«KazanForum дает возможность довести позицию России до дружественных стран»
Какого эффекта ждут от главной площадки сотрудничества с мусульманскими государствами
Сегодня в Казани открывается XV Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum», который проходит в статусе федерального. На сегодня это главная площадка страны по сотрудничеству с мусульманскими государствами, и то, что ее организатором выступает Татарстан, демонстрирует всеобщее признание эффективного взаимодействия общества и власти в регионе, считают эксперты. Подробнее о том, какие надежды они возлагают и с чем связаны основные ожидания от форума, — в материале «Реального времени».
«Россия дорожит дружественными связями с мусульманскими странами»
Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» будет идти почти неделю — с 14 по 19 мая. На эти дни Казань станет площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей нашей страны и государств Организации исламского сотрудничества.
Форум проходит в 15-й раз и второй год подряд как федеральный — этот статус Владимир Путин своим указом придал ему в минувшем году. Приветствуя участников нынешнего KazanForum, глава государства отметил, что Татарстан вновь наглядно демонстрирует свой богатый потенциал, а его достижения служат свидетельством весомого вклада российских мусульман и жителей республики в развитие Отечества и влияния в мире. «Россия дорожит традиционно дружественными связями с мусульманскими странами. Высоко ценим их стремление проводить независимую внешнюю политику, повышать свою роль в международных делах», — подчеркнул российский лидер.
Оргкомитет форума возглавляет российский вице-премьер Марат Хуснуллин, который заявил, что мусульманские страны уже показали прочную связь и готовность к сотрудничеству с Россией, а KazanForum зарекомендовал себя в качестве площадки, где ведется двухсторонний конструктивный диалог. На форум в этом году приехало свыше 20 тысяч гостей более чем из 80 государств, в том числе делегации от Абхазии, Афганистана, Азербайджана, Бахрейна, Бразилии, Иордании, Ирана, Камеруна, Катара, Киргизии, Ливии, Малайзии, ОАЭ, Пакистана, Турции, Туркмении, Узбекистана, Уганды. Участвуют и более 50 дипломатов от посольств и консульств стран ОИС.
Федеральный статус KazanForum — высокая оценка его роли
Открыла форум Международная торговая ярмарка Kazan Halal Market в «Агропромпарке», где представлена халяльная продукция Татарстана и стран ОИС. В деловой же программе запланированы основные мероприятия: заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», где обсудят справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие; панельная сессия ЮНЕСКО о роли Всемирного культурного наследия в развитии регионов; пленарное заседание форума на тему финансовой и логистической инфраструктуры России и стран БРИКС.
Центральной темой форума стали исламские финансы, поэтому запланирован целый ряд мероприятий на эту тему. Среди них особо выделяют сессию Нацбанка России по партнерскому финансированию и новому опыту. Кроме того, на полях форума заключат 45 соглашений, впервые пройдут межправительственные комиссии и двухсторонние конференции, где Россия, Кувейт, Узбекистан, Таджикистан, Малайзия, Саудовская Аравия и Индонезия обсудят вопросы сотрудничества.
В рамках KazanForum также пройдут съезды генпрокуроров, счетных палат стран ОИС и налоговых органов СНГ. Проведут окружное заседание Российского экспортного центра с министерскими сессиями по различным направлениям. Организованы форум торгово-промышленных палат стран ОИС и первая международная выставка недвижимости.
«Может, Казани удастся стать центром исламского делового движения»
Политолог Марат Баширов, говоря о возросшем значении и статусе KazanForum, заметил: «Москва — это не Россия. Россия — это регионы, поэтому проведение таких мероприятий в регионах — очень важное событие! Татарстан на самом деле пример того, как власти и общество контактируют между собой. И признание этой эффективности как раз отражается в том, что такие мероприятия проходят на территории региона».
Затрагивая одну из ключевых тем форума — формирование многополярного мироустройства, эксперт считает необходимым в первую очередь отразить позицию государств с мусульманским населением. При этом представители разных религий «в общем-то живут одними и теми же проблемами, поэтому я бы здесь не делил, не в этом смысл», добавил он.
