«Росатом» готов построить в Белоруссии вторую АЭС

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о готовности корпорации построить в Белоруссии новую АЭС, если возникнет такая необходимость. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального директора, вопрос состоит только в выборе технического облика и места расположения будущего блока.

В конце апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство страны рассматривает возможность строительства второй АЭС.

— Наверное, наше общество уже переболело постчернобыльским синдромом… Пока думаем… Очень бы хотелось вторую станцию построить, — заявил Лукашенко.

В настоящее время в Белоруссии уже функционирует одна атомная электростанция, расположенная у северо-западной границы страны. Первый блок АЭС был запущен в августе 2020 года.