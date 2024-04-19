«Китай и Россия несут ответственность за продвижение многополярного мира»

Генконсул КНР в Казани встретился с участниками татарстанского конкурса «Молодые дипломаты»

Фото: Максим Платонов

«Дипломат — прежде всего патриот! Все равно что солдат без военной формы, потому что должен защищать Родину и ее интересы». Такими словами приветствовал генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо участников татарстанского конкурса «Молодые дипломаты». Для будущих послов визит в генконсульство КНР стал первым в их жизни, но о политике и культуре Поднебесной многие из них знают не понаслышке и даже продемонстрировали знание китайского, чем невероятно порадовали хозяев. Подробности — в репортаже «Реального времени».



«Дипломат — это священная и благородная профессия»



С будущими татарстанскими дипломатами в Генконсульстве Китая в Казани обсудили концепцию «Сообщества единой судьбы человечества», выдвигаемую председателем КНР Си Цзиньпином на различных международных площадках, к примеру, на Генассамблее ООН. В основе идеи — реализация мирного развития и построения гармоничного мира.

— Вы — золотая молодежь России, ее лучшие представители, — обратился к молодым людям в зале генконсул КНР в Казани Сян Бо, — Некоторые из вас в будущем станут дипломатами. За 26 лет работы я хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями об этой профессии. Я считаю, что дипломат — это священная и благородная профессия. Дипломат должен быть предан своему народу, это прежде всего патриот. Все равно что солдат без военной формы, потому что должен защищать Родину и ее интересы.

«Вы — золотая молодежь России, ее лучшие представители», — обратился к молодым людям в зале генконсул КНР в Казани Сян Бо. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для того, чтобы следовать этой почетной миссии, важно понять, в чем заключаются национальные интересы твоей страны, продолжил мысль генконсул. Долг посла — укреплять дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество между государствами, разрешить разногласия и споры дипломатическими путем и средствами, отметил он и рассказал о работе своего консульства, которое стало самым новым и шестым, открытым Китаем в России.

Консульский округ охватывает 14 субъектов ПФО, включая Татарстан. Сотрудники работают в трех основных направлениях. Это, во-первых, дальнейшее укрепление взаимоотношений Китая и России, знакомство китайского народа с Татарстаном и другими регионами Поволжья. Во-вторых, практическое сотрудничество КНР с регионами ПФО. После своего вступления в должность генконсул Сян Бо посетил восемь субъектов округа и отметил большой интерес с их стороны к развитию взаимоотношений с Китаем в области экономики, торговли, инвестиций, гуманитарной сферы. Третье направление работы — совершенствование оказания консульских функций как для жителей России, так и для граждан Китая.

Долг посла — укреплять дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество между государствами, пояснил спикер будущим дипломатам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Концепция не допускает идеи, что некоторые страны должны быть за столом, а другие — только в меню»

Возвращаясь к теме концепции, он отметил, что Китай и Россия, как крупные мировые державы, проводят самостоятельную и независимую внешнюю политику. Поэтому считает очень важным и необходимым делом обмен мнениями между двумя нашими странами и ее молодыми дипломатами.

— В марте прошлого года мы здесь провели первую встречу представителей молодежи Китая и России. Я хорошо помню, что молодые люди с российской стороны активно обсуждали китайско-российские отношения, перспективы сотрудничества, внешнюю политику. Считаю, что это дало плодотворный результат, а тема сегодняшней встречи впервые была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в ходе его визита в Россию почти 11 лет назад. За последние 10 лет идея построения единой судьбы человечества получила широкую поддержку во многих странах, в том числе и в России, — подчеркнул спикер.



Более подробно четыре важных аспекта концепции КНР раскрыли дипломаты консульства. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, из китайской инициативы эта идея превратилась в международный консенсус. Основное содержание концепции сводится к созданию прочного мира, всеобщей безопасности и процветания. Она несет в себе ценности для всего человечества и реализует важные международные инициативы в области глобального развития, глобальной безопасности, глобальной цивилизации. Китай также нацелен на развитие инициативы «Один пояс — один путь» и призывает все страны к сотрудничеству для преодоления общих вызовов и достижения общего процветания.

Более подробно четыре этих аспекта раскрыли дипломаты консульства. Так, консул атташе Фэн Чжэнъян выступил с докладом на тему: «Инициатива глобального развития», консул атташе Се Сыци — с докладом «Инициатива глобальной цивилизации», а консул атташе Сюй Ханьжуй — с докладом «Один пояс и один путь».

Китай также нацелен на развитие инициативы «Один пояс — один путь». Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Мы развиваем общественную дипломатию»

Так же как и Россия, Китай выступает за равноправный многополярный мир, общедоступную и инвестиционную экономическую глобализацию.

— Это означает, что ни одна страна или отдельные доминирующие страны не могут монополизировать международные дела, — подчеркнул генеральный консул Сян Бо, — Концепция не допускает разделения стран в зависимости от их стиля или статуса. Не допускает таких идей: у кого самый большой кулак — за ним последнее слово. И что некоторые страны должны быть за столом, а другие могут быть только в меню.

Приводя эти уже известные слова госсекретаря США, он пояснил, почему будущим дипломатам важно усвоить концепцию, предложенную Китаем. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Приводя эти уже известные слова госсекретаря США, он пояснил, почему будущим дипломатам важно усвоить концепцию, предложенную Китаем. По его словам, инициатива КНР отвечает и национальным интересам России, и общечеловеческим ценностям. «Она решает проблемы дисбаланса в развитии между странами для достижения общего развития, процветания и благосостояния. То, что концепция построения сообщества единой судьбы человечества впервые была предложена именно в Москве, думаю, это неслучайно. В условиях быстро меняющейся международной обстановки Китай и Россия, как мировые крупные державы, несут значительную ответственность за продвижение принципов многополярного мира и демократизацию международных отношений», подчеркнул он.

Поскольку Россия в этом году председательствует на саммите БРИКС, а Китай станет председателем ШОС, Сян Бо выразил уверенность, что обе страны поддержат друг друга.

«Мы развиваем общественную дипломатию, когда каждый из нас представляет свою страну, сообщество и ценности», подчеркнула Дильбар Садыкова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Мы развиваем именно общественную дипломатию, когда каждый из нас, неважно где работает или чем увлекается, всегда представляет свою страну, сообщество и ценности. Сегодня собрались с большой командой проекта «Молодые дипломаты», чтобы научиться правильно себя позиционировать, изучать другие страны. Для нас Китай — основной и самый интересный партнер, важный партнер в молодежных проектах. Мы всячески стараемся, чтобы контакты с Китаем на молодежном уровне развивались, — отметила выступившая следом председатель Академии молодежной дипломатии РТ Дильбар Садыкова.

В гости будущие дипломаты пришли с подарками, которые сами же изготовили. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На базе академии сейчас работает разговорный клуб китайского языка. Параллельно молодые люди знакомятся с культурой Поднебесной, ее историей и даже кухней. В гости будущие дипломаты пришли с подарками, которые сами же изготовили: вручили картину с надписью о дружбе между странами и вязаную игрушку панду. Все участники встречи сделали совместное фото на память.

Все участники встречи сделали совместное фото на память. Максим Платонов / realnoevremya.ru