В Казани заработала платформа для уличных артистов

Казанская платформа для уличных артистов заработала сегодня. Изначально ее запуск планировался 23 мая.



Творческие коллективы или одиночные артисты и исполнители на платформе разделены на четыре категории — «театральное выступление», «музыка с оборудованием», «музыка без оборудования» и «площадка для художников».

скриншот artists.kzn.ru

Локации для выступлений обозначены на карте внутри портала «Art-проспект». Так, например, на завтра занято все расписание на площадке у «Родины». Остальные места пока остаются свободными.

Площадки для художников находятся на улице Баумана. Это ротонды у ресторана «Макдоналдс», у магазина «Замок сладостей» и возле ТЦ «Свита Холл».



С театральным выступлением можно заявиться в парк им. К. Тинчурина. Там для этого отводится место около фонтана. Для театралов также доступна площадка на улице Баумана между домами №13 (ресторан Twin Peaks) и №44 (КРЦ «Родина»).

Музыканты без оборудования могут выступить возле фонтана в сквере «Тебриз» и в парке Петрова, в сквере «Чишмяле» около озера, возле декоративного сооружения «Весна» в одноименном парке, на сцене сквера «Музыкальный» и на круговых развязках пешеходных дорожек в центре сквера по улице Даурской. Доступны для них также площадки около памятника Федору Шаляпину на улице Баумана, около дома №9 и у ротонды «Казанский метрополитен» по ул. Петербургской.



Фото: kzn.ru

Для тех, кто хочет выступить с музыкальным оборудованием, отвели площадки около памятника Л.Н. Гумилеву по ул. Петербургской и аллею от ТЦ «Корстон» до входа на стадион «Трудовые резервы».



Представители уличной культуры рассказали о том, как они воспринимают появление цифровой платформы и регламентов для своих выступлений. По их словам, такое нововведение может негативно отразиться на уличном творчестве. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко