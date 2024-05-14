«KazanForum дает возможность довести позицию России до дружественных стран»

Какого эффекта ждут от главной площадки сотрудничества с мусульманскими государствами

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани открывается XV Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum», который проходит в статусе федерального. На сегодня это главная площадка страны по сотрудничеству с мусульманскими государствами, и то, что ее организатором выступает Татарстан, демонстрирует всеобщее признание эффективного взаимодействия общества и власти в регионе, считают эксперты. Подробнее о том, какие надежды они возлагают и с чем связаны основные ожидания от форума, — в материале «Реального времени».



«Россия дорожит дружественными связями с мусульманскими странами»



Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» будет идти почти неделю — с 14 по 19 мая. На эти дни Казань станет площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей нашей страны и государств Организации исламского сотрудничества.

Форум проходит в 15-й раз и второй год подряд как федеральный — этот статус Владимир Путин своим указом придал ему в минувшем году. Приветствуя участников нынешнего KazanForum, глава государства отметил, что Татарстан вновь наглядно демонстрирует свой богатый потенциал, а его достижения служат свидетельством весомого вклада российских мусульман и жителей республики в развитие Отечества и влияния в мире. «Россия дорожит традиционно дружественными связями с мусульманскими странами. Высоко ценим их стремление проводить независимую внешнюю политику, повышать свою роль в международных делах», — подчеркнул российский лидер.

Оргкомитет форума возглавляет российский вице-премьер Марат Хуснуллин, который заявил, что мусульманские страны уже показали прочную связь и готовность к сотрудничеству с Россией, а KazanForum зарекомендовал себя в качестве площадки, где ведется двухсторонний конструктивный диалог. На форум в этом году приехало свыше 20 тысяч гостей более чем из 80 государств, в том числе делегации от Абхазии, Афганистана, Азербайджана, Бахрейна, Бразилии, Иордании, Ирана, Камеруна, Катара, Киргизии, Ливии, Малайзии, ОАЭ, Пакистана, Турции, Туркмении, Узбекистана, Уганды. Участвуют и более 50 дипломатов от посольств и консульств стран ОИС.

Федеральный статус KazanForum — высокая оценка его роли

Открыла форум Международная торговая ярмарка Kazan Halal Market в «Агропромпарке», где представлена халяльная продукция Татарстана и стран ОИС. В деловой же программе запланированы основные мероприятия: заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», где обсудят справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие; панельная сессия ЮНЕСКО о роли Всемирного культурного наследия в развитии регионов; пленарное заседание форума на тему финансовой и логистической инфраструктуры России и стран БРИКС.

Центральной темой форума стали исламские финансы, поэтому запланирован целый ряд мероприятий на эту тему. Среди них особо выделяют сессию Нацбанка России по партнерскому финансированию и новому опыту. Кроме того, на полях форума заключат 45 соглашений, впервые пройдут межправительственные комиссии и двухсторонние конференции, где Россия, Кувейт, Узбекистан, Таджикистан, Малайзия, Саудовская Аравия и Индонезия обсудят вопросы сотрудничества.

— То, что KazanForum стал федеральным, безусловно, высокая оценка его роли и значимости. Конечно, в текущей ситуации вызовов, которые стоят перед нашей страной, это одна из немногих площадок, которая дает возможность высказать позицию России, довести ее до дружественных стран. С другой стороны, она позволяет эффективно решать вопросы экономики. Поэтому это площадка для обмена мнениями как предпринимателей, так и политиков, законодателей, в общем для всех, — подчеркнул депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

В рамках KazanForum также пройдут съезды генпрокуроров, счетных палат стран ОИС и налоговых органов СНГ. Проведут окружное заседание Российского экспортного центра с министерскими сессиями по различным направлениям. Организованы форум торгово-промышленных палат стран ОИС и первая международная выставка недвижимости.



«Может, Казани удастся стать центром исламского делового движения»

Политолог Марат Баширов, говоря о возросшем значении и статусе KazanForum, заметил: «Москва — это не Россия. Россия — это регионы, поэтому проведение таких мероприятий в регионах — очень важное событие! Татарстан на самом деле пример того, как власти и общество контактируют между собой. И признание этой эффективности как раз отражается в том, что такие мероприятия проходят на территории региона».

Затрагивая одну из ключевых тем форума — формирование многополярного мироустройства, эксперт считает необходимым в первую очередь отразить позицию государств с мусульманским населением. При этом представители разных религий «в общем-то живут одними и теми же проблемами, поэтому я бы здесь не делил, не в этом смысл», добавил он.

— Смысл в том, что власти должны думать об обычном человеке, о том, как он живет и что его волнует. Пример Татарстана — это как раз наглядная демонстрация того, что здесь умеют «выращивать» таких людей во власти, которые, как президент Путин говорит, умеют служить народу. Этот пример видят во всем мире, в том числе и международные делегации, которые приехали на этот форум. И мы тоже видим — то, что Россия вот так ведет свою многонациональную политику, высоко оценивается в мире, — убежден Марат Баширов.

