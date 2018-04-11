Из России впервые с ноября 2015 года вылетел самолет в Египет

Сегодня, 11 апреля, Россия возобновила авиасообщение с Египтом. Самолет«Аэрофлота» впервые с ноября 2016 года вылетел из московского аэропорта Шереметьево в столицу Египта.

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс SU400 вылетел из столицы России в 20.50 мск.

Как отмечает «РИА Новости», на борту самолета порядка 120 пассажиров. Египетский авиаперевозчик EgyptAir запланировал первый рейс в Москву на 12 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Египет продолжат работу по восстановлению авиасообщения.