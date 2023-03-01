Казанский «Дворец пионеров» обновят в этом году

ДК им. Алиша ждет первый в его истории капремонт

О планах города капитально отремонтировать ДК им. А. Алиша или, как его лучше запомнили казанцы, Дворец пионеров, наше издание рассказывало еще два года назад, когда был заказан проект реконструкции здания. Похоже, обновления этому единственному неотремонтированному из городских ДК осталось ждать недолго. Как выяснило «Реальное время», к работе приступят в этом году. Что ждет Городской дворец детского творчества им А. Алиша в ходе перезагрузки — подробнее в нашем материале.

Утраченные подлинники

Зданию дворца, на строительстве которого трудились комсомольцы и пионеры, уже больше 60 лет — его сдали в 1961 году. И за всю его историю здесь ни разу не проводили капитальный ремонт. В 2005 году часть помещений из-за их аварийного состояния закрывала районная санитарно-эпидемиологическая станция. Только начиная с 2011 года его начали «латать» частями по программе текущего ремонта.

Южный фасад дал усадку уже в 1964 году, спустя всего три года с момента торжественного открытия, которое приурочили к открытию XXII съезда КПСС. Причиной оказалось использование в строительстве низкокачественного силикатного кирпича и резкого перепада рельефа с южной стороны. Грунт и дальше продолжал оседать, для укрепления была возведена подпорная стенка, но она не помогла, и в результате на фасаде образовались трещины.



Внутри здания также проводился текущий ремонт, в ходе которого были утрачены несколько входных крылец, в том числе и терраса с балюстрадой у главного входа. Кроме того, утрачены интерьеры памятника, подлинные оконные заполнения, двери.

Фото: Динар Фатыхов

Во дворце есть несколько парадных помещений: холл, вестибюль, актовый, бальный и хореографический залы. Интерьер бального зала полностью сохранился, за исключением заполнения арочных проемов на уровне третьего этажа. Сейчас в эти проемы вставлены современные пластиковые окна. Зимний сад был перепрофилирован в хореографический зал, а потом от него «отрезали» еще и коридор. Интерьер актового зала сохранился частично: из-за недостатка места на сцене она была переделана с изменением конфигурации, заменены люстры и подлинная балюстрада, заложены двухсветные окна северного фасада.

Такое обращение со зданием объясняется тем, что в Единый государственный реестр объектов культурного наследия оно было внесено только в конце декабря 2019 года, поэтому никто тщательно не следил за сохранностью исторических интерьеров, приспосабливая их под нужды учреждения. Например, колонны в холле и греческом зале просто зашили гипсокартоном.

«Мы очень ждем ремонт»

До 17 апреля 2023 года должен быть подготовлен проект по реконструкции Городского дворца детского творчества им. А. Алиша. В мае уже может начаться капитальный ремонт. Об этом нам рассказала директор ДК им. А. Алиша Елена Габитова:

— Мы очень ждем ремонт. Заниматься в таких условиях некомфортно и детям, и педагогам. Течет крыша. Здание в очень плохом состоянии. Это и в моральном, и физическом смысле сложно. Мы рады, что сейчас вопрос капитального ремонта нашего дворца находится на личном контроле мэра Казани Ильсура Метшина и руководителя исполкома города Рустема Гафарова.

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году этому детскому учреждению исполнится 90 лет (отсчет идет с 1935 года, когда был основан его предшественник «Пионер-клуб»). Сейчас здесь занимаются 5 252 школьника, преподают 95 педагогов. В городском дворце детского творчества действует фольклорно-этнографическая студия «Ак калфак», хореографическая студия «Алишевец», малая академия картинга «Титан», школа спортивного бального танца «Идель», татарская театральная студия и другие секции и клубы.

— У всех студий есть своя история и традиции. И нам очень хочется сохранить все наши коллективы, которые действуют сейчас. На совещании в администрации Вахитовского района нам сказали, что наш дворец детского творчества в этом году будет отремонтирован. Сейчас все ждут официальную документацию, проект и смету. Здание старое и его нужно восстанавливать. Все разберут до скелета и только после этого начнут работы, — рассказала Елена Габитова.

По ее словам, руководство города обещало на время ремонта распределить детей и педагогов по образовательным учреждениям и по учреждениям дополнительного образования Казани. Само здание, где ожидается ремонт, будет полностью закрыто.

