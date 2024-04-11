Гид по улице Япеева: просветительницы Мануйловы и опекуны поэта Каменева

Прогулка по Поперечно-Казанской, часть 3-я

Фото: Радиф Кашапов

Сегодняшний блок по Япеева начинается с памятника советскому ампиру, продолжается чахнущим памятником дореволюционному образованию, а завершается одним из старейших домов в Казани вообще — ему почти 250 лет, а в его истории переплелись судьбы нескольких купеческих фамилий.

Улица Япеева, 13 а

Образец советского неоклассицизма 1940 года постройки. Его рисовали три архитектора: Семен Копец и братья Дубровины — Всеволод и Виктор. Втроем они же проектировали дом на Большой Красной, 14 и дом Валтреста на Татарстана, 3. Для Семена Степановича это был первый год на посту главного архитектора города. Он вырос в детдоме, учился на строительном факультете Казанского политехнического института, который стал к концу его студенческих лет институтом коммунального строительства. Копец был главным 17 лет. Виктор Дубровин также занимался, к примеру, редким сталинским домом на улице Татарстан (16-й). Всеволод строил здание КАИ на Толстого, 15, а с братом они проектировали здание на Горького, 17, где жил Муса Джалиль.

Япеева, 11. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Гимназия Мануйловой (Япеева, 14)

Потрепанное трехэтажное здание в стиле экономичного модерна 1911 года, построенное из силикатного кирпича, с массивным балконом на третьем этаже.

Клавдия Леонидовна Мануйлова родилась в 1872 году. У Мануйловых в роду — дворяне Пальчиковы и Каменевы (с поэтом Гавриилом Петровичем и татарским мурзой Макулой, крещенным при Иване Грозном). Леонид Мануйлов был надворным советником, мать Лидия умерла рано, детьми занималась ее сестра Евгения и брат Владимир Пальчиков (их брат Николай, кстати, был известным собирателем русского фольклора).

Сестры Антонина и Клавдия Мануйловы окончили Казанскую Мариинскую гимназию, после чего в 1901-м Клавдия открыла училище со статусом учебного заведения 2-го разряда. В 1907-м на его базе появилась гимназия. Деньги заведение не приносило, их им давал брат Николай, горный инженер-металлург, управлявший Сормовским и Коломенским заводами.

Дополнительно в гимназии занимались иностранными языками, естествознанием, столярным и переплетным делом, паянием, резьбой по дереву и выжиганием. Во время Первой мировой войны при гимназии был организован лазарет — в помощь ему его учащиеся поставили комедию Гоголя «Женитьба».

В советское время здесь работало гинекологическое отделение республиканского онкологического диспансера, которое переехало из центра в ноябре 2013 года. Несколько лет назад «Реальное время» писало о нем в связи со сносом мелких зданий вокруг, напомнив, что порой о нем пишут как о «доме А.С. Алексеева», что является ошибкой.

Гимназия Мануйловой. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Чекмарева-Вилькена (Япеева, 13)

Одно из старейших сохранившихся казанских зданий. Дом 1777 года в стиле классицизма построен Василием Кафтыревым для купца Чекмарева. Известен Александр Алексеевич тем, что он побыл в должности городского головы лишь несколько дней, но из-за почтенного возраста (70 лет) отказался заниматься этой работой, после чего, как писал краевед Николай Агафонов, «жребий главенства пал на именитого по службам гражданина и первой гильдии купца Петра Дементьевича Смирнова, который и нес эту почетную должность все три года».



Был Чекмарев также опекуном поэта Гавриила Каменева, также автор баллады «Громвал» торговал «российскими и немецкими шелковыми и суконными товарами, а также доставляемой из Астрахани рыбой и икрой» под его надзором.

На рубеже XIX—XX веков здесь жил Александр Модестович Вилькен, уроженец Риги, учивший в Казанской первой мужской гимназии и в университете на отделении естественных наук физико-математического факультета. Преподавал естествоведение в промышленном училище, также учил в профессиональной школе Шумковой, в Казанской учительской семинарии, заведовал Публичной библиотекой. Несколько лет работал и у Мануйловой. В 1912-м уехал, стал директором Бугурусланской учительской семинарии, потом — Вятского учительского института, там же заведовал губернской общественной библиотекой. В 1917-м вернулся в политехническое училище, в 1920-м был директором академической библиотеки Казанского политехнического института.



В 1928-м Вилькен занимался организацией юбилея Льва Толстого, открыл его музей и собрал в доме так называемую Толстовскую библиотеку, которая была передана в фонды Государственного музея ТАССР и научные библиотеки вузов.

Дом Чекмарева-Вилькена. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Школа №39 (Япеева, 11)

Школа, в которой 96 учителей преподает для 1400 человек. Основана в 1934 году, первые ее выпусники ушли на фронт. С 1960 года — школа с углубленным изучением английского языка. Среди выпускников — министр спорта РТ Владимир Леонов и телеведущий Первого канала Максим Шарафутдинов.

Школа №39. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru