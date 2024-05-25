Инвестиции в логистические центры маркетплейсов в Татарстане превысили 9,4 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила, что в объекты российских маркетплейсов в регионе вложили порядка 9,4 миллиарда рублей. В логистический центр Ozon проинвестировали 5,4 млрд, в объект Wildberries — более 4 млрд. Об этом пишет "РБК-Татарстан".

Оба проекта реализованы в Зеленодольском районе. Первый фулфилмент-центр Ozon площадью 37 тысяч квадратных метров был запущен в 2020 году. Строительство второй очереди центра, площадью 35,1 тысячи квадратных метров, стартовало в сентябре 2021 года. Реализация третьего этапа стартовала в январе прошлого года. Его площадь составила 45 тысяч квадратных метров.

В августе 2020 года Wildberries открыла на территории Зеленодольского района Татарстана первую очередь своего распределительного центра. Площадь объекта составила 50 тысяч квадратных метров, а общая площадь объекта была заявлена в 100 тысяч квадратных метров. Также на территории района действует Свияжский мультимодальный межрегиональный логистический центр площадью 244 гектара. В него было вложено 65 млрд рублей.

— Мы можем говорить о том, что точкой роста района стала его логистика. Недалеко находится казанский аэропорт. На территории Зеленодольского района пересекаются все виды транспорта. Это автотранспорт, федеральные трассы, порт, железные дороги. Муниципалитет стал центром развития электронной коммерции, — сказала Минуллина.