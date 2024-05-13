Символ победы и единства: 9 Мая глазами корреспондентов ТНВ

О художнике Сайбаталове, военном дирижере Викторе Карасеве, праздновании Дня Победы и героях СВО: итоги недели в программе «7 дней»

Фото: Максим Платонов

История художника Хайдара Сайбаталова, который после войны рисовал рукой с застрявшим в ней осколком от снаряда и написал портреты Корнея Чуковского и Дмитрия Лихачева. Военный дирижер, человек-оркестр с молодой душой Виктор Карасев, а также герои СВО и прямые трансляции с праздничных мероприятий ко Дню Победы на телеканале «Новый век» — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

Священный праздник

На этой неделе вся страна красочно и масштабно отметила 79-ю годовщину Победы. Ветеранам Великой Отечественной войны сейчас под 100 лет, и то, что они с нами, — огромная радость. Как отметил ведущий Тимур Бикмурзин, этот День Победы стал как никогда актуален и священен и для молодого поколения россиян. Сейчас мы произносим и глубоко проникаемся патриотическими лозунгами: «Деды победили! Внуки победят!» и «Победили в 45-м, победим и сейчас».

Съемочная группа программы «Семь дней» с утра работала на площади Тысячелетия, отмечая, что, несмотря на прохладную погоду и местами порывистый ветер, казанцы пребывали на место, где ожидался парад и официальные торжества с концертом под открытым небом.

В День Победы награждали настоящих героев. Первая награда — семье 12-го Героя России из Татарстана Владимира Козина. Посмертно. 47-летний уроженец Кайбицкого района добровольцем ушел на СВО. Погиб под Марьинкой, в Донбассе. Подорвал себя, спасая товарищей.

На этой неделе вся страна мощно, красочно и масштабно отметила День Победы, 79-ю годовщину. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Свои награды также получили ветераны и труженики тыла, военнослужащие именных батальонов «Тимер» и «Алга», представители таких предприятий, как «Радиоприбор» и Татарстанский деревообрабатывающий комбинат, которым присвоено звание «Предприятие трудовой доблести». Участник СВО и Герой России Расим Баксиков провел экскурсию по парку Победы.

В 10 утра на площадь Тысячелетия внесли государственные флаги и Знамя Победы. Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая с трибуны, подчеркнул, что 9 мая страна вспоминает всех тех, кто отдал жизнь за мир на планете и сегодня отстаивает независимость страны.

Еще одна традиционная и любимая площадка праздника — парк Победы в Казани. Здесь прошел гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы». На территории Казанского кремля открылся интерактивный музей, посвященный вкладу Советской Татарии в общую Победу. В парке Победы, только уже в братском Башкортостане, в его столице Уфе, торжественно открыли памятник герою Великой Отечественной — татарскому солдату Гази Загитову, уроженцу Башкирии.

15 выпусков новостей, две передвижные телевизионные станции

К слову, самые лучшие места для зрителей парада Победы оказались у зрителей телеканала. Обзор перспективы, мельчайшие детали, неподдельные эмоции и полное ощущение присутствия на месте события. Развертывание передвижной телевизионной станции для трансляции прямого эфира началось почти за сутки до начала парада. Одновременно работали 11 телевизионных камер. Оптика дает приближение в 88 раз. Вылет стрелы крана — на 12 метров — ощущение полета.

Развертывание передвижной телевизионной станции для трансляции прямого эфира началось почти за сутки до начала парада. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Голос главного события Дня Победы — ведущего парада — тоже с ТНВ. Ведущий Идель Киямов проводит участников и дает старт прохождению военной техники. Один из самых трепетных моментов — представление участников Великой Отечественной войны.

Всего в День Победы вышло 15 выпусков новостей на канале ТНВ и «ТНВ-Планета». В информационных программах можно было увидеть удивительные истории участников Великой Отечественной войны, которые и в свои 100 лет выступают на сцене, читают стихи, ведут активный образ жизни и поражают своей энергией и силой духа. Пробирающие до слез истории татарстанцев, которые десятилетиями искали своих героев, числившихся в списках пропавших без вести. Военкоры «7 дней» — правнуки победителей, подготовили три фильма с передовой, и все они вышли в эфир в этот праздничный день.

«Россия — Исламский мир»

В программе «7 дней» корреспонденты задумались о смыслах и актуальности праздника Победы в современных реалиях. Символично, что в Московский Кремль в День Победы посмотреть парад на Красной площади приехали иностранные лидеры. Среди них — президенты Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Гвинеи-Бисау, Кубы, Лаоса.

Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало встретился с Владимиром Путиным, а уже 10 мая прибыл в Казань в рамках своего визита в нашу страну.

В международном аэропорту Казани его встретил Рустам Минниханов. В новых геополитических условиях взаимодействие с мусульманскими странами становится одним из приоритетных направлений российской внешней политики. Татарстан в этом направлении играет важную роль, а группа «Россия — Исламский мир», которую возглавляет раис Татарстана, выступает объединяющей международной общественной платформой.

Что нужно сегодня России и Арабскому Востоку? Больше контактов, представителей бизнеса, рынков сбыта, квалифицированных ученых, историков, филологов, арабистов. Точки соприкосновения интересов обширны — начиная от науки и образования до промышленности, культуры, искусства. Обо всем этом подробнее — в программе «7 дней».

Журавль, вернувшийся весной домой

Что развивает в детях гражданскую ответственность, духовность, любовь к Отечеству? Конечно же, наша историческая память. Защитник Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны, выдающийся художник Хайдар Сайбаталов в свое время написал огромное количество портретов участников войны — среди них были и простые солдаты, и генералы, и контрразведчики.

Хайдар Сайбаталов и сам перенес тяжелейшее ранение, после войны он рисовал рукой, в которой застрял осколок снаряда. Кстати, он написал портреты многих знаменитостей по их личной просьбе, рисовал и Корнея Чуковского, и Дмитрия Лихачева! В творческом наследии великого портретиста свыше 3 000 работ.

Такой вот незаурядный художник и человек жил рядом с нами. Похоронен Хайдар Сайбаталов в небольшой деревне Торнаяз в Высокогорском районе. После его смерти супруга Ифира Сайбаталова создала в деревне небольшой музей в память о великом мастере с удивительной судьбой и большим человеческим сердцем. Ведь любовь к своей жене он также пронес через всю жизнь. Ифире-ханым он посвятил тысячи рисунков, тысячи портретов.

Съемочная группа программы «7 дней» побывала в деревне Торнаяз, что в переводе с татарского означает «журавль, вернувшийся весной домой». На воротах одного из домов — словно спустившись с небес — парит пара гордых журавлей, как символ чистоты, любви и верности.

«Мы — татары, мы с русскими, с ними Бог»

Шевроны с такой надписью можно часто встретить у бойцов из Татарстана. И наша республика помогает приближать новую Победу. Военкоры программы «7 дней» подготовили репортаж из зоны специальной военной операции.

Сюжет снят в пригороде Донецка. Уже открыты дороги, по которым еще пару месяцев назад гражданским машинам ездить было нельзя. Но пока желающих немного, пусть и путь короче.

Необходимо успеть навестить за один день как минимум два подразделения, чтобы ко Дню Победы вручить награды. Расстояния между ними измеряются сотнями километров. Неважно, кто, где расположен и в каком полку, батальоне служит. Обстановка на всех направлениях непростая. И ответ на вопрос: «Какой самый главный праздник в нашей стране?» — ни у кого не вызывает долгих раздумий.

— Главный праздник — это 9 Мая, День Победы, многие хотят, чтобы война закончилась миром, — говорит боец с позывным Лис.

И здесь каждый день мысли о победе, о той, которая была добыта 80 лет назад, и о той, которая еще впереди. Добровольцу с позывным Дождь первый боевой выход запомнился особенно. Он был 9 мая 2023 года.

Герои этого репортажа — добровольцы, контрактники и мобилизованные. Они не знакомы друг с другом. И каждый уверен, что всё правильно делает.

Кроме государственных наград, на этот раз небольшой, но очень ценный по военным меркам подарок — передвижная баня лично от министра по делам молодежи Татарстана для военнослужащих батальона имени Героя Советского Союза Сабира Ахтямова.

Еще один герой праздничной программы — Виктор Николаевич Карасев. В военные годы он был еще мальчишкой, воспитывался в детском доме, учился в ремесленном училище в Магнитогорске. Именно оттуда и начался путь длиною в жизнь — он начал играть в духовом оркестре. Ему довелось служить семь лет в ГДР и два года на Кубе, а после — в войсковой части в Казани. С 1983 года работал в Казанском речном техникуме, где организовал свой духовой оркестр, который действует до сих пор. Сейчас Карасеву 95, а может, даже и больше — точную дату своего рождения он доподлинно не знает.



Подробнее о тех, кто приближал Великую Победу: ветеранах и тружениках тыла, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», которая выйдет в эфир на ТНВ 13 мая в 13.00, а также на сайте телеканала.

