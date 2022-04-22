Япония впервые с 2003 года назвала Курилы «незаконно оккупированными» Россией
Япония впервые с 2003 года официально обозначила Курилы в «Синей книге по дипломатии» за 2022 год как «незаконно оккупированные» Россией, сообщает «РИА Новости».
Впервые с 2011 года в Синей книге появилось определение о принадлежности территории Курил Японии.
Формулировки в «Синей книге по дипломатии» зависят от росийско-японских отношений. В 2018 году в докладе было определение о том, что острова принадлежат Японии, в 2019-м это определение заменили тезисом о работе руководств двух стран над разрешением территориального вопроса. В последующие два года вернулось определение островов как территорий, «на которые распространяется суверенитет Японии».
Ранее о возвращении в Синюю книгу формулировки о «незаконной оккупации» Курил сообщало японское агентство Kyodo.
Россия объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах в марте этого года. Власти России всегда утверждали неоспоримость суверенитета России над Курилами.
Член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки ранее заявлял, что отмена заключения мирного договора и переговоров с Россией по вопросу Курильских островов может завершиться столкновением двух стран, поскольку влияние США на Токио усилится. Судзуки считает, что в интересах Японии — политика, которая позволит отстаивать позицию как перед США, так и перед Россией.
комментарии
-Япония при поддержке Советского Союза стала членом ООН, подписала и ратифицировала Устав организации, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы .
-Война между СССР и Японией была завершена 2 сентября 1945 г. подписанием японцами акта о безоговорочной капитуляции.
-Состояние войны было официально прекращено 19 октября 1956 г., когда была подписана совместная Декларация: «Состояние войны между СССР и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».
-Курильские острова перешли под контроль СССР по итогам Второй мировой войны, что было оговорено в Каирской декларации от 1943 года, Потсдамской декларации от 1945 года, а также в подписанном в 1951 году в Сан-Франциско мирном договоре.
-Япония безоговорочно признала Потсдамскую и Каирскую декларации и подписала акт о капитуляции в 1945 году. А в 1951 года японцы отказались от претензий на Курильские острова и Сахалин.
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