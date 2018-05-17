Кукмор и Сабы стали побратимами китайских городов Вэнлинь и Юйхуань

Сегодня в рамках делового форума «Татарстан — Чжэцзян» состоялось подписание соглашений об установлении побратимских отношений между Сабинским районом и городом Вэнлинь, а также между Кукморским муниципальным образованием и городом Юйхуань, которые расположены в провинции Чжэцзян.



Со стороны РТ соглашения подписали глава Сабинского района Раис Минниханов и глава Кукморского района Сергей Димитриев, передает пресс-служба главы РТ.

«Мы хотим плотнее развивать отношения и с провинцией Чжэцзян, в первую очередь в сфере экономики. Радует, что на сегодняшний день у нас есть контакты и на муниципальном уровне… Спешу сообщить, что в настоящее время достигнута предварительная договоренность о подготовке соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Республикой Татарстан и провинцией Чжэцзян, по которому пока прорабатываются рабочие моменты», — сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее глава РТ заявил о планах Татарстана поставлять в Китай грузовики и шины.