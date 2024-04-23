Десять медалей, два участника на Игры БРИКС

Подводим итоги плавательного чемпионата России в Казани

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершился чемпионат России по плаванию. Сборная Татарстана завоевала четыре золотых и по три серебряных и бронзовых комплекта наград. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги соревнований.

Чемпионат имени Мирона Лифинцева и Ксении Мишариной

Чемпионат России-2024 в Казани по любому останется в памяти как старт, открывший широкой публике Мирона Лифинцева. Прямо сейчас в России родился еще один спинист, готовый кинуть перчатку сильнейшим пловцам мира. 17-летний Мирон Лифинцев из Санкт-Петербурга, который на сотне обогнал Климента Колесникова, Евгения Рылова и казанца Николая Зуева, финишировавшего шестым. Причем, в отличие от открытий прошлых лет, болельщик успевал запомнить фамилии честолюбивых дублеров, которым представлялась возможность «лучше нашего сыграть», как, перефразируя слова песни «Команда молодости нашей», можно рассказать о процессе смены поколений.

Колесниковы, Минаковы, Чикуновы успевали ярко проявить себя на европейских или мировых первенствах среди юниоров, после чего от них ждали подвигов на взрослых чемпионатах России, а Лифинцеву такой возможности не представилось, поэтому он настоящее открытие чемпионата России-2024 в Казани . А то, что парень еще в прошлом году дважды отбирался в финалы, проплыв пятым на сотке и седьмым на полтиннике, по большому счету, запомнили тренеры, коллеги и спортсмен СК «Синтез» Николай Зуев. Дело в том, что Мирон оба раза опережал казанца, финишировавшего шестым на сотке и восьмым на полтиннике. Сразу вспоминается одна из крылатых фраза «ах ты, рыбий глаз» из фильма «Не может быть», где персонаж Олега Даля также стабильно был проворнее, чем герой Михаила Кокшенова, обзывавшегося вслед.

На длинных дистанциях сейчас солирует сплошная молодежь. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но прыткость юного Лифинцева вполне объяснима: не он первый, не он последний. А вот то, что на длинных дистанциях сейчас солирует сплошная молодежь, тут возникают вопросы. Известно, что выносливость приходит с возрастом, это, конечно, не аксиома, но вполне себе доказанная теория. Можно поискать и найти исключения, как Кэти Ледеки, которая выиграла золото Лондона на 800 метров в возрасте 15 лет. Или ходок Михаил Щенников вошел в мировую элиту уже в 19 лет, за 4 года до рождения сына — нынешнего футболиста ЦСКА Георгия Щенникова. Но оба эти примера подтверждают и то наблюдение, что выносливость приходит с годами, и Щенников к тридцати оставался в обойме звезд ходьбы, а Ледеки в свои 27 лет лидер мирового плавания от 400 метров до полторашки. Но то, что сейчас на длинных дистанциях в российской элите вообще не осталось пловцов среднего возраста — это прямо загадка. Сейчас в Казани полторашку с огромным разрывом выиграла Ксения Мишарина из Москвы, установившая в свои 15 лет юниорский рекорд России. Она намного опередила Софью Дьякову и 16-летнюю Полину Козякину из Волгограда. На 800 метров у Мишариной серебро, но у той в активе очередной юниорский рекорд страны.

Итоги татарстанцев

Оба раза она била древние рекорды Регины Сыч, установленные еще на чемпионате мира 2003 года в Барселоне. Другое дело, что 16-летняя Сыч после тех рекордов реально «сдулась». Как позже «сдулся» татарстанец Эрнест Максумов, который в 18 лет отобрался на домашний чемпионат мира в Казани, а сейчас, в его 27 лет, парня уже нигде не видно. Как и Илья Дружинин, Ярослав Потапов, они «ушли в закат» даже раньше австралийца Мака Хортона, который ушел из спорта на пороге 28-летия. А в лауреатах нынешнего чемпионата 19-летние Савелий Лузин и Андрей Филипец, а Иван Моргун и олимпиец Токио Кирилл Мартынычев недавно перешагнули 20-летие.

