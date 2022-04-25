Илон Маск купил Twitter за $44 миллиарда

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск купил соцсеть Twitter за $44 миллиарда. Об этом сообщили представители соцсети.

«Twitter, Inc. сегодня объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за $54,2 за акцию наличными в рамках сделки на сумму около $44 млрд», — приводит «РИА Новости» текст релиза.

После завершения сделки Twitter будет непубличной компанией.

Фото: pxhere.com

С конца января этого года основатель компаний SpaceX и Tesla потратил на покупку акций Twitter $2,64 млрд. Сделки проходили почти каждый день. Наиболее крупная покупка произошла 7 февраля — более 4,8 млн акций на сумму $176 млн. В апреле глава индийской компании Snapdeal Кунал Бахль посоветовал Илону Маску купить внешний долг Шри-Ланки вместо приобретения соцсети Twitter. По его словам, так предприниматель мог бы спасти страну от дефолта.

Татьяна Леухина