Нобелевскую премию по литературе не будут вручать впервые за 75 лет
Шведская академия отказалась вручать в 2018 году Нобелевскую премию по литературе. Взамен в 2019 году академики назовут сразу двух победителей.
Отказ связан со скандалом, возникшим после обвинений французского фотографа Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах. В процессе расследования выяснилось, что он раскрывал имена будущих лауреатов премии по литературе и новых членов Шведской академии. Арно обвинения отвергает, пишет Reuters.
Также отмечается, что на вручении Нобелевских премий в других областях эта ситуация не скажется.
В прошлый раз награждение откладывали в 1943 году, во время Второй мировой войны.
Добавим, что в числе претенденов на награду в 2018 году — 329 человек.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым