Япония впервые с 2003 года назвала Курилы «незаконно оккупированными» Россией

Япония впервые с 2003 года официально обозначила Курилы в «Синей книге по дипломатии» за 2022 год как «незаконно оккупированные» Россией, сообщает «РИА Новости».



Впервые с 2011 года в Синей книге появилось определение о принадлежности территории Курил Японии.

Формулировки в «Синей книге по дипломатии» зависят от росийско-японских отношений. В 2018 году в докладе было определение о том, что острова принадлежат Японии, в 2019-м это определение заменили тезисом о работе руководств двух стран над разрешением территориального вопроса. В последующие два года вернулось определение островов как территорий, «на которые распространяется суверенитет Японии».

Ранее о возвращении в Синюю книгу формулировки о «незаконной оккупации» Курил сообщало японское агентство Kyodo.

Россия объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах в марте этого года. Власти России всегда утверждали неоспоримость суверенитета России над Курилами.

Член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки ранее заявлял, что отмена заключения мирного договора и переговоров с Россией по вопросу Курильских островов может завершиться столкновением двух стран, поскольку влияние США на Токио усилится. Судзуки считает, что в интересах Японии — политика, которая позволит отстаивать позицию как перед США, так и перед Россией.

Маргарита Головатенко