Такси, каршеринг, «покупатели прав», иностранные специалисты: кто хуже всех водит в Казани?
Видеоопрос «Реального времени» #6
В Татарстане взлетело количество смертельных ДТП. На дорогах республики уже погибло людей больше, чем за весь прошлый год. В Казани с приходом весны поднялись скорости и увеличился хаос на дорогах. Считается, что чаще других ДТП здесь провоцируют каршеринг и такси. «Верно ли, что такси и каршеринг — главные виновники ДТП?» — такой вопрос мы задали людям на улицах Казани. А каково ваше мнение? Делитесь им в нашей группе «ВКонтакте».