Другой российский политолог Илья Гращенков считает, что KazanForum организован в рамках попыток освоить так называемый «глобальный Юг». При этом само понятие еще новое, не до конца известное, и какие ресурсы из него можно извлечь, пока тоже до конца не определено:
— Но сама попытка сделать Казань центром вот такого исламского делового сотрудничества уже вызывает большое уважение. Поэтому я думаю, что попытка не бесплодная. Какого эффекта можно ожидать для Татарстана и России в целом? В конечном итоге, может быть, Казани удастся стать одним из набирающих популярность центров исламского делового движения. Сегодня эти центры есть в Дубае, в Арабских Эмиратах, и в целом в Саудовской Аравии. Возможно, что России через Казань тоже удастся подключиться.
Если же говорить о справедливом многополярном мироустройстве, по словам эксперта, «безусловно, речь про то, что финансы теперь распределяются более неравномерно, нежели раньше». Но помимо развитого Запада сегодня есть развитой Восток, «тот же Дубай — центр технологического и финансового сотрудничества», добавил он.
«Необходимо определить критерии эффективности для эксперимента»
Айрат Фаррахов, как один из авторов закона об исламском банкинге, принятом в 2023 году, также высказал свои ожидания от форума: «Как соавтор закона по партнерскому финансированию, я жду продолжения этой работы. Закон принят, у нас уже идет эксперимент и завершается первый год. Поэтому нам очень важно сделать предварительные итоги и выводы. Именно поэтому мы попросили в рамках KazanForum провести правительственную комиссию, которая создана по нашему закону, и я являюсь ее членом. Также мы пригласили Банк России. Центробанк будет проводить дискуссии по развитию вопроса исламского финансирования».
— Вопрос многогранный, возможности очень большие. Мы все видим, как быстро развиваются страны залива. Нам, конечно, важно создать все необходимые условия, чтобы эти инвестиции пришли в том числе и в нашу страну, — подчеркнул он.
Еще осенью депутат Госдумы призывал расширить эксперимент и ускорить работу по нему. В ответ глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что это возможно сделать при условии, что эффект от нововведения будет очевиден уже в ближайшее время, добавив, что пока участников не так много. Между тем именно в рамках KazanForum должны представить предварительные итоги эксперимента.
— Знаете, сегодня пока нет официальных критериев эффективности или неэффективности эксперимента. Поэтому многие рассуждают по количеству участников в реестре Банка России. Может быть, оно не такое большое, как хотелось бы многим, но я как раз этот вопрос и хотел поднять в рамках казанского форума. Нам необходимо определить критерии эффективности, ведь в конце эксперимента мы должны это сделать, — пояснил Айрат Фаррахов.
Во-вторых, важно смягчить условия включения в реестр небанковских организаций. По его словам, сейчас правила установлены так, что участники эксперимента должны выполнить «целый ряд серьезных требований, которые, в общем-то, мне кажутся несколько избыточными и отпугивают небанковские организации от этого эксперимента». Что касается оценки первых итогов эксперимента, депутат считает их важным достижением:
— Мы приняли большой закон, десять лет добивались и ставили этот вопрос на KazanForum — это уже большой результат! Мы начинаем формировать нормативную базу. Речь идет о формировании совершенно нового финансового рынка. Конечно, в один-два года сделать это очень непросто. Поэтому, наверное, мы должны оценить, что все идет неплохо, но в целом мы могли бы расширить эксперимент и дать ускорение его развитию. Потому что в любом случае, конечной целью станет совершенствование законодательства и правовой основы для внедрения партнерского финансирования.
Другие эксперты осторожно оценивают перспективы инициативы. «Для этого требуется некоторая многоукладность российской экономики. Пока еще для нас это выглядит скорее эксцессом, потому что мы все-таки привыкли к тому, что есть какие-то единые правила. С другой стороны, сейчас санкции заставляют Россию идти на всякие беспрецедентные меры. Поэтому второй контур KazanForum в виде исламского банкинга вполне может иметь место, эксперимент теоретически может пройти успешно», — заключил Илья Гращенков.