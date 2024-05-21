СБ ООН отклонил идею о неразмещении оружия в космосе, в СПЧ предложили запретить никабы, рост аварийного жилья
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 21 мая:
- Совет Безопасности ООН не принял предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Документ содержит призыв ко всем странам принять экстренные меры, чтобы предотвратить размещение вооружений в космосе, а также разработать соответствующие соглашения. Проект подтверждает обязательство всех стран — участниц договора о космосе соблюдать его положения, в том числе не размещать на околоземной орбите объекты, оснащенные оружием массового уничтожения.
- Минздрав России предлагает внести вещество «Тапентадол» в список наркотических средств. Препарат используют для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил в интервью РИА «Новости», что до 2030 года в России может появиться до 20 млн квадратных метров аварийного жилья. Чтобы решить эту проблему, нужно ежегодно заменять не менее 2—2,5 млн квадратных метров жилья.
- Участники досрочного ЕГЭ смогут пересдать один из предметов до конца приемной кампании 4 и 5 июля. Об этом сообщил ТАСС замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.
- Решение продлить арест исполнителям теракта в «Крокусе» вступило в силу. Обвиняемые не стали подавать апелляцию на решение суда. Об этом сказано в материалах сайта Басманного суда Москвы.
- Министерство внутренних дел (МВД) России предложило позволить лишенным гражданства РФ людям оставаться на территории страны от 15 до 90 дней. Согласно данным «Известий», проект закона уже получил одобрение Кабинета министров.
- Сборная Ирана на Олимпийских играх в Париже будет носить имя погибшего при крушении вертолета президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом заявил глава Олимпийского комитета Ирана Махмуд Хосрави Вафа.
- В Госдепе объяснили, что Международный уголовный суд может преследовать только одну из сторон конфликта — Россию, так как Украина признает юрисдикцию суда, а Израиль и Палестина — нет. При этом Израиль готов сотрудничать с МУС, несмотря на то, что ранее отвергал попытки провести расследование возможных нарушений гуманитарного права в Газе.
- Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев в интервью «Парламентской газете» заявил, что никабы, которые полностью закрывают лицо женщинам, оставляя открытыми только глаза, должны быть запрещены в России.
- ПВО минувшей ночью сбила два беспилотника и один снаряд РСЗО «Ольха» в Белгородской области, сообщили в Минобороны.
Рената ВалееваОбщество