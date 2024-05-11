День в истории 11 мая: трагедия гимназии №175, 10-й Казанский марафон, родился Шамиль Гафаров
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 11 мая 2024 года
11 мая стартует Казанский марафон. Три года назад произошла трагедия в казанской гимназии №175, 10 лет назад прошли референдумы о самоопределении в Донецкой и Луганской областях, 60 лет назад в СССР была основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия», 80 лет назад вышло Постановление о депортации крымских татар, 81 год назад родился создатель скульптур «Карета Екатерины II», «Кот Казанский» и часов на площади Тукая Игорь Башмаков. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Начинается юбилейный десятый Казанский марафон, который продлится два дня.
- В Казани стартует чемпионат России по легкой атлетике.
- Единая лига ВТБ, третий матч полуфинальной серии — казанский УНИКС на выезде сыграет с краснодарским «Локомотивом».
- Российская Премьер-лига — казанский «Рубин» на «Ак Барс Арене» сыграет против «Ростова».
- На «Татнефть Арене» пройдет первый матч второго Международного хоккейного турнира среди исламских стран Кубок ОРХИС. Турнир приурочен к XV Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Кто родился: Сальвадор Дали и Игорь Башмаков
- 1720 — немецкий барон, знаменитый рассказчик Иероним Мюнхгаузен (скончался 22 февраля 1797 года).
- 1854 — немецко-американский изобретатель в области полиграфии Отмар Мергенталер (скончался 28 октября 1899 года). Изобрел линотип — наборную машину, которая позволяет набрать сразу целые строки текста.
- 1864 — английская писательница, автор романа «Овод» Этель Лилиан Войнич (скончалась 27 июля 1960 года).
- 1904 — испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали (умер 23 января 1989 года). В числе самых известных его картин — «Постоянство памяти», «Сон, вызванный полетом пчелы», «Метаморфозы Нарцисса», «Лебеди, отражающиеся в слонах» и др.
- 1914 — французский и бельгийский геолог Гарун Тазиев (скончался 2 февраля 1998 года). Отец Тазиева, татарин Сабир, родился в Самарканде. Его мать Зенита — польская татарка. Гарун Тазиев, популяризатор своих исследований, открыл широким массам франкоговорящего мира своеобразие Этны, Долины Десяти тысяч дымов и Эребуса.
- 1918 — американский физик-теоретик, один из создателей квантовой электродинамики Ричард Фейнман (скончался 15 февраля 1988 года).
- 1943 — художник монументально-декоративного искусства Игорь Башмаков (скончался 15 апреля 2012 года). Наиболее известные его произведения расположены в Казани: это «Карета Екатерины II», часы на площади Тукая и флюгер ЮНЕСКО, «Кот Казанский», шпиль ТЮЗа.
- 1969 — заместитель премьер-министра РТ — руководитель аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров.
- 1974 — ректор Казанского инновационного университета имени Тимирясова Асия Тимирясова.
Кто скончался: Боб Марли и самый пожилой житель России
- 1887 — один из основоположников агрохимии Жан Батист Буссенго (родился 2 февраля 1802 года).
- 1927 — испанский живописец и скульптор, один из основоположников кубизма Хуан Грис (родился 23 марта 1887 года).
- 1937 — португальский республиканский политик, в 1910-е годы трижды занимавший пост премьер-министра Португалии Афонсу Кошта (родился 6 марта 1871 года).
- 1939 — советская летчица, одна из первых женщин, удостоенных звания Герой Советского Союза, Полина Осипенко (родилась 8 октября 1907 года).
- 1944 — советский белорусский пионер-герой, 14-летний красный партизан-разведчик Марат Казей (родился 10 октября 1929 года).
- 1981 — ямайская звезда регги Боб Марли (родился 6 февраля 1945 года).
- 1990 — русский писатель, автор поэмы «Москва — Петушки» Венедикт Ерофеев (родился 24 октября 1938 года).
- 2002 — советская и российская поэтесса, известная стихотворениями, написанными и изданными в детстве, Ника Турбина (родилась 17 декабря 1974 года).
- 2019 — самый пожилой житель России Аппаз Илиев (родился 1 марта 1896 года). Он ушел из жизни на 124-м году.
Праздники: День мигрирующих птиц и Фестиваль котов
- Всемирный день мигрирующих птиц. Исторической предпосылкой учреждения этого дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году. Россия присоединилась к конвенции в 1927 году. Праздник призывает сохранять места обитания мигрирующих птиц по всему миру.
- Всемирный день справедливой торговли. Праздник, проводимый под руководством Всемирной организации справедливой торговли, позволяет примерно 355 коллективам производителей и организациям торговли из 70 стран заявить о своем участии в справедливой торговле. Кроме того, мероприятия направлены на формирование отрицательного общественного отношения к рабскому труду и привлечение внимания людей к экологическим условиям производства товаров.
