Как казанская компания цифровизует стоматологию по всему Поволжью

Визионерская деятельность «Рокады-Мед» в четырех кейсах: Казань, Саратов, Чебоксары, Ижевск

Фото: Максим Платонов

Наше издание уже рассказывало о том, что такое цифровой протокол в стоматологии и из чего он состоит. Современная стоматологическая клиника, чтобы качественно, быстро и комфортно для клиента оказывать медицинскую помощь и оптимизировать собственные бизнес-процессы, должна быть оснащена цифровым оборудованием. В комплекс инструментария для этого входят, например, 3Д-томограф, интраоральный сканер, фрезерный стоматологический станок, 3Д-принтер, печь для синтеризации циркония, программное обеспечение для моделирования зуботехнических изделий и ряд других позиций. А еще — расходные материалы для всего этого. Разумеется, нужно, чтобы доктора владели этими передовыми методами. Тогда производительность труда может возрасти в десятки раз. Казанская компания «Рокада-Мед» работает на рынке поставок стоматологических материалов и оборудования вот уже 33 года — с далекого 1991-го. Благодаря ей, клиники по всей России каждый день становятся «умнее», быстрее, комфортнее для пациентов и прибыльнее для своих учредителей. «Реальное время» собрало четыре кейса клиентов «Рокады-Мед». Специалисты в области стоматологии и зубной техники рассказывают нашему изданию о том, как казанская компания несет флаг прогресса в эту сложную, высокотехнологичную отрасль.

«Они являются амбассадорами, визионерами в области цифровой стоматологии»

Ринат Салеев, доктор медицинских наук, профессор кафедры ортопедической стоматологии, декан стоматологического факультета КГМУ, президент-элект Стоматологической Ассоциации России рассказывает нашему изданию, что с компанией «Рокада-Мед» работает с даты ее основания — с 1991 года.

Уже не первый год совместная работа идет в области внедрения цифровых технологий в работу клиник. Стоматологическая линика, которой руководит Ринат Ахмедуллович, закупает в компании цифровое оборудование и расходные материалы для него. Фрезерный станок, интраоральные и лабораторные сканеры, компьютерный томограф — словом, весь спектр, необходимый для организации протокола цифрового стоматологического лечения.

— Могу отдельно подчеркнуть их обязательность, честность, организованность. Они ни разу нас как поликлинику не подводили, в поставках всегда присутствуют четкость и конкретность. В Поволжском регионе они являются амбассадорами, визионерами в области цифровой стоматологии. Более того, я бы здесь не ограничивался Поволжьем. Потому что «Рокаду Мед» знают коллеги по всей России, у них открыты представительства в 18 городах. Эта компания известна далеко за пределами нашей страны. До определенного времени они были основными, авторизованными поставщиками оборудования и материалов ведущих отечественных и европейских стоматологических брендов. В настоящее время идет активная работа с новыми поставщиками из Азии, — рассказывает профессор.

Доктор подчеркивает, что «Рокада-Мед» подходит к вопросу основательно: после глубокого изучения и анализа они сначала сами тестируют новое оборудование и материалы в своей клинике, а потом, начав его поставки, помогают клиникам их освоить. Таким образом, специалисты «Рокады» обеспечивают весь цикл — от возникновения идеи до ее воплощения и последующего технического сопровождения с помощью квалифицированной инженерной группы.

Как декан стоматологического факультета КГМУ я хочу подчеркнуть их особую роль в подготовке будущих врачей-стоматологов



— Это надежный партнер, который сопровождает нас от зарождения идеи и до последующей эксплуатации оборудования. Благодаря «Рокада Мед» мы видим, что появляется на стоматологическом рынке. Они первыми приводят именно проверенные, эффективные технологии на российский рынок — не всё подряд, что появляется, а только то, что действительно имеет хороший потенциал и высокие технологические характеристики. То, что уже себя показало с качественной стороны. Они сначала всё изучают, пробуют на своей клинике, только потом предлагают другим медицинским организациям. Это существенно облегчает нам процесс выбора и последующую работу. Это правильный подход, — рассказывает Ринат Салеев.

Выполняет компания сильную общественно-полезную функцию: сейчас всем студентам стоматологического факультета КГМУ преподают элементы цифровой стоматологии — на том оборудовании, которое поставляется «Рокадой Мед». Успешные студенты приглашаются на углубленные мастер-классы в учебный центр компании— это бесплатно. «Рокада-Мед» таким образом несет социальную миссию, помогая готовить будущих врачей-стоматологов новой формации, подготовленных по всем стандартам современных цифровых технологий.

— Как декан стоматологического факультета КГМУ я хочу подчеркнуть их особую роль в подготовке будущих врачей-стоматологов. Ведь они не только предлагают расходные материалы и оборудование для стоматологических клиник, но активно работают на образовательном пространстве. Организовывают мастер-классы ведущих докторов по различным направлениям клинической стоматологии. Проводят конференции, обучают врачей новым технологиям ведущих компаний-производителей со всего мира. Приглашают наших студентов, клинических ординаторов, профессорско-преподавательский состав факультета на эти образовательные мероприятия, за что я им очень благодарен. Особенно мы благодарны генеральному директору компании, Александру Анатольевичу Максимову, который души не чает в наших студентах и всячески помогает им получить новые компетенции сверх основной профессиональной образовательной программы! — говорит профессор.

«С такой скоростью поставок в нашем бизнесе я еще не сталкивался»

Аркадий Ахвердов, владелец частной зуботехнической лаборатории в Саратове, до сих пор занимался всем, что касается протезирования — под заказ от клиник и врачей. Последние годы стали показывать рост спроса на зуботехнические изделия, изготовленные с помощью цифровых технологий — их точность гораздо выше, чем у протезов, мостов и коронок, сделанных по старинке, классическими методами. Понимая, что будущее — за цифровыми технологиями в стоматологии, он решил, что пора развиваться в плане цифровизации бизнеса и начать использовать новые инструменты, которые увеличат производительность — позволят в единицу времени делать больше зуботехнических изделий.

— Опыт сотрудничества с «Рокада Мед» у меня был: как-то раз, пару лет назад, мне потребовался один материал, которого не было в наличии в Саратове. Я обратился к ним. Честно говоря, меня поразило соотношение скорости, цены и качества. От меня потребовалось только зарегистрироваться на сайте и сделать заказ — уже на следующий день курьер мне всё привез. С такой скоростью поставок из другого города в нашем бизнесе я еще не сталкивался. Я даже удивился! Поэтому, когда возникла мысль о закупке цифрового оборудования, я снова связался с филиалом «Рокады», и все у нас сошлось, — рассказывает он.

В марте 2024 года Аркадий Сергеевич закупил комплект цифрового оборудования — фрезерный станок, печь для синтеризации циркония под собственным брендом «Рокада Мед» — Rivox. А еще — лабораторный сканер одного из ведущих мировых брендов.

Сейчас он изучает технологические процессы. В производство новое оборудование пока не запустил — считает, что сначала должен все как следует изучить, чтобы не допускать никаких ошибок. В будущем собирается купить 3D-принтер, но сначала хочет полностью, поступенчато изучить весь цифровой протокол работы с фрезерным станком, провести все расчеты. Только после этого планирует расширяться, масштабировать бизнес и выходить на новый уровень.

— Работать с этой компанией мне очень понравилось — они предоставляют не только качественное оборудование, полномасштабные консультации, полный цикл сервисного обслуживания и наладки. После того, как пришло оборудование, ко мне приехал специалист, который его проверил, установил и подключил. Я сейчас изучаю это всё сам, но есть мысль съездить на обучающие курсы, которые предоставляет «Рокада Мед». Мне очень нравится их подход, их отношение. По ним видно: они хотят, чтобы те, с кем они сотрудничают, по-настоящему осваивали технологии и бизнес-компетенции. Менеджер, который меня обслуживает, постоянно на связи, я могу в любой момент им позвонить с любым вопросом. Всё грамотно, доброжелательно, подход очень хороший, уровень сервиса на высоте. Мне нравится! — рассказывает наш собеседник.

