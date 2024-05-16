День в истории 16 мая: День света, смерть Галии Кайбицкой, первое вручение «Оскара»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 16 мая 2024 года
Сегодня, 16 мая, отмечают международные праздники: День мирного сосуществования и День света. 31 год назад скончалась татарская актриса и оперная певица Галия Кайбицкая, 95 лет назад в США состоялась первая церемония вручения премии «Оскар», 260 лет назад в Петербурге был основан Смольный институт благородных девиц — первое в России женское учебное заведение. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».
- Пленарное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Его проводит раис Татарстана Рустам Минниханов.
- Старт ХII Всероссийского фестиваля педагогических идей по экологическому образованию в рамках международной программы «Эко-школы/Зеленый флаг».
- Единая лига ВТБ: казанский УНИКС сыграет против краснодарского «Локомотива-Кубань».
Кто родился: Мстислав Запашный и Ольга Корбут
- 1874 — ученый-медик Роман Лурия (скончался 22 октября 1944 года). В 1920 году он организовал в Казани институт для усовершенствования врачей и возглавлял его десять лет, также заведуя кафедрой внутренних болезней.
- 1887 — русский поэт Игорь Северянин (скончался 20 декабря 1941 года). Был создателем нового поэтического направления — эгофутуризма.
- 1910 — советская поэтесса и прозаик Ольга Берггольц (скончалась 13 ноября 1975 года). Прославилась своими стихотворениями на военную тему, которые написала, находясь в блокадном Ленинграде.
- 1938 — российский дрессировщик хищных животных Мстислав Запашный (скончался 22 сентября 2016 года). Участник цирковой группы «Братья Запашные», в которую входили также Вальтер и Игорь Запашные. Номер «Слоны и тигры», созданный Запашным в 1977 году, стал первым и единственным в мире спектаклем, в котором были соединены двое вечных врагов из джунглей.
- 1955 — советская гимнастка Ольга Корбут. Вошла в историю мирового спорта, впервые исполнив уникальный элемент, получивший название «Петля Корбут». Сейчас на официальных соревнованиях элемент не исполняется. Также она стала первой гимнасткой, которая смогла выполнить сальто на бревне.
- 1957 — лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.
Кто скончался: Шарль Перро и Татьяна Лаврова
- 1703 — французский писатель-сказочник Шарль Перро (родился 12 января 1628 года). Всемирную известность и память потомков получил благодаря замечательным сказкам: «Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя Борода».
- 1826 — русская императрица, супруга Александра I Елизавета Алексеевна (родилась 24 января 1779 года).
- 1920 — русский офицер, создатель первого женского батальона Мария Бочкарева (родилась в июле 1889 года). Она единственная среди женщин полный Георгиевский кавалер. Бочкарева была инициатором, создателем и руководителем женского батальона в осеннем Петрограде 1917 года.
- 1960 — русский художник и искусствовед Игорь Грабарь (родился 25 марта 1871 года). Он учился живописи в мастерской Ильи Репина, был директором Третьяковской галереи в 1913—1925 годах. В 1918 году по его инициативе были образованы Центральные реставрационные мастерские, которые сегодня носят его имя.
- 1993 — советская татарская актриса и оперная певица, первая народная артистка Татарской АССР Галия Кайбицкая (родилась 21 мая 1905 года). Была ведущей актрисой Татарского академического театра, стала первой исполнительницей главных партий в операх татарских композиторов — «Алтынчеч» Жиганова, «Галиябану» Музафарова, в музыкальной комедии «Башмачки» Файзи и др. Ее именем в Казани названа улица. В татарстанском селе Большие Кайбицы, на родине отца певицы, открыт музей Кайбицкой.
- 2007 — советская актриса Татьяна Лаврова (родилась 7 июня 1938 года). Снималась в фильмах «Девять дней одного года», «Дневной поезд», «Вылет задерживается» и других.
- 2022 — спортивный директор казанской команды по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо», заслуженный тренер СССР Владимир Янко (родился 18 января 1949 года).
Праздники: Дни мирного сосуществования и биографов
- Международный день мирного сосуществования. Праздник был провозглашен в декабре 2017 года Генеральной Ассамблеей ООН. Он призван напомнить международному сообществу о важности поощрения мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.
- Международный день света. Учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2017 года. Праздник посвящен роли света в науке, культуре и искусстве.
