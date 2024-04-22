День в истории 22 апреля: открыли Бразилию, родился Ленин, Джалилю присудили премию
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 22 апреля 2024 года
22 апреля стартуют международные соревнования по бильярдному спорту на «Кубок раиса Республики Татарстан». Отмечается Международный день Матери-Земли. 46 лет назад с конвейера Нижнекамского завода грузовых шин сошла первая грузовая покрышка для большегрузных автомобилей «Урал», 154 года назад родился революционер Владимир Ленин 186 лет назад пароход впервые пересек Атлантический океан без остановки, 300 лет назад родился родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Стартуют международные соревнования по бильярдному спорту на Кубок раиса Республики Татарстан.
Кто родился: Владимир Ленин и Иммануил Кант
- 1592 — немецкий ученый Вильгельм Шиккард (скончался 23 октября 1635 года). Создал первый после антикитерского механизма механический калькулятор.
- 1707 — английский писатель и драматург Генри Филдинг (скончался 8 октября 1754 года). Автор романа «История Тома Джонса, найденыша».
- 1724 — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант (скончался 12 февраля 1804 года).
- 1819 — русский врач, бальнеолог Семен Смирнов (скончался 29 ноября 1911 года). Отец-основатель Русского бальнеологического общества, которое изучало вопросы лечения пациентов минерализованными природными водами и грязями.
- 1870 — революционер, основатель большевистской партии и СССР Владимир Ленин (скончался 21 января 1924 года). В 1887 году он поступил на юридический факультет в то время Императорского Казанского университета, но в декабре был исключен за участие в студенческой сходке. После этих событий Ленина сослали домой и вернуться в Казань разрешили только осенью следующего года.
- 1884 — австрийский психолог и психотерапевт Отто Ранк (скончался 31 октября 1939 года). Один из ближайших учеников Зигмунда Фрейда. Разрабатывал теорию сновидений, соотнося материал сновидений с мифологией и художественным творчеством.
- 1899 — русский и американский писатель Владимир Набоков (скончался 2 июля 1977 года). Среди наиболее известных его произведений: «Лолита», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар».
- 1904 — американский физик, создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер (скончался 18 февраля 1967 года).
- 1937 — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Джек Николсон. 12 раз был номинирован на премию «Оскар», трижды ее получил. В числе наиболее известных фильмов, где он снимался — «Сияние», «Отступники», «Пролетая над гнездом кукушки», «Бэтмен».
- 1977 — генеральный директор АО «Химград» Айрат Гиззатулин.
Кто скончался: автор «Дон Кихота» и сооснователь Rolls-Royce
- 1616 — испанский писатель, драматург и поэт Мигель де Сервантес (родился 29 сентября 1547 года). Автор романа о Дон Кихоте.
- 1876 — первый русский шахматный мастер, теоретик шахмат Александр Петров (родился 13 февраля 1799 года).
- 1933 — британский инженер, конструктор моторов и автомобилей, сооснователь Rolls-Royce Фредрик Генри Ройс (родился 27 марта 1863 года).
- 1994 — 37-й президент США в 1969—1974 годах Ричард Никсон (родился 9 января 1913 года). Единственный президент Америки, который досрочно покинул свой пост. Причиной стал Уотергейтский скандал и грозивший Никсону импичмент.
- 2003 — советский футболист-полузащитник, советский и украинский тренер Юрий Войнов (родился 29 ноября 1931 года). Один из лучших центральных полузащитников в истории советского футбола, чемпион СССР и Европы.
- 2011 — советский и российский режиссер, актер, народный артист России Михаил Козаков (родился 14 октября 1934 года). В числе фильмов с его участием: «Человек-амфибия», «Хождение по мукам», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Роковые яйца».
Праздники: Международный день Матери-Земли
- Международный день Матери-Земли. Учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Призван подтвердить обязательства по защите окружающей среды, принятые на так называемом Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 году.
События в истории: присуждение премии Мусе Джалилю, постановление о советском гражданстве
- 1370 — во Франции началось строительство крепости Бастилия. Впоследствии она стала тюрьмой для политических заключенных. Бастилия была взята революционерами 14 июля 1789 года, в начале Французской революции. Этот день стал национальным праздником.
- 1500 — было открыто побережье будущей Бразилии. Обнаружила новую территорию португальская эскадра под командованием Педру Кабрала.
- 1838 — впервые пароход «Сириус» пересек Атлантический океан без остановки. На путешествие потребовалось 18 суток и 10 часов. Интересно, что формально он не был первым кораблем с подобным рекордом, до него это сделал английский «Радамантус». В отличие от «Сириуса», «Радамантусу» потребовалось совершить несколько остановок, чтобы очистить паровые котлы от отложений морской соли.
- 1931 — Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве. Оно подтверждало, что если лицо не является подданным другого государства, то, находясь на территории страны, оно признается гражданином СССР. Быть им можно было даже проживая в другой стране. А чтобы лишиться гражданства, нужно было совершить поступок, который либо порочил высокое звание гражданина СССР, либо наносил ущерб престижу или государственной безопасности СССР.
- 1957 — татарскому поэту Мусе Джалилю посмертно была присуждена Ленинская премия за цикл стихов «Моабитская тетрадь». В Казани именем Джалиля названы улица и Татарский государственный театр оперы и балета, а около кремля установлен памятник. Кроме того, в городе открыт музей-квартира поэта.
- 1978 — с конвейера Нижнекамского завода грузовых шин сошла первая грузовая покрышка для большегрузных автомобилей «Урал». История завода началась 7 мая 1968 года, когда заложили первый блок под фундамент первого производственного корпуса. В 1971 году министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Виктор Федоров подписал приказ, по которому строящийся завод выходит из состава Нижнекамского химкомбината на правах самостоятельного предприятия с названием «Нижнекамский шинный завод».
- 1993 — вышла первая версия веб-браузера Mosaic.
- 2016 — Казань посетил президент России Владимир Путин. Он выступил на открытии чемпионата Европы по дзюдо, а также посетил новое здание Арбитражного суда республики.
- 2018 — в Кабуле накануне парламентских выборов был совершен теракт у центра для регистрации избирателей. В результате погибли 57 человек, 119 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.
- 2022 — Япония впервые с 2003 года официально обозначила Курилы в «Синей книге по дипломатии» за 2022 год как «незаконно оккупированные» Россией.
*Террористическая организация, запрещенная в России