- День без диет (Национальный день, когда можно есть все, что хочется) в США. Точно неизвестно, кто и когда придумал отмечать этот день, по одной из версий, основателем этого праздника разрешенного чревоугодия был бывший радиоведущий и телеактер Томас Рой.
- Фестиваль котов в Бельгии. Он проходит в городе Ипр каждые три года во второе воскресенье мая. Во время празднования с центральной колокольни города выбрасывают большое количество искусственных котов прямо в толпу, а также проходит красочный парад, посвященный кошкам.
События: первая кафедра китайской словесности и манифест Александра III, трагедия в гимназии №175
- 330 — Константинополь был освящен христианскими епископами. Император Константин Великий тем самым противопоставил новую столицу Римской империи Риму языческому. Занимая исключительно выгодное географическое положение моста между Востоком и Западом, Константинополь быстро превратился в крупнейший город континента и в важнейший центр экономической, политической и культурной жизни.
- 868 — в Китае появилась первая печатная книга — «Алмазная сутра». Ныне она входит в коллекцию Британской библиотеки в Лондоне. «Алмазная сутра» является наиболее ценным предметом экспозиции, посвященной искусству и культурным традициям знаменитого Шелкового пути — дороги, связывавшей Восток и Запад Евразии. Книга представляет собой свиток бумаги серого цвета с иероглифами, обернутый вокруг деревянной основы.
- 1837 — в Казанском университете (ныне КФУ) была основана первая в России кафедра китайской словесности. Во главе встал архимандрит Даниил, много лет проведший в Китае в составе русской духовной миссии.
- 1861 — в Казани прошла политическая демонстрация студентов против ареста профессора Казанского университета Афанасия Щапова. Он был арестован за призыв к демократической конституции на Куртинской панихиде в память о расстрелянных крестьянах в селе Бездна Спасского уезда. За месяц до панихиды царские власти расстреляли несколько сотен человек, которые выступали против крестьянской реформы.
- 1881 — опубликован манифест Александра III об укреплении самодержавной власти. Документ похоронил надежды либералов на конституционные изменения государственного строя, в нем провозглашалось намерение «утверждать и охранять» самодержавную власть от «всяких на нее поползновений».
- 1891 — произошло покушение на жизнь наследника российского престола Николая Александровича, совершавшего визит в Японию в рамках большого заграничного турне. На него напал полицейский Цуда Сандзо. Получив два удара саблей по голове, царевич выжил, а сам инцидент политических последствий не имел. Однако с тех пор Николая начали мучить постоянные головные боли.
- 1927 — основана Американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар». Идея создания академии принадлежит Луису Барту Майеру, самому известному и богатому голливудскому продюсеру того времени. Одной из главных причин ее появления было желание «истинных творцов кино», коими считали себя продюсеры, защититься от профсоюзного движения, набиравшего в конце 1920-х годов все большую популярность.
- 1944 — вышло постановление Государственного Комитета обороны о депортации крымских татар из Крыма.
- 1945 — завершилась Пражская стратегическая наступательная операция 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов в Великой Отечественной войне. За шесть дней была разгромлена немецкая группировка на территории Чехословакии и освобождена Прага. Эта операция стала последней операцией советских Вооруженных сил в войне против фашистской Германии.
- 1949 — королевство Сиам переименовали в Таиланд.
- 1955 — в Варшаве началось совещание представителей восьми европейских социалистических стран по обеспечению мира и безопасности в Европе, на котором через три дня заключили Варшавский договор — договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Представители европейских стран объясняли заключение документа необходимостью ответных мер на создание Организации Североатлантического договора (НАТО), включение в этот блок Западной Германии и политику ее ремилитаризации. Целью договора провозглашалось обеспечение безопасности в Европе.
- 1964 — основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия». Ее пластинки были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан и способом стать известными для исполнителей. В настоящее время фирма «Мелодия» продвигает новые направления деятельности, а также специализируется на качественной реставрации и выпуске архивных записей.
- 2014 — состоялись референдумы о самоопределении в Донецкой и Луганской областях. Россия их не признала, чтобы сохранить целостность Украины и уладить конфликт дипломатическими методами.
- 2021 — в казанской гимназии №175 произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек: семь учеников и два педагога, пострадали 32 человека. Ильназа Галявиева, признанного виновным, приговорили к пожизненному лишению свободы.
- 2022 — правительство Украины утвердило документ, согласно которому российские активы, находящиеся в стране, переходят в собственность государства. Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал воровством предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Украине, чтобы оплатить восстановление страны после окончания спецоперации.
- 2023 — в Татарстане создали филиал автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи».