще один представленный проект — это создание энергетической установки на возобновляемом углеводородном топливе (ВУТ). ООО «Судпромкомплект» предлагает безопасно хранить водород в жидком органическом носителе, который легко транспортировать. По словам авторов, это позволит создавать заправки для автомобилей.

Кроме того, в Татарстане предлагается создать еще один центр аддитивных технологий. ООО «3Длам Индастриал» будет развивать проекты на базе КНИТУ-КАИ, где планируют заниматься 3D-печатью по металлу.

Рената Валеева