От излюбленного места гуляний знати до Дворца пионеров

Здание Дворца детского творчества им. А. Алиша располагается в историческом центре Казани в квартале, ограниченном улицами Пушкина, Горького, Щапова, Гоголя, Галактионова в Вахитовском районе. Согласно реестру казанских улиц, здесь располагались бывшие ул. Нечаев Бугор, часть ул. Большая Лядская, с 1914 г. — ул. Панаевская, до 1949 г. — ул. Малая Галактионовская.

Район начинает активно осваиваться со второй четверти XVIII в. Заселение идет в окружение Рыбного базара (современная площадь Тукая). От Рыбного базара шел кривой овраг, вдоль которого беднейшие слои горожан сформировали Рыбнорядскую улицу. Улица Пушкина как раз до Лядской (ул. Галактионова) до середины XVIII века была южной границей города.

Фото: pastvu.com

Квартал был заполнен деревянными строениями по краям оврага и являлся высоким холмом с Панаевским садом с развлекательными постройками, распространенными по территории, соотносимой с локализацией современного стадиона «Динамо» и его приграничьем. Здесь существовал один из самых неблагополучных и криминальных районов — Марусовка. Он был населен наиболее обездоленными людьми, не имевшими никакой частной собственности, и откровенными бродягами и нищими. Позже на этом месте снесли все постройки по приказу императора и обустроили площадь.

Усадьба Панаевых, статского советника Лиодора Александровича Панаева и его сына Ахиллеса Лиодоровича, в том числе их сад, были одним из излюбленных мест гуляний казанцев. В 1888 году его взял в аренду известный меценат В.Б. Серебряков и полностью переустроил. На заброшенном пустыре был построен обширный двухъярусный театр, шахматный клуб, беседки, кегельбан, эстрады, службы и многое другое. Летнее помещение шахматного клуба было излюбленным местом интеллигентной общественности. Летний театр в 2 этажа построен в 1887 году, утрачен в 1924-м.

В 1923 году место Панаевского сада занял стадион «Динамо». Конец 1940-х и начало 1950-х отметилось масштабным строительством по всему Советскому Союзу. В этот период создаются масштабные проекты по перестройке или созданию целых районов городов. Здание Дворца пионеров в Казани построили на возвышенности, на месте бывшего Панаевского сада в 1956 году. В ходе строительства Казанского дворца пионеров активно были задействованы не только профессиональные строители, но и пионеры и комсомольцы. В 1965 году Дворцу пионеров было присвоено имя татарского советского поэта, писателя, автора сборников рассказов для детей Абдуллы Алиша.

Дворец пионеров им. А. Алиша выполнен по проекту аналогичного здания в Рязани, архитектором которого был Игорь Антипов. По этому типовому проекту возводились объекты в Улан-Баторе (Монголия), Брянске, Орле, Уфе и Тюмени. Местный модифицированный вариант с башней разработал МКХ «Татпроект» под руководством Павла Саначина.

После развала Советского Союза пионерская организация, как и ВЛКСМ, и КПСС, прекратила свое существование. Дворец пионеров был переименован в Городской дворец детского творчества.



Фото: pastvu.com

Угрозы разрушения культурных напластований нет

В результате предпроектных исследований выяснилось, что участок, где располагается здание ДК А. Алиша, имеет незначительный уклон в западном направлении и понижение в южном в сторону подпорной стены. Площадь благоустраиваемого участка составляет 12 360 кв. м. Площадь существующей застройки — 2 651 кв. м. На участке расположен объект культурного наследия регионального значения «Дворец пионеров и школьников, 1956—1961 гг.», кирпичные здания гаражей, котельной и трансформаторной подстанции.

Задний двор основного здания представляет собой картодром. При осмотре экспертами была обнаружена траншея, пробитая в зимнем грунте и в асфальтовом покрытии. Никаких следов культурных остатков не обнаружено. Их присутствие могло быть уничтожено обустройством картинговых дорожек на данной территории. Согласно топографической съемке, территория осложнена наличием инженерных сетей, говорится в тексте госэкспертизы по результатам исследований.

С учетом глубины проектной отметки можно говорить, что земляные работы не содержат угрозы разрушения культурных напластований, отмечается в акте.

«Изучение проектной документации объекта не позволяет выделить виды земляных работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного (археологического) наследия федерального значения — Достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв.», нарушить его целостность и сохранность», — говорится в документе.

В то же время подчеркивается, что в случае обнаружения в ходе проведения земляных работ на земельном участке уникальных, особо ценных объектов культурного наследия необходимо приостановить строительные работы до решения государственного органа уполномоченного в сфере сохранения объектов культурного наследия о необходимости дополнительных археологических полевых работ.