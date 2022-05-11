Украинское правительство утвердило документ, по которому российские активы отходят государству

Правительство Украины утвердило документ, согласно которому российские активы, находящиеся на территории страны, переходят в собственность государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу украинского кабмина Дениса Шмыгаля.

Согласно тексту документа, активы отойдут государственному предприятию «Национальный инвестиционный фонд». По словам Шмыгаля, эти средства будут направлены на усиление украинской армии, поддержку населения и восстановление страны.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал идею главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Украине, чтобы оплатить восстановление страны после окончания спецоперации. Он назвал это воровством.

Дарья Акимова