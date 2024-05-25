Владимир Путин прибыл в подмосковный Королев, где посетит оборонные предприятия

Президент России Владимир Путин сегодня прибыл в подмосковный город Королев, где посетит ряд производственных объектов оборонно-промышленного комплекса.

В ходе визита он осмотрит сборочный цех и центр наземных испытаний, а также ознакомится с образцами современных вооружений.

В частности, президенту представят изделия класса «воздух — поверхность», планирующие боеприпасы, ракеты «воздух — воздух» большой дальности и другие виды вооружений, передают РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Владимир Путин готовится посетить Северную Корею.

— Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки, — сказал Дмитрий Песков.