Кстати, Мартынычев в Казани выиграл золото на 800 метров вольным стилем, показав время, с которым был бы 19-м на недавнем чемпионате мира в Катаре. Сразу же, после практически легендарного Ахмеда Хафнауи из Туниса. Свежеиспеченный победитель на полторашке Лузин со своим чемпионским временем на последнем ЧМ опередил бы упомянутого Хафнауи, но отстал от француза Дэмиэна Жоли (в июне исполнится 32 года), бойфренда Анны Егоровой. Но важно, что он не попал бы даже в полуфинал, заняв 17-е место. Если перечислять элиту длинных дистанций, то Грегорио Палтриньери уже 30, Михаилу Романчуку будет 28, Флориану Веллброку и Дэвиду Обри будет по 27, Гильерме Коста и Роберту Финку стукнет по 25. Даже барнаулец Илья Сибирцев, с недавнего времени выступающий за Узбекистан, старше наших чемпионов и призеров — ему 23 года.

Кстати, вспомнив нового «узбека» Сибирцева, на завершившемся чемпионате страны особо выделяли Татьяну Белоногофф. И за победный финиш на 200 метров брассом, и за ее историю смены спортивного гражданства с английского, с которым родилась девушка, на российское. В СМИ даже писали про уникальность этого камбэка, хотя это не совсем так. В плавании был прецедент с самарцем Владиславом Диссой, который в детские годы выступал за клуб «Врачар» из Сербии.

На завершившемся чемпионате страны особо выделяли Татьяну Белоногофф. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Синтезовец Николай Зуев стал чемпионом в составе сборной на смешанной комбинированной эстафете вместе с Андреем Минаковым, Ириной Злобиной, Ралиной Гилязовой. Любопытно, что и тут они соперничали с Лифинцевым на стартовом этапе, но питерская команда — фаворит заплыва — была в итоге дисквалифицирована. Плюс у спортклуба «Синтез» в активе бронза того же Зуева, завоеванная в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, где также плыли Минаков, Эдуард Валиахметов и Алексей Мерзляков.

Еще одна победа Татарстана была одержана в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем, где две воспитанницы казанского плавания Софья Дьякова и Анастасия Колпакова вместе с Дарьей Устиновой и Валерией Саламатиной завоевали золото для сборной Татарстана. По известному принципу: «Король умер — да здравствует Королева», теперь эстафета 200 метров это прерогатива пловчих, поскольку в мужской полностью сменился состав, и она финишировала пятой, предпоследней среди заявившихся команд. А могла бы быть еще ниже, если бы Омск с действующим чемпионом страны на этой дистанции Мартином Малютиным, и бронзовым призером Владиславом Резниченко, заявился, набрав эстафетную четверку. Или заявилась бы Мособласть, где Иван Гирев, Роман Акимов, Александр Степанов, призер Олимпиады в Токио Евгений Рылов вдруг решились стартовать.

В личных заплывах Минаков выиграл золото на сотне баттерфляем, Софья Дьякова стала первой на 400 метров вольным стилем. Три серебра у Дьяковой на полторашке вольным стилем и Минакова на сотне баттерфляем и вольным стилем. Если говорить о третьих местах, то они все эстафетные. В смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем бронза в активе Алексея Крутых, Минакова, Злобиной и Саламатиной. Комбинированная эстафетная четверка (Устинова, Гилязова, Колпакова, Саламатина) финишировала третьей на 100 метров. Иными словами, если отрешиться от медалей, а вспомнить об еще одной составной части чемпионата — отбор на Игры БРИКС, то его прошли только двое татарстанцев — Андрей Минаков на трех дистанциях, и Софья Дьякова — на двух.

Также отметим серебро воспитанницы татарстанского плавания Ренаты Гайнуллиной, выступающей сейчас за сборную Санкт-Петербурга на 200 метров на спине.

Откуда на чемпионате иностранцы?

