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СБ ООН отклонил идею о неразмещении оружия в космосе, в СПЧ предложили запретить никабы, рост аварийного жилья

08:00, 21.05.2024
СБ ООН отклонил идею о неразмещении оружия в космосе, в СПЧ предложили запретить никабы, рост аварийного жилья
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 21 мая:

  • Совет Безопасности ООН не принял предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Документ содержит призыв ко всем странам принять экстренные меры, чтобы предотвратить размещение вооружений в космосе, а также разработать соответствующие соглашения. Проект подтверждает обязательство всех стран — участниц договора о космосе соблюдать его положения, в том числе не размещать на околоземной орбите объекты, оснащенные оружием массового уничтожения.
  • Минздрав России предлагает внести вещество «Тапентадол» в список наркотических средств. Препарат используют для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах.
  • Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил в интервью РИА «Новости», что до 2030 года в России может появиться до 20 млн квадратных метров аварийного жилья. Чтобы решить эту проблему, нужно ежегодно заменять не менее 2—2,5 млн квадратных метров жилья.
Хуснуллин подчеркнул, что программа по решению проблемы аварийного жилья в стране пока не сбалансирована полностью. Максим Платонов / realnoevremya.ru
  • Участники досрочного ЕГЭ смогут пересдать один из предметов до конца приемной кампании 4 и 5 июля. Об этом сообщил ТАСС замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.
  • Решение продлить арест исполнителям теракта в «Крокусе» вступило в силу. Обвиняемые не стали подавать апелляцию на решение суда. Об этом сказано в материалах сайта Басманного суда Москвы.
  • Министерство внутренних дел (МВД) России предложило позволить лишенным гражданства РФ людям оставаться на территории страны от 15 до 90 дней. Согласно данным «Известий», проект закона уже получил одобрение Кабинета министров.
  • Сборная Ирана на Олимпийских играх в Париже будет носить имя погибшего при крушении вертолета президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом заявил глава Олимпийского комитета Ирана Махмуд Хосрави Вафа.
19 мая в иранской провинции потерпел крушение вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Вместе с ним летели глава МИД, губернатор провинции Восточный Азербайджан, пятничный имам города Тебриз и начальник президентской охраны. взято с сайта kremlin.ru
  • В Госдепе объяснили, что Международный уголовный суд может преследовать только одну из сторон конфликта — Россию, так как Украина признает юрисдикцию суда, а Израиль и Палестина — нет. При этом Израиль готов сотрудничать с МУС, несмотря на то, что ранее отвергал попытки провести расследование возможных нарушений гуманитарного права в Газе.
  • Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев в интервью «Парламентской газете» заявил, что никабы, которые полностью закрывают лицо женщинам, оставляя открытыми только глаза, должны быть запрещены в России.
  • ПВО минувшей ночью сбила два беспилотника и один снаряд РСЗО «Ольха» в Белгородской области, сообщили в Минобороны.
Рената Валеева
Общество

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