«Бесперебойную работу наших клиник обеспечивают регулярные закупки материалов и инструментов в компании «Рокада Мед»

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры ортопедической стоматологии Ижевской государственной медицинской академии Светлана Метелица в течение 12 лет не только обучает молодых стоматологов, но и внедряет новейшие технологии стоматологии в своей сети клиник «Метелица». Сотрудничество клиник «Метелица» с «Рокада-Мед» началось в 2018 году: именно тогда открылся филиал компании в Ижевске.

За минувшие 6 лет в «Рокада-Мед» клиники «Метелица» закупили достаточно много оборудования: стоматологические установки, микроскоп, интраоральный сканер. На выставке «Дентал Салон- 2024» Светлана Ивановна ознакомилась с новыми моделями установок и планирует их приобрести. Наша собеседница рассказывает о том, как помогают в стоматологии цифровые технологии — в частности, насколько сократил затраты времени, материалов и труда интраоральный сканер:

— Интраоральное сканирование мы применяем третий год. До приобретения собственного сканера в «Рокада-Мед» в своей практике мы использовали сканер, который брали в аренду у доктора-совместителя нашей клиники. Осенью 2023 года мы решили купить свой сканер, вот уже полгода активно используем его на ортопедическом, хирургическом и ортодонтическом приеме, а также для визуализации состояния полости рта на первичной консультации, чтобы составить комплексный план лечения. С его помощью очень удобно сотрудничать с зуботехническими лабораториями: в разы сокращается время передачи данных, экономятся материалы, а цифровая точность 3D-модели минимизирует погрешность. Отдельно хочется отметить, что немногие обращают внимание на экологические вопросы, но интраоральный сканер решает часть этих проблем. Благодаря ему, мы не накапливаем слепочный материал, его не нужно утилизировать.

Кроме сложного оборудования, «Рокада-Мед» поставляет «Метелице» около 70% ежемесячного объема материалов и инструментов в области ортодонтии и терапии. Собственной зуботехнической лаборатории в клинике нет, но лаборатория, с которой работает «Метелица», тоже заказывает оборудование и материалы в «Рокада-Мед».

Для меня, как для директора клиник, вопроса о смене компании-поставщика не существует, благодаря таким максимально комфортным условиям взаимодействия



— Бесперебойную работу наших клиник обеспечивают регулярные закупки материалов и инструментов в компании «Рокада», — рассказывает доктор. — Здесь максимально лояльные менеджеры, замечательный директор филиала, с которой мы непосредственно общаемся при закупках дорогостоящего оборудования. При заключении договоров к нам применяют индивидуальный подход, предоставляют скидки и рассрочки. Для меня, как для директора клиник, вопроса о смене компании-поставщика не существует, благодаря таким максимально комфортным условиям взаимодействия. Текущие вопросы решаются быстро — мы в постоянной коммуникации.

Сотрудничают клиники «Метелица» с казанской компанией еще и по образовательному направлению. Учебный центр «Метелица» на базе клиник проводит семинары и офис-курсы для стоматологов Удмуртии, Татарстана и Башкирии, а «Рокада-Мед» помогает в этом деле в качестве спонсоров, предоставляя оборудование для учебных классов.

«Рокада Мед развивается сама и помогает развиваться другим»

Юрий Зорин, основатель клиники «Дентамед» (Чебоксары), начал работать с «Рокадой-Мед» более 30 лет назад — в те времена, когда на российском рынке стоматологических материалов появились первые световые пломбы и полимеризационные лампы. В тот момент, как рассказывает наш собеседник, именно казанская компания первой в Поволжье начала поставлять новое оборудование и технологии в стоматологические клиники.