Среди участников нынешнего чемпионата России такие регионы, как Донецк (5-е место в комбинированной смешанной эстафете и 8-е место в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем), Луганск, Севастополь, Крым, причем крымчанин Антон Погребняк ранее уже становился победителем первенства России, сейчас стал 13-м на 200 метров, комплексом. Среди участников представители ближнего зарубежья из Казахстана, а также дальнего зарубежья, такого как Черногория (Алекса Радович), Мадагаскар (Холи Антса Рабежаона), Гана (Джексон Абеку Гьекье) и Нигерия (Колинз Оби Эбинга). Тут есть небольшой секрет, поскольку девушка из Мадагаскара, а также два африканца ранее были стипендиатами Центра ФИНА, который официально закрыл свою деятельность, но они продолжают здесь жить, тренироваться и стартовать на российских чемпионатах, а ранее на республиканских соревнованиях. Были среди участников и члены сборной Белоруссии, но без своих лидеров — Виктора Стаселовича и Ильи Шимановича, Алины Змушко и Анастасии Шкурдай.

Что любопытно, в чемпионате Татарстана этого года, который был отбором на ПФО, а уже оттуда на чемпионат страны, принимали участие спортсмены, биографии которых интересно изучать с точки зрения участников. Там и челнинец Даниил Романович Паненко, играющий еще и в волейбол, поскольку его дедушка Виктор Паненко является основателем волейбольного движения в городе Набережные Челны, а отец Роман Паненко выступал за национальную сборную Казахстана. Дочь главного тренера сборной России по водному поло Милана Белофастова, сестра игрока «КОС-Синтез-УОР» Назиля Зигангирова, сын президента федерации плавания республики Аклим Нугайбеков...

Там же на чемпионате Татарстана принимал участие Дмитрий Жилин, работающий тренером в одной из частных школ. Более того, его супруга Яна Жилина стала третьей на 200 метров брассом.

Яна Жилина стала третьей на 200 метров брассом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И где в Татарстане брасс?

Между тем Жилиной, недавней приме российского плавания, уже 35 лет. Ее девичья фамилия Яна Мартынова и она выигрывала многочисленные медали в комплексном плавании и на двухсотметровке, но только баттерфляем. Брасс — не ее коронка, но судя по результатам чемпионата республики, в Татарстане вообще нет брасса. Ни своего, ни пришлого. На 100 метров «чемпионка» показала секунды, с которыми заняла бы 3-е место на Олимпиаде. Сразу после легендарной Галины Прозуменщиковой, поскольку речь идет об Олимпиаде 1972 года. На 200 метров «чемпионка» финишировала бы восьмой в финальном заплыве Олимпиады 1976 года, после Марины Кошевой, Марины Юрченя, Любови Русановой. На мой взгляд, все призеры, кроме Жилиной (Мартыновой), должны были тут же снять медали с шеи, как это зачастую делают футболисты, проигравшие в финале еврокубка. Как можно выглядеть столь слабо в сильнейшей дисциплине советского плавания, которая подарила, помимо перечисленных, таких звезд, как Юлия Богданова, Светлана Варганова, Лина Качюшите.

При этом у Татарстана есть Ралина Гилязова, которая на чемпионате России стала четвертой на полтиннике брассом, и выиграла свой заплыв в чемпионской комбинированной смешанной эстафете.

Судя по результатам чемпионата республики, в Татарстане вообще нет брасса. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Другая известная пловчиха из прошлого — Диана Чиняева, ставшая второй на чемпионате России 1999 года на дистанции 400 комплексом, выиграла бы нынешний старт на чемпионате Татарстана, а ее подруга Лилия Зиятдинова, бронзовый призер чемпионата России 25-летней давности, была бы сейчас второй, едва проиграв нынешней чемпионке, и привезя девять секунд вице-чемпионке нынешнего чемпионата республики. Причем нынешние лауреаты носят звания мастеров спорта, однако демонстрируемые ими секунды позволяют усомниться в звании. И это брасс, а не баттерфляй, где ранее можно было показывать суперсекунды, во времена, когда Денис Панкратов проплывал едва ли не полбассейна под водой, что сейчас запрещено правилами.

