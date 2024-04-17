Мотоциклисты в Казани — это громко, резко, неожиданно, но…
Видеоопрос «Реального времени» #2
Мотосезон начался в Казани, и для многих автолюбителей это дополнительные проблемы на дороге. За полгода зимы они отвыкли от двухколесных «соседей» по проезжей части и громких звуков выхлопа спортбайков под окнами глубокой ночью. Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы узнать, что думают автомобилисты, когда слышат фразу «Мотоциклисты в Казани — это...». А как бы ответили вы? Делитесь своими мнениями в нашей группе «ВКонтакте».