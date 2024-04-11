День в истории 11 апреля: 115 лет Тель-Авиву, юбилей главы «Метроэлектротранса», полуфинал ЧР по волейболу
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 11 апреля 2024 года
11 апреля пройдут несколько заседаний комитетов Госсовета Татарстана и второй матч полуфинала чемпионата России по волейболу между клубами «Зенит-Казань» и «Факел». Сегодня отмечаются Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона и День Конституции Республики Крым. Пять лет назад в Судане произошел государственный переворот, в ходе которого от власти был отстранен президент Омар Аль-Башир, 55 лет назад родился гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, 60 лет назад состоялась премьера фильм «Я шагаю по Москве», 105 лет назад была создана Международная организация труда (МОТ), 115 лет назад основан Тель-Авив. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседания комитетов Госсовета Татарстана — по бюджету, налогам и финансам, по социальной политике, по жилищной политике и инфраструктурному развитию, по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.
- Открытие в ГСИ выставки «Обратная сторона Луны/Земли/Солнца» в рамках Международного фестиваля кино, науки и современного искусства «Гагарин.doc».
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд, второй матч полуфинала — «Зенит-Казань» против «Факела».
Кто родился: Валерий Гаркалин и Сергей Лукьяненко.
- 1894 — советский артист цирка, иллюзионист, основатель династии иллюзионистов Эмиль Кио (скончался 19 декабря 1965 года).
- 1908 — японский инженер и предприниматель Масару Ибука (скончался 19 декабря 1997 года). Один из основателей корпорации Sony и автор известной книги по раннему развитию детей «После трех уже поздно».
- 1948 — советский футболист и тренер, заслуженный тренер России Георгий Ярцев (скончался 15 июля 2022 года). Тренировал московский «Спартак» и сборную России.
- 1954 — советский и российский актер, народный артист России Валерий Гаркалин (скончался 20 ноября 2021 года). Широкую популярность ему принесла роль в комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли».
- 1968 — российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Среди популярных романов: «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Лабиринт отражений», «Черновик», «Чистовик», «Фальшивые зеркала» и «Спектр».
- 1969 — гендиректор МУП «Метроэлектротранс» с 2021 года Айдар Абдулхаков.
- 1970 — главный врач ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», Депутат Казгордумы Владимир Беляков.
Кто скончался: чудотворец Казанский и конструктор ракетного вооружения
- 1576 — святитель Варсонофий, епископ Тверской, чудотворец Казанский. Он был погребен в Преображенском монастыре архиепископом Казанским Тихоном. Варсонофий являлся основоположником Спасо-Преображенского монастыря, расположенного в Казанском кремле.
- 1958 — русский и советский живописец, теоретик искусства, народный художник СССР Константин Юон. Среди известных картин — «Лавра зимой», «Весенний солнечный день», «Мартовское солнце», «Купола и ласточки. Успенский собор Троице-Сергиевой лавры» и другие.
- 2007 — американский писатель Курт Воннегут (родился 11 ноября 1922 года). Его роман «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» считается одним из важнейших в американской литературе XX века. Среди других известных произведений — «Сирены Титана», «Мать Тьма», «Колыбель для кошки», «Завтрак для чемпионов».
- 2014 — советский и российский конструктор ракетного вооружения Сергей Непобедимый (родился 13 сентября 1921 года). Среди его разработок — противотанковые ракетные комплексы «Шмель» и «Малютка», переносные ЗРК «Стрела» и «Игла», первая в мире сверхзвуковая противотанковая управляемая ракета «Штурм», высокоточные мобильные тактические ракетные комплексы «Точка».
- 2016 — советский и российский актер, народный артист России Альберт Филозов (родился 25 июня 1937 года). На счету Филозова больше сотни ролей, в том числе в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Мэри Поппинс, до свидания!», «В круге первом», сериалах «Бедная Настя» и «Убойная сила».
Праздники: день борьбы с болезнью Паркинсона
- Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года.
- Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Дата связана с тем, что 11 апреля 1755 года родился английский врач Джеймс Паркинсон, известный по своей работе «Эссе о дрожащем параличе».
- День Конституции Республики Крым. Установлен в конце декабря 2014 года и приурочен к принятию Госсоветом субъекта основного закона — это произошло 11 апреля 2014 года и завершило процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне.
События в истории: уход двух главных тренеров «Ак Барса», первое чемпионство «Салавата Юлаева»
- 1147 (по новому стилю) — первое письменное упоминание о Москве в Лаврентьевской летописи. Дата считается днем основания столицы России, а сделано это было князем Юрием Долгоруким. Однако по данным раскопок Москва старше как минимум на 100 лет.
- 1890 — в Казани открылся первый стационарный цирк, который был расположен в районе нынешнего Черного озера. Открыли его братья Дмитрий и Аким Никитины.
- 1909 — на берегу Средиземного моря к северу от города Яффы произошла «Ракушечная лотерея», когда среди 66 дольщиков товарищества «Ахузат Байт» были разыграны участки земли общей площадью 11 гектаров. Этот день принято считать днем основания города Тель-Авива.
- 1919 — при Лиге Наций была создана Международная организация труда (МОТ), которая занимается вопросами регулирования трудовых отношений. На сегодняшний день участниками МОТ являются 187 государств.
- 1944 — Керчь освободили от фашистских войск.
- 1964 — в московском кинотеатре «Россия» состоялась премьера фильма режиссера Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» по сценарию Геннадия Шпаликова.
- 1990 — в Казани прошла первая сессия нового Верховного Совета Татарской АССР, на которой председателем Верховного совета Республики Татарстан был избран Минтимер Шаймиев.
- 2008 — впервые в своей истории чемпионом России по хоккею стал уфимский «Салават Юлаев».
- 2017 — компания Microsoft решила прекратить техподдержку операционной системы Windows Vista. С момента выпуска системы прошло 10 лет.
- 2018 — Россия возобновила авиасообщение с Египтом. Самолет «Аэрофлота» впервые с ноября 2016 года вылетел из московского аэропорта Шереметьево в столицу Египта. Авиасообщение между странами приостановили после теракта на борту пассажирского А321 в 2015 году, когда погибли 224 человека. Российские власти решили приостановить воздушное сообщение с Египтом, пока местные власти не улучшат систему безопасности в аэропортах.
- 2019 — Зинэтула Билялетдинов во второй раз покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс». На тот момент он работал в клубе дважды — с 2004 по 2011 год и с 2014-го по 2019-й. В декабре 2022 года он вновь стал главным тренером «Ак Барса», в марте 2024-го он ушел с должности.
- 2019 — в Судане произошел государственный переворот, в ходе которого от власти был отстранен президент Омар Аль-Башир, управлявший страной на протяжении 30 лет. Армия Судана объявила, что власть в стране будет находиться под их контролем еще 2 года.
- 2022 — тогдашний главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ушел из клуба. Он возглавил клуб после ухода Зинэтулы Билялетдинова