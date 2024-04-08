«Возьму на контроль. Больших проблем не вижу»: замглавы Минстроя проверил ЖК «Волшебный сад» под Казанью

Алексей Фролов отчитал застройщика за неумение наладить диалог с покупателями, а дольщиков — за чрезмерное нагнетание ситуации

Фото: Василя Ширшова

С инициативными дольщиками сданного без газа, тепла и воды в квартирах ЖК «Волшебный сад» в Лаишевском районе встретились в пятницу первый замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов, представитель местной администрации и застройщика ООО «СЗ «Тройка». Покупатели квартир вывалили на высокопоставленного госслужащего целый ворох претензий. Они опасались подписывать акты приемки без коммуникаций в доме, обращались в разные инстанции. Однако, по словам девелопера, вопрос был решен в рамках правового поля и установленной законом процедуры — согласно особенностям законодательства. Нагрянувший на стройплощадку неожиданно для всех Фролов, который оказывается много лет с семьей живет неподалеку, пообещал взять ситуацию на личный контроль. Мнения сторон выслушала корреспондент «Реального времени».



Газ дали, вода есть, канализация работает



О проблеме дольщиков ЖК «Волшебный сад» в Лаишевском районе «Реальное время» рассказывало недавно. Дом, который компания «СЗ «Тройка» обещала сдать в конце декабря прошлого года, получил разрешение на ввод в эксплуатацию в начале февраля. Причем, по словам покупателей, его сдали без газа, тепла и воды. В компании уверяли, что сначала необходимо было сдать дом, а только потом его газифицировать.

— Говорят, что врезку сделали. Еще день-два, и будет газ. Мы с понедельника начали звонить, спрашивать: когда уже будет газ. Они два дня молчали и со среды выборочно в личку начали писать сообщения, что каждому собственнику надо поехать в МФЦ зарегистрировать квартиру в собственность и поехать в «Райгаз», оформить договор по газу каждый на себя. Только в этом случае, когда все это мы сделаем, газ якобы будет пущен в квартиру, — сообщила «Реальному времени» одна из покупательниц Луиза Самигуллина.

«Мы с понедельника начали звонить, спрашивать: когда уже в доме будет газ», рассказали дольщики. Василя Ширшова / realnoevremya.ru

По словам женщины, без газа нет возможности проверить подключение к другим энергоресурсам — отопление предусмотрено индивидуальными газовыми котлами: «Они заставляют нас подписать акты приемки квартир в таком виде — без отопления, горячей воды, газа. Хотя на собрании говорили, что сначала газ оформят на себя, перепроверят систему и только после этого пригласят нас принять квартиру и подписать акты. Они это не соблюли. А в «Райгазе» сегодня сказали, что даже если мы все оформим, они не знают, в какие сроки дадут газ. Мы считаем, что газа в трубе все же нет. Потому что «Приволжскгаз» говорит, что документы они подали, но в них нарушения. Они их еще не устранили».

В пятницу с обеспокоенными дольщиками и представителем застройщика встретился первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Он нагрянул на стройплощадку без предупреждения, прошелся по нескольким подъездам, осмотрел готовые квартиры, зашел в офис службы сервиса. Там в это время один из покупателей подписывал акт приемки, получал пакет документов и какие-то подарки от застройщика. Застройщик сообщил, что дом газифицирован, вода подана, канализация устроена его силами и работает.

— Нам продавали это проект очень красиво, так рекламировали этот ЖК! Что будет закрытая территория, большая детская площадка, охраняемый двор, озеленение, все шикарно. Вот мы и повелись. Я взяла квартиру, внесла маткапитал, думала сдавать, чтобы ипотека сама на себя работала. А у меня еще квартира идет с ремонтом от застройщика. Должна была быть готова до 31 декабря, в феврале хотели сдать. Но мы до сих пор тянем две ипотеки, потому что у нас еще есть дом, где мы живем, — рассказала еще одна дольщица Алия Алякимова.

В пятницу с дольщиками встретился первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Женщина и еще несколько покупателей сообщили замминистра, что их обращения к застройщику остаются без ответа. Некоторые из них требуют неустойку за сорванные сроки сдачи жилья. Обращались со своей проблемой в различные инстанции, в том числе в исполком и прокуратуру Лаишевского района. Но особого содействия, по их словам, там им не оказали: «Сроки нарушены были, с газом непонятная ситуация и с канализацией. Исполком Лаишева делает вид, что они ничего не знали и не при чем. Говорят — решайте вопрос с застройщиком». Дольщица надеется, что под контролем Минстроя строители все же выполнят свои обязательства: «Я мама двоих детей. Семей с детьми здесь еще очень много, и все ждут переезда, потому что кто-то снимает жилье, кто-то живет в стесненных условиях».

