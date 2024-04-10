День в истории 10 апреля: 175 лет булавке, родился начальник УФСИН России по Татарстану, Ураза-байрам
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 10 апреля 2024 года
10 апреля отмечается Ураза-байрам, или праздник разговения, который знаменует собой окончание поста в месяц Рамадан. Является выходным днем в Татарстане, также жителей и гостей столицы ожидают несколько праздничных мероприятий. Пять лет назад ученые представили первые в мире фотографии черной дыры, 14 лет назад президент Польши Лех Качиньский и его жена погибли в авиакатастрофе под Смоленском, 175 лет назад американец Уолтер Хант запатентовал английскую или безопасную булавку. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Ураза-байрам в Казани стартует с чтения аятов в мечетях города в 6.30 утра. Для доставки жителей Казани в места празднования городской транспорт начнет работу в 5 утра.
- На Кремлевской набережной и около Нацбиблиотеки РТ состоится семейный праздник «Рамазан Фест» в честь окончания Рамадана и праздника Ураза-Байрам. Для гостей выступит Салават Фатхетдинов. Начало праздника в 13.00.
- На улице Каюма Насыри в Казани также пройдет семейный праздник «Ураза-бәйрәм. Иске татар бистәсе». Старт — в 12.00.
- Планируется, что раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с делегацией посетит с визитом Китай.
Кто родился: учредитель Пулитцеровской премии для журналистов и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»
- 1755 — немецкий медик Христиан Фридрих Самуэль Ганеман (скончался 2 июля 1843 года). Основатель гомеопатии.
- 1847 — американский издатель и журналист Джозеф Пулитцер (скончался 29 октября 1911 года). Учредитель премии для американских журналистов, которая считается сейчас наиболее престижной в мире.
- 1928 — советский и российский актер, мастер художественного слова, диктор, народный артист РСФСР Айрат Арсланов (скончался 23 апреля 2010 года). Прославился как артист-чтец Татарской филармонии, причем его записи татарских классиков выходили даже на «Мелодии» и разошлись по всему Советскому Союзу. В честь него названа улица в Казани.
- 1952 — российский политик, кандидат на должность президента России на выборах 1996, 2000 и 2018 года Григорий Явлинский.
- 1952 — американский актер Стивен Сигал. Летом 2018 года приказом министра иностранных дел России был назначен специальным представителем МИД России по гуманитарным связям России и США. В 2016 году Сигал приезжал в Казань, где встретился с Рустамом Миннихановым.
- 1965 — директор института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Радик Салихов.
- 1966 — начальник УФСИН России по Татарстану Эдуард Хиалеев.
- 1975 — генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Марат Фаляхов.
Кто скончался: реформатор календаря и родоначальник кино
- 1585 — 226-й папа Римский, глава Римско-католической церкви в 1572—1585 годах Григорий XIII (родился 1 января 1502 года). В 1582 году провел реформу календаря, который называется григорианским и используется по сей день.
- 1954 — французский кинорежиссер Огюст Люмьер (родился 19 октября 1862 года). Совместно со своим младшим братом Луи считается родоначальником кино.
- 1979 — итальянский композитор Нино Рота (родился 3 декабря 1911 года). Автор музыки к фильму «Крестный отец» Фрэнсиса Копполы.
Праздники: День братьев и сестер
- Ураза-байрам, или праздник разговения, который знаменует собой окончание поста в месяц Рамадан. Он отмечается в первый день месяца Шавваль. Праздник является выходным днем в мусульманских странах, а также в ряде регионов России — Татарстане, Дагестане, Башкирии и т.д.
- День братьев и сестер. Неофициальный праздник, который предложила отмечать американка Клаудия Эварт, потерявшая родных брата и сестру и переживавшая эту утрату. В качестве даты был выбран день рождения сестры — 10 апреля.
- Международный день движения Сопротивления. Отмечается ежегодно и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939—1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.
События в истории: «Титаник» вышел в свой первый и последний рейс, 1944-й — Одессу освободили от немецко-фашистских захватчиков, президент Польши Лех Качиньский и его жена погибли в авиакатастрофе под Смоленском
- 1710 — вступил в силу «Статут королевы Анны», который стал первым в мире законом об авторском праве. Согласно документу, автор произведения мог по собственному желанию продать право пользования своей рукописи на 14 лет.
- 1722 — по распоряжению Петра I были введены регулярные наблюдения за погодой. Изначально их ввели в Санкт-Петербурге, а уже спустя 2 года была образована первая в России метеорологическая станция.
- 1849 — американец Уолтер Хант запатентовал английскую или безопасную булавку.
- 1912 — британский лайнер «Титаник» с более чем 1 300 пассажирами на борту и 900 членами экипажа вышел из Саутгемптонского порта в свой первый и последний рейс. Через четыре дня он столкнулся с айсбергом.
- 1925 — город Царицын был переименован в Сталинград в честь Иосифа Сталина. Так его хотели отблагодарить за участие в обороне Царицына в годы Гражданской войны. 10 ноября 1961 года город получил название Волгоград.
- 1944 — Одессу освободили от немецко-фашистских захватчиков.
- 1955 — СССР согласился построить в Китае ядерный реактор. Годом ранее председатель Компартии Китая (КПК) Мао Цзэдун обратился к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву с просьбой раскрыть секрет атомной бомбы и помочь наладить производство нового оружия.
- 1963 — произошла первая в истории катастрофа с участием атомной подводной лодки. АПЛ Thresher затонула в Атлантическом океане в 355 километрах от полуострова Кейп-Код, штат Массачусетс. Погибли 129 человек.
- 1967 — в Казани состоялся первый концерт Симфонического оркестра Татарской государственной филармонии. Его первым руководителем был легендарный Натан Рахлин. Сейчас это Государственный симфонический оркестр РТ, им управляет Александр Сладковский.
- 1981 — в Москве в преддверии 20-й годовщины первого полета человека в космос открылся Мемориальный музей космонавтики. Сейчас центральное место там занимают комплексы, посвященные запуску первого в мире искусственного спутника Земли и первому полету человека в космос.
- 2010 — президент Польши Лех Качиньский и его жена погибли в авиакатастрофе под Смоленском. Польский лидер направлялся в Россию с частным визитом на траурную церемонию по случаю 70-й годовщины расстрела польских офицеров. Погибли все находившиеся на борту самолета 96 человек — 88 пассажиров и 8 членов экипажа.
- 2015 — в Казани в торговом центре «Сувар Плаза» открылось генеральное консульство Венгрии. Оно стало первым европейским консульством в столице Татарстана.
- 2017 — загорелся Храм всех религий в Старом Аракчино в Казани. Погиб охранник, само здание было серьезно повреждено изнутри. Причиной пожара в храме назвали поджог, следствие нашло следы горючей жидкости.
- 2017 — Арбитражный суд Татарстана признал банкротом казанский «Анкор Банк».
- 2019 — ученые Европейской южной обсерватории представили первые в мире фотографии черной дыры, находящейся в центре галактики М87.