Другой российский политолог Илья Гращенков считает, что KazanForum организован в рамках попыток освоить так называемый «глобальный Юг». При этом само понятие еще новое, не до конца известное, и какие ресурсы из него можно извлечь, пока тоже до конца не определено:



— Но сама попытка сделать Казань центром вот такого исламского делового сотрудничества уже вызывает большое уважение. Поэтому я думаю, что попытка не бесплодная. Какого эффекта можно ожидать для Татарстана и России в целом? В конечном итоге, может быть, Казани удастся стать одним из набирающих популярность центров исламского делового движения. Сегодня эти центры есть в Дубае, в Арабских Эмиратах, и в целом в Саудовской Аравии. Возможно, что России через Казань тоже удастся подключиться.

Если же говорить о справедливом многополярном мироустройстве, по словам эксперта, «безусловно, речь про то, что финансы теперь распределяются более неравномерно, нежели раньше». Но помимо развитого Запада сегодня есть развитой Восток, «тот же Дубай — центр технологического и финансового сотрудничества», добавил он.

— Если нам удастся войти в эту историю и найти партнеров по исламскому миру, заинтересованных не только в каких-то очевидных бонусах, например, поставках чего-либо, обеспечения параллельного импорта, банковских схем, но и чего-то более содержательного, то Россия, собственно, сможет стать неким идеологом движения этого многополярного мира, — считает Илья Гращенков.

«Необходимо определить критерии эффективности для эксперимента»



Айрат Фаррахов, как один из авторов закона об исламском банкинге, принятом в 2023 году, также высказал свои ожидания от форума: «Как соавтор закона по партнерскому финансированию, я жду продолжения этой работы. Закон принят, у нас уже идет эксперимент и завершается первый год. Поэтому нам очень важно сделать предварительные итоги и выводы. Именно поэтому мы попросили в рамках KazanForum провести правительственную комиссию, которая создана по нашему закону, и я являюсь ее членом. Также мы пригласили Банк России. Центробанк будет проводить дискуссии по развитию вопроса исламского финансирования».

— Вопрос многогранный, возможности очень большие. Мы все видим, как быстро развиваются страны залива. Нам, конечно, важно создать все необходимые условия, чтобы эти инвестиции пришли в том числе и в нашу страну, — подчеркнул он.

Еще осенью депутат Госдумы призывал расширить эксперимент и ускорить работу по нему. В ответ глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что это возможно сделать при условии, что эффект от нововведения будет очевиден уже в ближайшее время, добавив, что пока участников не так много. Между тем именно в рамках KazanForum должны представить предварительные итоги эксперимента.

В рамках форума Центробанк будет проводить дискуссии по развитию вопроса исламского финансирования. Реальное время / realnoevremya.ru

— Знаете, сегодня пока нет официальных критериев эффективности или неэффективности эксперимента. Поэтому многие рассуждают по количеству участников в реестре Банка России. Может быть, оно не такое большое, как хотелось бы многим, но я как раз этот вопрос и хотел поднять в рамках казанского форума. Нам необходимо определить критерии эффективности, ведь в конце эксперимента мы должны это сделать, — пояснил Айрат Фаррахов.



Во-вторых, важно смягчить условия включения в реестр небанковских организаций. По его словам, сейчас правила установлены так, что участники эксперимента должны выполнить «целый ряд серьезных требований, которые, в общем-то, мне кажутся несколько избыточными и отпугивают небанковские организации от этого эксперимента». Что касается оценки первых итогов эксперимента, депутат считает их важным достижением:

— Мы приняли большой закон, десять лет добивались и ставили этот вопрос на KazanForum — это уже большой результат! Мы начинаем формировать нормативную базу. Речь идет о формировании совершенно нового финансового рынка. Конечно, в один-два года сделать это очень непросто. Поэтому, наверное, мы должны оценить, что все идет неплохо, но в целом мы могли бы расширить эксперимент и дать ускорение его развитию. Потому что в любом случае, конечной целью станет совершенствование законодательства и правовой основы для внедрения партнерского финансирования.

Важно смягчить условия включения в реестр небанковских организаций в рамках эксперимента, считает Айрат Фаррахов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Другие эксперты осторожно оценивают перспективы инициативы. «Для этого требуется некоторая многоукладность российской экономики. Пока еще для нас это выглядит скорее эксцессом, потому что мы все-таки привыкли к тому, что есть какие-то единые правила. С другой стороны, сейчас санкции заставляют Россию идти на всякие беспрецедентные меры. Поэтому второй контур KazanForum в виде исламского банкинга вполне может иметь место, эксперимент теоретически может пройти успешно», — заключил Илья Гращенков.