- День биографов. В этот день в 1763 году состоялась первая встреча английского литературного критика Сэмюэла Джонсона со своим биографом Джеймсом Босуэллом. В результате в 1791 году была опубликована двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона».
События в истории: первое вручение «Оскаров», Фарид Бикчантаев — главреж театра Камала
- 1686 — в Москве подписан «Вечный мир» между Россией и Речью Посполитой. Договор закрепил за Россией Смоленск с окрестностями, Левобережную Украину, Запорожье и Северскую землю с Черниговом и Стародубом.
- 1764 — в Петербурге основан Смольный институт благородных девиц. Он стал первым в России женским учебным заведением. В программу входило обучение по предметам: Закон Божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, словесность. Кроме того, девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству.
- 1768 — российская императрица Екатерина II издала указ о постройке в Санкт-Петербурге памятника Петру I — будущего «Медного всадника». Макет памятника подготовил французский скульптор Этьен Фальконе, работа шла в бывшем Тронном зале деревянного Зимнего дворца Елизаветы Петровны. Голову статуи лепила ученица скульптора Мари-Анн Колло, змея — Федор Гордеев, отливали скульптуру под руководством литейных дел мастера Василия Екимова. В 1778 году Фальконе уехал из России с чертежами и техническими расчетами, на открытие в 1782-м его не позвали, а завершающими работами занимался архитектор Юрий Фельтен.
- 1881 — в Германии открыто пассажирское движение на первом в мире трамвае. Трамвай, двигавшийся со скоростью 30 км/ч, за первые три месяца перевез более 12 тысяч пассажиров. Он, как и первый электровоз, двигался от электричества, поступавшего по рельсам. Модель с дугой и проводами появилась в 1890 году. Трамвай как вид пассажирского транспорта очень быстро распространился по всему миру.
- 1896 — в петербургском саду «Аквариум» состоялся первый в России киносеанс.
- 1924 — в Советском Союзе вышел первый номер детского журнала «Мурзилка». На страницах журнала печатались лучшие детские писатели: Самуил Маршак, Корней Чуковский, Сергей Михалков, Борис Заходер, Агния Барто, Михаил Пришвин, Константин Паустовский, Эдуард Успенский, Виктор Лунин.
- 1929 — в США состоялась первая церемония вручения премии «Оскар». Она длилась 15 минут, и на ней присутствовало около 250 человек. Интересно, что название «Оскар» тогда еще не использовалось: оно появилось в 1934 году. Всем номинантам были вручены так называемые «Благодарственные отзывы». Сегодня это главная кинопремия в США и одна из самых известных кинематографических наград в мире. Она присуждается за достижения в различных областях кино по 23 основным номинациям. Кандидаты на получение награды выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии.
- 1960 — в СССР проведена первая опытная цветная телепередача. Вещание велось из Ленинградского электротехнического института связи имени Бонч-Бруевича. Спустя ровно 7 лет на Ленинградском заводе имени Козицкого стали изготавливать цветные телевизоры «Радуга».
- 1972 — произошла авиакатастрофа в Светлогорске — военно-транспортный самолет упал на здание детского сада. Всего погибло 34 человека: 23 ребенка, два воспитателя и повар и восемь членов экипажа Ан-24Т.
- 1985 — в СССР стартовала антиалкогольная кампания. В этот день вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством», что и стало началом антиалкогольной кампании в СССР, целью которой было борьба с пьянством, укрепление общественного порядка и трудовой дисциплины.
- 2002 — коллективу театра имени Камала представили нового главного режиссера — Фарида Бикчантаева. К тому времени выпускник ГИТИСа и преподаватель института культуры уже поставил здесь множество спектаклей: «Бичуру» и «Казанских парней» Мансура Гилязова, «Учителя танцев» Лопе де Веги, «Прощайте!» и «Свет моих очей» Туфана Миннуллина и другие. Как вспоминал Бикчантаев, о назначении он узнал на съемках фильма «Күктау», после чего на него, по сценарию, сразу надели наручники.
- 2022 — американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила об уходе с российского рынка.
- 2022 — Виктор Орбан вновь был переизбран на должность премьер-министра Венгрии. Такое решение принял парламент страны. За кандидатуру Орбана проголосовали 133 депутата. Еще 27 человек выступили против.