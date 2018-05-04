Нобелевскую премию по литературе не будут вручать впервые за 75 лет

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Шведская академия отказалась вручать в 2018 году Нобелевскую премию по литературе. Взамен в 2019 году академики назовут сразу двух победителей.



Отказ связан со скандалом, возникшим после обвинений французского фотографа Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах. В процессе расследования выяснилось, что он раскрывал имена будущих лауреатов премии по литературе и новых членов Шведской академии. Арно обвинения отвергает, пишет Reuters.

Также отмечается, что на вручении Нобелевских премий в других областях эта ситуация не скажется.

В прошлый раз награждение откладывали в 1943 году, во время Второй мировой войны.

Добавим, что в числе претенденов на награду в 2018 году — 329 человек.