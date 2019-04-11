Зинэтула Билялетдинов покинул «Ак Барс»

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Корреспондент «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Дарья Миронова на своей странице Instagram заявила, что главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ушел из казанской команды.

«Только что узнала, что Зинэтула Хайдярович и «Ак Барс» разошлись», — заявила Миронова у себя в сториз.

Зинэтула Билялетдинов проработал в «Ак Барсе» в общей сложности 12 лет. Сначала с 2004 по 2011 год, и с 2014 по 2019. В нынешнем сезоне казанцы не вылетели в первом раунде плей-офф, уступив омскому «Авангарду» (0:4) в серии.

«Ак Барс» под руководством Билялетдинова трижды выигрывал Кубок Гагарина в 2009, 2010 и 2018 годах, а так же становился обладателем Кубка Европейских чемпионов (2007) и Чемпионом России (2006).