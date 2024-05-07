Татарские песни ко Дню Победы

От 1920-х к нашему времени

В дни, когда страна отмечает праздник Великой Победы, вспомним песни прошлого века, которые помогали людям пережить суровые времена. Многие из них кажутся очень древними, но нет — они современники наших бабушек и дедушек.

«Ком бураны»

Народная песня, которую пели еще оренбургские солдаты в Гражданскую войну: «Песчаный буран — улица Оренбурга. Когда в стране идет борьба, можно лежать дома» — так это запомнил один из историографов татарской песни Джаудат Файзи, который также указывает, что мелодия взята из баита об убитом приказчике Закирзяне. В годы борьбы за суверенитет песню вернула к жизни певица Вафира Гиззатуллина. Ну а в наше время неожиданно эффектно исполнило Jukebox Trio.

«Рамай»

Еще одна народная песня, ставшая известной повсеместно после 1945 года. При этом фольклористы зафиксировали у нее более 20 вариантов, с огромным количеством куплетов. Блистательно ее пел Рашит Вагапов. Название указывает на мужское имя, вероятно, Рамазан или Рахматулла, который расстается с возлюбленной.

«Су буйлап»

Аналогичная история с этой композицией. Ее якобы пела девушка на пароходе, плывущем по Каме — Волге, видимо, она потеряла любимого на фронте. Характерный сюжет того времени: песню услышала баянистка Рукия Ибрагимова, быстро запомнила мелодию, потом в районе уже Набережных Челнов выучила и слова, дописала свои — и привезла в Казань, где отдала для исполнения Зифе Басыровой. То есть через радио в те годы можно было популяризировать народную песню! Сейчас она более всего известна, конечно, по исполнению на «Голосе» Саидой Мухаметзяновой на «слепых прослушиваниях».

«Кайту»

Песня поэта Марселя Галиева и композитора Луизы Батыр-Булгари — уже из эпохи 80-х. Поет ее Хайдар Бигичев, играет ансамбль Марса Кашипова. «Мы узнали новости из родных краев от ветров, дующих с равнин. Многие из нас с большой дороги, из дальних стран не вернулись назад». В наше время модную аранжировку песне сделала группа Yummy Music Band.

«Җир йөзендә әкият бар»

Еще одна песня из 80-х, на слова директора Татгосфилармонии Марата Тазетдинова (в переложении на татарский переводчика Казанской студии телевидения Гусмана Ахметзянова) и музыку Назиба Җиганова. Римма Ибрагимова записала ее для альбома «Уйлану» («Размышления»). Играет ансамбль Вадима Усманова: «Горе никогда не погаснет, не исчезнет в душе, сохраняется оно в пепле Хиросимы».

«Мин сине яратам»

Заслуженный деятель Актанышского района (и отец барабанщика группы Gauga Искандера) Инсаф Хабибуллин сочинил этот хит, известный в исполнении Зайнап Фархутдиновой, служа в Афганистане. Если иметь это в виду, то простая на первый взгляд песня, которая считается чуть ли не первой композицией Хабибуллина вообще, заиграет новыми красками.

«Каеннар шаулый»

Песня Рустема Яхина и Мустафы Нугмана исполнялась и Мунирой Булатовой, и Закиром Шахбаном, и Айдаром Галимовым, то есть совершенно разными поколениями артистов татарской эстрады. Но у каждого получилось прочувствовать ее: «Разбрелись по полям родины — встретимся ли еще вновь? Скучаю по вас — солдатские друзья, с которыми мы вместе прошли дороги победы!»

«Солдатта булган, диләр…»

Главный хит Гарифа Нигъматзянова, который традиционно поют, встречая дембелей. Мол, шинель он снял, комбинезон надел, а выправка-то осталась. У Шамиля Маннапова это одна из творческих удач (наряду, к примеру, с исполненной Зухрой Сахабиевой песней «Рәхмәт сиңа»). Два года назад эту композицию исполнил детский проект СалаваTik.