«Росатом» готов построить в Белоруссии вторую АЭС
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о готовности корпорации построить в Белоруссии новую АЭС, если возникнет такая необходимость. Об этом сообщает ТАСС.
По словам генерального директора, вопрос состоит только в выборе технического облика и места расположения будущего блока.
В конце апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство страны рассматривает возможность строительства второй АЭС.
— Наверное, наше общество уже переболело постчернобыльским синдромом… Пока думаем… Очень бы хотелось вторую станцию построить, — заявил Лукашенко.
В настоящее время в Белоруссии уже функционирует одна атомная электростанция, расположенная у северо-западной границы страны. Первый блок АЭС был запущен в августе 2020 года.ПромышленностьЭнергетика