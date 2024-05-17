День в истории 17 мая: КАИ присвоено имя Туполева, юбилей Элвина Грея, день электросвязи
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 17 мая 2024 года
Сегодня, 17 мая, отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества. 34 года назад в окрестностях Стерлитамака упал метеорит, 51 год назад Казанскому авиационному институту (ныне КНИТУ-КАИ) было присвоено имя авиаконструктора Андрея Туполева, 242 года назад началась история Нью-Йоркской фондовой биржи. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Пленарное заседание XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова и вице-премьера России Марата Хуснуллина.
- Заседание российско-таджикского делового совета по вопросам промышленной кооперации.
- ХХI Республиканские Кирилло-Мефодиевские юношеские научные чтения.
Кто родился: Касым-Жомарт Токаев и Элвин Грей
- 1749 — английский врач, создатель вакцины против оспы Эдвард Дженнер (скончался 26 января 1823 года).
- 1820 — русский историк, автор «Истории России с древнейших времен» Сергей Соловьев (скончался 16 октября 1879 года).
- 1873 — французский писатель Анри Барбюс (скончался 30 августа 1935 года). Завоевал широкую известность реалистическими антивоенными романами, в первую очередь произведением «Огонь».
- 1941 — советская и российская актриса Елизавета Никищихина (скончалась 28 октября 1997 года). Снималась в таких фильмах, как «Шла собака по роялю», «Минута молчания», «Приключения Электроника» и др.
- 1953 — действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
- 1989 — Радик Юльякшин, он же певец Элвин Грей. Исполняет песни на башкирском, татарском и русском языках. Уфимец с детства играл на курае и баяне.
Кто скончался: Сандро Боттичелли и Полина Виардо
- 1510 — итальянский живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли (родился 1 марта 1445 года). Автор картин «Весна», «Венера и Марс», «Рождение Венеры» и др.
- 1727 — российская императрица в 1725—1727 годах, вторая жена Петра I Екатерина I (родилась 15 апреля 1684 года).
- 1838 — первый премьер-министр Франции Шарль Талейран (родился 2 февраля 1754 года).
- 1910 — французская оперная певица Полина Виардо (родилась 18 июля 1821 года). Она была возлюбленной Ивана Тургенева — их отношения длились 40 лет, до самой смерти писателя.
- 1916 — один из основоположников сейсмологии, изобретатель первого электромагнитного сейсмографа Борис Голицын (родился 2 марта 1862 года).
- 1977 — немецкий физик, изобретший электронный проектор, Эрвин Мюллер (родился 13 июня 1911 года). Стал первым человеком, наблюдавшим атомы.
- 2014 — советский поэт-песенник Анатолий Поперечный (родился 22 ноября 1934 года). Песни на его стихи исполняли Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Лариса Долина.
Праздники: Всемирный день электросвязи и информационного общества
- Всемирный день электросвязи и информационного общества. Праздник утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в марте 2006 года, связан с подписанием первого международного телеграфного соглашения и основанием Международного телеграфного союза в 1865 году.
- День Конституции Норвегии. Праздник отмечается в годовщину принятия Конституции в 1814 году на Национальном собрании в Эйдсволле.
- Фестиваль готической музыки и культуры в Лейпциге. Он проводится с 1992 года и длится несколько дней. В рамках фестиваля проходят инсценированные средневековые ярмарки, выступления готических поэтов, показы фильмов, выставки, театральные постановки, лекции, ролевые игры и даже экскурсии по старым кладбищам.
События в истории: в Башкирии упал метеорит, КНИТУ-КАИ присвоили имя Туполева
- 1727 — на российский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I. Последние годы правления Петра II некоторые историки называют «боярским царством»: многие достижения Петра I были забыты, а старые порядки стали восстанавливаться. Столица страны была перенесена из Санкт-Петербурга в Москву.
- 1792 — началась история Нью-Йоркской фондовой биржи. 24 брокера подписали соглашение, официально объединились и начали торговать ценными бумагами и брать за это комиссию.
- 1801 — в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника великому полководцу Суворову. Он стал первым крупным монументом, который был создан полностью русскими мастерами.
- 1861 — впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла. В качестве фотографируемого объекта Максвелл выбрал бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата.
- 1955 — вышло распоряжение Совета министров СССР «О строительстве государственной станции в районе села Заинск». Первые блоки были введены в эксплуатацию 23 февраля 1963 года. Если раньше в Заинcке вырабатывалось 50—60% всей электроэнергии Татарстана, то сейчас — около трети.
- 1969 — автоматическая межпланетная станция «Венера-6» совершает плавный спуск в атмосферу одноименной планеты. Цель — изучение физических параметров и химического состава атмосферы. Связь с аппаратом прервалась на высоте 18 км, тогда давление достигло значения 27 атмосфер, при этом программа полета станции была выполнена полностью.
- 1973 — постановлением Совета министров РСФСР Казанскому авиационному институту (ныне КНИТУ-КАИ) было присвоено имя Андрея Туполева, ученого и авиаконструктора, под руководством которого разрабатывались самолеты, крылатые ракеты, беспилотные разведчики, велись исследования по гиперзвуковому аппарату. Туполев — разработчик самолета Ту-2, производство которого первоначально было организовано на заводе №22 в Казани.
- 1988 — на территории Московского Кремля найден «Большой Кремлевский клад». Он состоял из серебряных украшений, которые после осмотра были датированы концом XII — началом XIII века. По мнению специалистов, клад входит в десятку самых крупных и интересных комплексов, когда-либо находимых в древнерусских городах.
- 1990 — в Башкирии в окрестностях Стерлитамака упал метеорит. Сейчас он находится в Музее археологии и этнографии Уфимского научного центра Российской академии наук.
- 2018 — Кукмор и Сабы стали побратимами китайских городов Вэнлинь и Юйхуань.
- 2022 — в Казани заработала платформа для уличных артистов. С ее помощью можно подать заявление на проведение выступления на Баумана и в других локациях, пользующихся популярностью среди горожан и гостей столицы.