«Вопросов очень много, будем разбираться»

Дольщиков беспокоила не только газификация дома. Были вопросы по устранению строительных недочетов в квартирах, а также по канализации.

— По документам у них указаны локальные очистные сооружения (ЛОС). Это намного серьезнее и ответственнее, и эта канализация в принципе справилась бы. А по факту они сделали просто септик, выгребную яму, из которой надо откачивать дважды в день. Нам уже подсчитали, что мы будем платить 3-4 тысячи рублей ежемесячно только за откачку, — рассказала Алия Алякимова.

Специалисты выделяют два основных типа современных локальных очистных сооружений. Первый — септик или энергонезависимая система, требующая обязательной доочистки на полях фильтрации или в дренажных колодцах. Второй — локальное очистное сооружение с технологией аэрации стоков, которая не требует обязательной доочистки в дренажных системах.

«Нам уже подсчитали, что мы будем платить 3-4 тысячи рублей ежемесячно только за откачку», — рассказала Алия Алякимова. Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Алексей Фролов взял обращения дольщиков на контроль:

— Я ситуацию понял, ваши мнения услышал. С точки зрения бездействия этого застройщика, я обещаю вам то, что возьму отдельно на контроль всю их работу. Надо исправлять, вопросов очень много, будем разбираться. Чуда сразу не произойдет, но, с другой стороны, больших проблем не вижу. То, что где-то нужно асфальт подлатать, они сделают. Будем решать вместе.

Будущие жильцы поблагодарили замминистра за содействие и встречу, выразив надежду, что их проблема будет решена в ближайшее время. От муниципалитета на месте был начальник отдела строительства, ЖКХ и учета жилого фонда исполкома Лаишевского района Ратмир Зотин:

— С газом объяснить проблему не можем, потому что мы выдавали документы на основании полученного разрешения на ввод. Потом у застройщика возникли проблемы с газовиками, как я понимаю, был неполный пакет документов. Затем они урегулировали все вопросы, сейчас газ пущен, есть врезка. Осталось только в квартиры подать. Сейчас вопрос только на стороне жильцов — как они заключат договор с газовиками, — сообщил он.

— Я лично заключил договор на газ. Как только наберут несколько заявок, приедут и включат газ. Сказали, что не могли заключить с нами договор, потому что «Приволжскгаз» не успел скинуть документы. Там проходят «Таттрансгаз», «Межрегионгаз», «Горгаз», потом «Райгаз», вот пока до «Райгаза» документы не дошли, они не могли заключать договор с нами, — пояснил представитель компании-застройщика Дамир Сафин.

Будущие жильцы поблагодарили замминистра за содействие и встречу, выразив надежду, что их проблема будет решена в ближайшее время. Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Газовики: «После завершения всех работ будет осуществлен пуск»



В компании «Газпром трансгаз Казань», куда «Реальное время» обратилось с запросом о сроках подачи газа в квартиры нового дома в Сокурах, сообщили следующее:

— Работы по строительству газораспределительных сетей до жилого комплекса «Волшебный сад», расположенного по адресу РТ, Лаишевский район, с. Сокуры, осуществлялись в рамках договоров технологического присоединения. Все работы по строительству подводящих газопроводов ООО «Газпром трансгаз Казань» завершены. В настоящее время ведутся работы по сдаче заказчиком сетей газопотребления, после завершения всех работ будет осуществлен пуск.

Казанское ООО «СЗ «Тройка» было зарегистрировано в ноябре 2017 года. Директором и учредителем выступает Николаев Максим Леонидович, в прошлом совладелец еще одной столичной фирмы — ООО «Маленькая страна Казань». Максима Николаева многие помнят по его работе в одной из крупных строительных компаний Татарстана, где он был директором по развитию.

Позднее, резюмируя итоги встречи с дольщиками, замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов пообещал проследить за развитием ситуации в жилом комплексе.

— Застройщика я пока не знаю, но буду его оценивать в дальнейшем, разберусь. Ребятам, которые с нами общались из менеджмента компании, нужно учиться. Они, честно говоря, оказались неподготовленными. По жилому комплексу есть проблемы с точки зрения перспективного развития, — высказал он мнение в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Позднее, резюмируя итоги встречи с дольщиками, Алексей Фролов пообещал проследить за развитием ситуации в жилом комплексе. Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Проблема хаотичной застройки приграничных районов Казани без сопутствующей инфраструктуры за несколько лет вышла на первый план. По этой причине жилищное строительство вокруг татарстанской столицы в прошлом году заморозили, а муниципалитеты лишились части градостроительных полномочий. Разработкой генпланов территорий теперь занимается Институт пространственного развития РТ под руководством Олега Григорьева. Его же команда подготовила мастер-план развития Казанской агломерации, согласно которому планируемые объемы жилья в окрестностях города придется сокращать почти в два раза.