— Стоматология — одна из самых стремительных и бурно развивающихся отраслей медицины. В нашей стране она движется вперед не в последнюю очередь благодаря «Рокада Мед». Все, что появляется на рынке, мы получаем впервые благодаря им, — рассказывает Юрий Александрович.

С «Рокадой Мед» мы совместно проводим очень много циклов обучения. Они развиваются сами и помогают развиваться другим



Сейчас клиника «Дентамед» специализируется именно на цифровой стоматологии — этот протокол Юрий Зорин начал внедрять в свой бизнес еще 12 лет назад, когда первым в Чебоксарах закупил фрезерный станок для работы с диоксидом циркония. Он составил прайс, сделал рассылку клиникам (как частным, так и государственным). Получив первые изделия, изготовленные на фрезерном станке, стоматологи Чебоксар сразу почувствовали разницу. Вскоре после этого в столице Чувашии появилось сразу 10 таких станков.

— Все сразу поняли: за этим будущее! — рассказывает Юрий Александрович. — А сегодня, через 12 лет после этого, цифровая стоматология ушла уже очень далеко. Модернизировались станки, они работают быстрее. У нашей клиники есть собственная лаборатория на 12 рабочих мест, полностью оснащенная фрезерными станками — по титану и по диоксиду циркония. В трех офисах «Дентамед» стоят несколько стоматологических 3Д-принтеров: если раньше элайнеры мы заказывали на изготовление в Бразилии и США, то сейчас уже освоили технологию, закупили необходимое оборудование и делаем их сами — от начала и до конца. В каждом офисе есть сканеры. В свое время, первыми в городе, мы закупили компьютерный томограф (снимок входит в стоимость первичной консультации), а недавно поставили уже второй. Все это оборудование нам поставляет «Рокада Мед», благодаря этой компании наши клиники полностью цифровизованы.

Как рассказывает Юрий Зорин, внедрение цифрового протокола стоматологии сильно изменило его бизнес. Выросла производительность труда: только за первые три месяца 2024 года в трех офисах клиники поставили 560 имплантов! Наш собеседник вспоминает: 20 лет назад, когда технологии имплантации еще только начинались в Чебоксарах, он провидчески говорил: «Скоро имплантация станет такой же простой процедурой, как удаление зуба или установка пломбы». Сегодня его девиз — ни дня без имплантации! Он, практикующий доктор, сегодня своими руками ставит больше сотни имплантов в месяц. Современное оборудование позволяет ускорять процессы: за одно посещение доктор делаем клиенту все необходимые процедуры: удаление, имплантацию, протезирование, установку коронки. Это актуально, например, для публичных людей, которые не могут появляться на всеобщее обозрение с внезапно сломанным зубом. Словом, цифровые технологии подтверждают: за ними будущее.

Именно «Рокада Мед» первой в Поволжье начала поставлять новое оборудование и технологии в стоматологические клиники. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отдельно Юрий Александрович отмечает, какой высокоуровневый технический сервис налажен у «Рокады Мед»: инженер приходит по первому звонку. Оборудование не простаивает ни дня: его тут же ремонтируют, а это для бизнеса очень важно.

— Раньше мы очень часто ездили в Казань на учебу, которую организовывала «Рокада». А сейчас у нас есть свой учебный центр, мы тоже приглашаем звезд стоматологии. С «Рокадой Мед» мы совместно проводим очень много циклов обучения. Они развиваются сами и помогают развиваться другим. А еще я хотел бы сказать, что у нас взаимовыгодное сотрудничество: мы тоже много ездим, обучаемся и подсказываем «Рокаде», на что нужно акцентировать внимание. Они к нам прислушиваются — такая постоянная совместная работа позволяет нам вместе двигаться вперед, к высотам современной цифровой стоматологии! — рассказывает доктор.



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